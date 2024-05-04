樂團指揮營救善良母親的故事

【新唐人北京時間2024年05月05日訊】舊金山灣區的居民可能常常在一些社區遊行中，看到一支身著中華古裝的樂團。他們年齡不一，靚麗的服裝、和煦的笑容、悠揚的樂曲，令灣區各族裔民眾耳目一新。

走在這個樂團前方的，是一位年輕的女指揮，名字叫劉芷彤。她瀟灑大氣地揮舞指揮棒，臉上綻放著純真絢爛的笑容，給人留下深刻印象。可是沿途觀眾並不知道，她的母親因為修煉法輪功，此時正被關押在中共的監牢中。而劉芷彤為了營救母親，幾年來，一直奔走呼喊，卻仍未如願。

以下是根據劉芷彤口述整理的內容。

母親的變化讓一家人明白了真相

在芷彤的童年記憶裡，自己和姐姐特別親。許多童年時的下午，還未上學的芷彤，會遠遠地跑到村口橋頭上，等待著放學回來的姐姐，然後坐在姐姐自行車後面一起回家。媽媽孔慶平和爸爸經常因為生活小事吵架，整天看不到笑臉，芷彤和姐姐都挺怕她的。

母親患有偏頭痛、肝功能異常、婦科病、咳嗽喘息、嚴重失眠等十幾種病，常年不能離藥。後來，母親又被確診為敗血症，嘗試了各種治療方法，均不見效。

2004年，經朋友推薦，母親抱著一絲希望，開始修煉法輪功。不到一個月，她的敗血症和其它十幾種病，便不藥而癒。

芷彤說：「修煉後，爸爸媽媽吵架次數越來越少，我跟媽媽的關係變得像朋友一樣，無話不談。媽媽整個人有了精神，面色紅潤，困擾她多年的蝴蝶斑也不見了，整天樂呵呵的。」

一次，父親做生意被騙了10萬塊人民幣，母親不僅沒有責怪他，反而寬慰生氣、睡不著的父親。她修煉後，家裡人都覺得她簡直變了一個人，都挺佩服法輪功的。

那時候，學校裡和新聞上，關於法輪功的造謠和誣衊很多，芷彤原先也是相信的。但是因為媽媽修煉前後的變化太大了，就明白了是中共在造假，法輪功是被誣陷的，全家人都支持媽媽修煉。

走進修煉 品學兼優

小時候的芷彤，跟著媽媽修煉，但是對修煉的理解很表面。直到大學，完整看完李洪志師父的所有著作後，她終於明白修煉的意義，正式走入了修煉道路。

芷彤理解，修煉法輪功，最主要就是按照「真、善、忍」的標準修心，在任何環境中都要做一個好人，以至更好的人。學生的天職就是學習，好好學習就是學生在社會中做好人的實踐。

大學管理鬆散，逃課、糊弄作業的情況司空見慣，而芷彤從來不逃課，也認真做作業。芷彤說：「大一時，一個同學指著我跟大家說：『你看她現在這樣，等到大三，她還能不能這樣！？』他們不相信我能一如既往，但我還真是一直沒有變。」因為認真對待課業，大學時期，芷彤每年都獲獎學金。

芷彤還分享：「我大學同學有時候會開玩笑，說些不太正經的話，看我在一邊就不再說了，還開玩笑地說『不要污染了我們僅存的一塊淨土』。」

然而那時候，正是中共對法輪功學員迫害最瘋狂的時期，一個年輕的女孩子獨自在中共治下的學校修煉，她的安全一直讓父母擔心。芷彤自己也是小心翼翼，每天早晨天不亮，到宿舍的陽台上煉功，或者中午休息的時候，進到一間無人的教室裡煉功，同時還要留意走廊上有無走步聲。

另一方面，修煉法輪功讓芷彤感覺到從未有過的身心輕鬆，那種快樂是源自於內心的，芷彤急盼著把法輪功的美好分享給更多人。因此她開始和要好的同學講法輪功真相，同學們基本都能接受。「因為他們知道我的為人。」芷彤解釋。

來到海外 參加天國樂團

2015年10月，父母將芷彤送到海外。看到法輪功學員可以自由地煉功、遊行，芷彤很激動。她說，當時自己去洛杉磯參加法輪大法修煉心得交流會，在期間的遊行活動中，她在聽到天國樂團鼓聲的一瞬間，眼淚奪眶而出。那個場景至今仍記憶猶新，第一次看到天國樂團整齊的隊伍和悅耳的音樂，她內心非常震撼。

她說：「當時我就在想，如果我也能參加樂團該多好！」之後，芷彤如願加入了樂團，開始練習打小鼓，並在2年後擔任樂團第二指揮。

芷彤說：「美好的音樂可以陶冶情操，淨化心靈，在中國古代，音樂的主要用途就是治病。天國樂團所演奏的音樂，多數是由法輪功學員創作的傳統樂曲，我們想通過軍樂團演奏的方式，展現法輪功美好的一面，讓更多人了解法輪功。」

在海外，芷彤也擁有了自己的愛情。她的先生王大可，也是一名法輪功學員，在樂團中打大鼓。他們因為共同的信仰走到一起，遇到小摩擦時，他們會用「真、善、忍」的標準，找出自己的不足，互相體諒，互相包容，因此相處得非常融洽。

每年，他們都會一起參加當地社區舉辦的各種遊行，有時也會開車十幾個小時，參加外州一些重要的節慶遊行表演，比如波特蘭的玫瑰花車遊行、西雅圖的海洋節火炬遊行等等。雖然開長途車很辛苦，但是當看到遊行過程中，沿途觀眾的歡呼和掌聲，他們覺得這些付出都是值得的。

母親被強加罪名迫害

芷彤來到美國後，父母仍然留在國內，遠隔重洋，擋不住母女情深。芷彤經常給母親打電話，一聊就是很長時間，母親也曾兩次來美國看望她。

「我格外珍惜與媽媽在一起的每一天，因此，下班後都會迫不及待地往家趕。媽媽會準備很多我愛吃的菜，然後早早站在門口等我回來，那幸福的氛圍，讓我感覺彷彿回到了小時候。第2次媽媽來看我，回國前給我包了一大堆餃子，足夠我吃很長時間。每次吃餃子的時候，就感覺好像媽媽在我身邊一樣。」芷彤回憶道。

回國後不久，2021年2月25日，芷彤的母親孔慶平，無端被大連市沙河口區李家街派出所警察綁架，被非法關押24小時後才回家。

隨後，持續的監視和騷擾，迫使孔慶平流離失所。一年半後，2022年10月22日，李家街派出所警察，跟蹤孔慶平的家人，來到她在莊河市的出租屋，拉斷電閘，趁家人開門檢查時，突然闖入房間，綁架了孔慶平，至今她仍被關押在大連市姚家看守所。

在這期間，大連市甘井子區法院，對孔慶平進行了三次非法庭審，孔慶平的家人，請了兩位律師為她做無罪辯護。

然而，在證據嚴重不足的情況下，2024年3月25日，大連市中級法院維持甘井子區法院的一審判決結果，對孔慶平非法判刑7年、勒索人民幣3萬元。孔慶平和家人不接受中院的判決結果，已經遞交申訴書。

芷彤提到母親在看守所的遭遇時，幾度哽咽：「我媽在被他們綁架以前體重150多斤，而現在就只有120斤左右，難以想像她面對的是怎樣惡劣的環境。因為看守所一直不讓家人探視，具體情況我們也不知道。」

芷彤的母親孔慶平，在第3次庭審的法庭上說：「我現在高壓190，低壓130，頭暈而且發高燒、咳嗽，身體非常不舒服，在被關進來之前，我身體都很健康。我煉法輪功是為了祛病健身，沒有別的想法，只為做個好人。我沒有去偷去搶，我沒有犯罪，我要求馬上放我回家。」孔慶平的律師要求取保候審，但法院不允許，也沒有給出任何合理的解釋。

父親吃不下飯、睡不著覺，三個月的時間瘦了15斤，頭髮也白了不少；姐姐每天以淚洗面、人消瘦了很多；姐姐7歲的孩子不知道發生了什麼，只是經常問：「外婆去哪了？我想外婆了。」

2023年9月29日，芷彤所在選區國會議員芭芭拉‧李（Barbara Lee），致信美國國務卿布林肯，敦請他以最強烈的措辭，要求中共立即釋放孔慶平。這則新聞被《大紀元時報》報導。

幾乎每一個人都有著近似的故事

芷彤的先生王大可，一家人也是法輪功學員。大可17歲時，曾因寫信向中共政權，提出終止迫害法輪功而被拘留10天。大可的父親王聯蘇，因製作迫害真相材料而被逮捕，並被判刑13年，在監獄遭受酷刑，許多次頭部被罩住塑膠袋，幾乎無法呼吸，由於不肯提供其他學員或支持者的聯絡電話，而全身上下被高壓電擊。2013年12月底，被關押了12年的父親，才終於獲釋。

2015年，大可的父母終於來到美國，和兒子團聚，不用生活在恐懼之中。

大可的姑姑王可非，2001年被迫害致死。家屬看到她的屍體，慘不忍睹，全身傷痕累累，滿是血跡，勞教所原本想要火化，毀滅證據，但在他們全家力阻下，而未能得逞。大可說，姑姑的屍體仍妥善冰存，有朝一日一定要給姑姑驗屍，查明她的死因，為她昭雪。

王大可父親和姑姑等一家人的故事，被Swoop Films電影公司拍攝成紀錄片《尋找勇氣》（Finding Courage）。該紀錄片獲得「休斯頓國際影視展」等多個電影節大獎。

像芷彤和大可這樣，本人有過被中共迫害經歷，或親屬遭受過迫害的人，在這支幾十人的小小樂團裡，比比皆是。他們承受的是淚水和苦難，洋溢的是和煦的笑容，帶給人的是美好和希望。

法輪功，又稱法輪大法，在1999年中共選擇迫害前，中國大陸修煉法輪功的民衆就已經達到一億人。中共政府在禁止並取締法輪功後，對法輪功所採取的措施包括多方面的宣傳輿論攻勢、強制再教育， 一些看法還認為包括多種具有法律性爭議的強制措施，包括滋擾性隨機拘捕、強制勞動、酷刑，據稱有修煉者因此死亡。國際特赦組織指出，中國共產黨政府的手段目的在於通過政治宣傳、監禁、強制思想改造等手段「滅絕、根除」法輪功群體，有些法輪功學員因此死亡。美智庫哈德遜研究所宗教自由中心主任指出，中共對法輪功的迫害是群體滅絕罪。

法輪功學員在反迫害中，揭露出了許多中共滅絕人性的滔天罪行，但並未得到中國人的廣汎支持，還以「家醜不可外揚，法輪功不愛國」等歪理孤立、排斥法輪功學員。然而，中共的滅絕人性的罪行，沒有止步於法輪功學員。普遍酷刑、監禁，被用於新疆、西藏民衆和中國内地的維權、異議人士；活摘人體器官，也愈演愈烈，隨機指向無辜路人。

現在，芷彤已逐漸站在一個更無私寬容的角度上，繼續營救母親，她說：「我希望我的親身經歷，能喚醒更多人的善念。大多數中國人都很善良，只不過是被中共的誣衊造謠欺騙了，當他們真正了解法輪功時，我相信他們會改變之前的看法。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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