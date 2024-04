「2024紐約電視電影節」(New York Festivals TV & Film Awards)今(17)日公布得獎名單,台灣首個國際影音頻道TaiwanPlus在四個入圍節目中,拿下一銀一銅。此次入圍的作品均為系列紀錄片,其中,原創紀錄片《Our Ocean: The Fight for Sustainability》、精緻餐飲紀錄片《Taste of Life品・味》分別拿下「永續發展與氣候變遷」紀錄片銀獎以及「文化議題」紀錄片銅獎。另兩檔自製節目《BPM Ecstasy 亞洲節拍心電圖》、《Craftsoul藝境》也分別入圍「音樂」與「藝術」紀錄片獎項。

一年一度的紐約電視電影節創立65年以來每年皆吸引全球主流媒體參加,被視為全球影視產業中最具影響力的比賽之一。去年TaiwanPlus以《追尋電影夢:蔡明亮》原創紀錄短片獲銅獎肯定,本屆則以《Our Ocean: The Fight for Sustainability》系列獲得「永續發展與氣候變遷」類別紀錄片銀獎。該節目共5集,每集皆聚焦一群致力於海洋保護的台灣NGO與公民行動者,探討他們如何透過創新方法,並結合傳統知識和現代科技,為海洋生態永續發展盡一份心力。

《Our Ocean》製作人高偉豪表示,聯合國在2015年啟動「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs),其中一項就是海洋生態保育及永續利用。台灣四面環海,也同樣面對過度捕撈、海廢清理、塑膠污染等生態挑戰。此系列作品去年特別選在6月8日「聯合國世界海洋日」推出,期盼透過作品與全世界對話,「製作此案並不容易,期間不斷與團隊思考如何建立國際共感的敘事,很高興獲得肯定。透過這次製作,也對海洋保護有更深的體會,要將這份榮譽與主創的MARQ Films製作團隊及所有受訪人分享。」

《Our Ocean》主持人、同時也是英國海洋生物學家Dr. Aziz J. Mulla表示,《Our Ocean》是向世界展示台灣海洋科學研究的重要一步。而MARQ Film製作人張凱淯也分享拍攝經驗,當時是在冬天拍攝,拍攝對象因季節因素無法下海,導致作業相對艱困,為克服困難,製作團隊擴大拍攝範圍,大量找尋與此議題相關的對象,終於順利完成最精彩的水下鏡頭,最後成品也呈現比原本預期更多元的視角。

另外,由TaiwanPlus與鏡電視合製的美食節目《Taste of Life品・味》則榮獲「文化議題」紀錄片銅獎,該節目共6集,深度專訪陳嵐舒、江振誠等11位國際名廚,分享他們對精緻料理的獨到見解以及美食背後主廚的人生故事,一探認識台灣精緻餐飲文化。