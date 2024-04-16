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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）日本食品受民眾喜愛，食藥署公布邊境檢驗不合格名單，包括台中知名超市裕毛屋等業者分別從日本進口醬油、螢烏賊，各被檢出防腐劑、重金屬鎘超標，全數依規定退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，還包括菲律賓餅乾、印尼原味蠶豆等。

其中，在台中市以日系商品聞名的超市裕毛屋企業股份有限公司，從日本進口的「山神蓋飯醬油（CF133 SOY SAUCE）」，被檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明（雙十二烷基硫酸噻胺）0.08 g/kg，超過規定的0.01 g/kg以下，共1批、9.60公斤依規定退運或銷毀。

此外，這次有1批豊漁貿易有限公司從日本進口的「螢烏賊（FRESH HOTARUIKA（FIREFLY SQUID））」，被檢出重金屬鎘3 mg/kg，超過限量的1 mg/kg，共3公斤依規定退運或銷毀。

食藥署統計自去年10月8日至今年4月8日期間，日本其他魷魚（含螢烏賊）共報驗294批，其中3批不合格、占1.02%，違規原因都是檢出重金屬鎘3 mg/kg。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，海鮮被檢出重金屬，通常是因為生存海域受污染，目前針對這名進口業者調整為逐批查驗，至於整體日本進口烏賊，仍為一般抽批。

世界衛生組織（WHO）將鎘列為一級致癌物。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海曾說，職業暴露吸入會增加肺癌風險，大量食用則會傷害腎臟，引發心血管疾病，長期甚至可能導致骨頭病變，也就是日本俗稱的「痛痛病」。

顏宗海提到，吃下鎘污染的食物，有6%會被人體吸收，且半衰期可達20年以上，許多研究顯示鎘將增加癌症發生風險，目前臨床上沒有好的解毒劑，最好方法就是避免吃到，勿購買來路不明的海鮮。（編輯：張雅淨）1130416