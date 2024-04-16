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（中央社記者張雄風台北16日電）綠色和平今天公布台灣塑膠污染及禁塑民調結果，近9成民眾同意減少塑膠生產量；環境部表示，後續將持續與利害相關者及社會各界溝通，滾動檢討精進源頭減量工作。

綠色和平今天以新聞稿發布「2024台灣民眾對塑膠污染以及禁限塑膠意見調查」，83.5%受訪者表示政府必須立法逐步禁用一次性塑膠包裝及用品；87.8%受訪者同意減少塑膠生產量。

在解決方案上，綠色和平表示，民眾高度支持政府應加速發展重複使用系統，85.9%認為政府有責任制訂明確重複使用目標，並要求企業從一次性包裝轉換成重複使用包裝；更有92.1%支持政府加強建立重複使用系統，以作為淘汰一次性塑膠包裝及用品的優先作法。

至於面對塑膠氾濫使用所造成的各種影響，綠色和平指出，民眾擔心包含「焚化後排出大量有毒物質」、「影響海洋或陸地野生動物健康」、「微塑膠對人體健康造成潛在衝擊 」及「溫室氣體排放持續增加」等。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，今年是聯合國制定「全球塑膠公約」的關鍵年份，將於下週以及年底舉辦最後2次研商會議；同時，世界地球日（Earth Day）本年主題也訂為「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），倡導2040年全球塑膠產量減少60%，加速終結塑膠污染，凸顯各國減塑政策刻不容緩。

張凱婷說，2024年是全球政府展現解決塑膠污染決心的關鍵年，也正值台灣新政府上任，期望新內閣能追上台灣民間社會高漲的減塑意識，讓台灣用減塑走向世界。

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環境部資源循環署表示，環境部在民眾與業者配合下，循序漸進推動各項一次性產品源頭減量工作，後續依照國內執行情形及國際趨勢，與利害相關者及社會各界溝通，滾動檢討精進源頭減量工作。

根據資料，台灣自2002年起推動限塑政策，陸續以法令強制購物用塑膠袋、免洗餐具、一次性飲料杯、塑膠吸管等禁限用；去年也公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」、「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」及「網購包裝減量指引2.0」。（編輯：張雅淨）1130416