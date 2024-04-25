預防諾羅病毒，醫師建議不生食；圖為情境照。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日多起腹瀉群聚案檢出諾羅病毒，衛福部食藥署今（24日）表示，近9年食物中毒病因物質首位都是諾羅病毒，以去（2023）年為例，共有187件、1658人遭殃。醫師提醒，諾羅病毒少量就可致病，吸入患者嘔吐物飛沫也會感染，建議落實不生食、不生飲、勤洗手、要消毒，來加以預防。

衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，根據食物中毒案件病因物質統計分析，2015至2023年均由諾羅病毒蟬聯第1位；檢視近3年數據，2021至2023年依序為113件共2321人、137件共1098人、187件共1658人。

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台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓表示，諾羅病毒全年都有，高峰期落在每年11月至隔年3月，大約是秋冬之際，僅需少量病毒就可致病，主要透過糞口途徑傳播，包含接觸受污染的水或食物，例如來自污染水域的貝類等海鮮，或是使用污染水源灌溉的蔬果等，還有吸入患者嘔吐物產生的飛沫也存在風險。

許仁毓指出，感染者常見噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，部分患者可能發燒，通常於感染後約1至2天出現症狀。值得注意的是，酒精或乾洗手液無法殺滅諾羅病毒，預防之道落實不生食、不生飲、勤洗手、要消毒。

許仁毓提醒，飯前、飯後及如廁後須確實使用肥皂或洗手乳將雙手洗淨，並減少觸碰口鼻，養成良好個人及食品衛生習慣；餐飲業者首重衛生管理，除手部清潔外，必須加強維護環境衛生，定時使用漂白水消毒廚房、廁所及餐飲等環境；烹調器具應保持清潔，並避免生熟食交叉污染，管理階層則要落實食品從業人員個人衛生與健康狀況符合規定。

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