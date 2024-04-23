美國伊利州被發現的一隻「喪屍鹿」，受傷深可見骨，卻依然能行走。 圖 : 翻攝自 whiskeyriff.com

美國神經學協會旗下《Neurology》雜誌近期一篇文章表示，2 名美國獵人在食用了受「殭屍鹿」病毒污染的鹿肉後死亡，其中一個是 72 歲的老人。這位老人食用鹿肉後，出現了意識模糊和攻擊性行為，最終癲癇發作，並在一個月內死亡。

根據《路汀醫藥研究》今（23）日的報導，屍檢報告顯示，老人患有克雅氏病（Creutzfeldt-Jakob Disease），這是一種與瘋牛病相關的腦損傷疾病。值得注意的是，該老人的朋友，因同樣疾病去世，但相關研究對其病例的細節描述有限。

「殭屍鹿」的專業叫法是「鹿慢性消耗性疾病」（chronic wasting disease），是一種神經類疾病，目前主要在野生鹿群中傳播，可以感染北美黑尾鹿、白尾鹿、落基山麋鹿以及駝鹿。

「殭屍鹿」是朊病毒感染動物的表現。雖然名為病毒，但是朊病毒本質是一種蛋白質，可以感染多種動物，例如羊、牛、鹿和人類等。其實早在 1969 年美國就已在圈養鹿中檢測到朊病毒的存在。

「鹿慢性消耗性疾病」會有「殭屍鹿」的稱號，主要是因為感染後的病狀像電影中的殭屍。感染了該病的鹿精神萎靡，面部表情呆滯，還會流口水，運動缺乏協調，且還不會害怕。得了這種病的鹿，最後都會死掉，是一種不治之症。

「殭屍鹿」這種疾病類似於瘋牛病，所以說也可以把「殭屍鹿」稱為瘋羊病。「殭屍鹿」的宿主在自然條件下主要是鹿，之前還沒發現鹿以外的其他物種感染該病的病例。但科學家經過實驗發現，「殭屍鹿」以通過食用受感染的肉類傳播給靈長類動物，也就是說如果人類吃了感染「殭屍鹿」病的肉，也有可能會感染人類。所以最好不要吃未經檢疫的鹿肉食品。