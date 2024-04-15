山豬透露自己曾罹患睡眠呼吸中止症，光是晚上睡覺1小時就中斷呼吸高達19次，同時還有高血壓等其它併發症。（圖取自山豬個人臉書粉專）

〔記者羅國嘉／台北報導〕綜藝節目《瘋神無雙》固定班底的山豬（陳俊甫），今（15）日傳因感冒未癒罹肺炎併發敗血性休克猝逝，享年38歲。過去，山豬在社群平台透露曾罹患「睡眠呼吸中止症（OSA）」，光是晚上睡覺1小時就中斷呼吸高達19次，同時還有高血壓等其它併發症。醫師表示，患有OSA一旦感冒千萬要小心，因為患者在睡夢中猝死的風險恐高達4倍以上。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書指出，台灣藝人山豬38歲因感冒一睡離世，本身因為肥胖呼吸中止症又加上感冒，疑似睡夢中因呼吸阻塞衰竭而過世；OSA的患者容易在睡夢中猝死的風險是一般人3至4倍以上，而感冒肺炎時更容易發生心臟問題，風險是平常狀況的6至7倍。若此時OSA又感冒，其實相當的危險。

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台灣睡眠醫學會理事莊立邦表示，OSA顧名思義即是睡眠過程出現週期且重複發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇會中斷，導致間歇性低血氧，易使患者睡不飽、日間精神不濟，甚至對健康造成威脅。然而，在臨床上打鼾聲可作為OSA初階的衡量指標之一，且近9成的打鼾者有OSA。

打鼾並非單純噪音 恐是疾病徵兆

莊立邦強調，根據研究顯示，OSA嚴重者打鼾強度更比常人高出26倍，成夜間噪音重要污染源。OSA好發於體重過重、肥胖、日間嗜睡、打鼾、高血壓、下顎後縮、抽菸、酗酒，甚至大量使用安眠藥等。成人OSA盛行率達3-7％，而兒童則達2-3％。若OSA長期未治療，恐提升2.6倍心血管死亡率、中風風險高出3倍、罹患糖尿病機率高出4倍。

莊立邦提醒，台灣近9成國人知道OSA，但大部分民眾警覺性低，恐因此延誤就醫時機。所以有症狀者，應前往睡眠門診檢查，若診斷是嚴重者應積極治療。另，由於體重重易增OSA風險，因此也建議應適度減重，以及睡覺時建議側睡較不易塞住呼吸道、戒菸酒、預防慢性病、有使用安眠藥患者應盡量減少服用、減少不會影響呼吸道的相關藥物。

出現頭痛、嗜睡及打鼾聲大要小心

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳則提醒，睡眠呼吸中止症的患者，在夜間可能會出現大聲打鼾、呼吸暫停、突然醒來伴隨窒息或喘息的情況；白天則可能感到極度疲勞、嗜睡，並且在工作或學習中難以集中注意力，有時還會出現頭痛、情緒波動等問題皆要小心。

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