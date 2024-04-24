美再軍援烏60億 俄羅斯威脅攻打波蘭

【新唐人北京時間2024年04月27日訊】週五，烏克蘭總統澤連斯基呼籲，全球警惕俄羅斯的核動向，避免38年前蘇聯切爾諾貝利核災難再次上演。同一天，美國宣布新一輪援烏計劃。

週五（4月26日），蘇聯切爾諾貝利核災難38年週年紀念日之際，烏克蘭總統澤連斯基發推文，提醒世界俄羅斯的潛在核威脅，並譴責俄羅斯785天以來，強占烏克蘭擁有的歐洲最大的紮波羅熱核電廠。

1986年4月26日切爾諾貝利核反應爐爆炸，釀成人類歷史上最嚴重的核災難，幾十萬人直接或間接因此死亡，並污染了烏克蘭大約9%的領土。

週五，因應俄烏戰爭緊張局勢，立陶宛在波蘭邊境的蘇瓦烏基，舉行大規模「勇敢獅鷲」（Perkunas Thunder 2024）軍演，美國和葡萄牙等國超過1500名士兵參加。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在25日揚言，如果北約核武部署波蘭，俄羅斯將把他們當成主要目標之一；白俄羅斯隨後也將部隊移到波蘭邊境，並放話，一旦交火，可能會導致「世界末日」。

波蘭總統安傑伊‧杜達：「我認為整個北約地區都應該受到核武的嚴密保護，核共享計劃應擴大到北約東翼國家。」

美國則在週五宣布，根據烏克蘭安全援助計劃（USAI），再向基輔提供價值60億美元的軍事援助，其中將包括愛國者防空系統彈藥。

美國國防部長奧斯汀：「今年將有烏克蘭國防聯絡（小組）援助的，超過一個F-16中隊的飛行員，和維護人員開始抵達烏克蘭。」

俄羅斯防長紹伊古週五在哈薩克斯坦，會見了中共防長董軍，中共是否會繼續加強對俄羅斯的軍工產業支持，再度引發關注。

新唐人電視台記者于良綜合報導

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