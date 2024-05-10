2024年5月10日 星期五 上午11:55:49 [台北標準時間]

傑克胖

由獨立遊戲開發商 Serious Bros 製作的太空殖民模擬經營遊戲《Imagine Earth》（暫譯：幻想地球）今（10）日宣布，推出 PS5、PS4 與 MacOS 的 Steam 版本。

本作於 2021 年登陸 Xbox、Steam 平台，玩家作為太空殖民地的管理者，必須前往宇宙為人類建立新家園。

《Imagine Earth》故事講述 2084 年時，企業的貪婪和資源開發導致家園毀滅，因此你被派往太空探索各種健康的星球，並建設能夠永續發展的城市。

在與劇情相關的戰役、競爭遊戲模式中，你能在 11 顆星球上建立自己的文明。這些星球有著富饒的藍色水域、白雪皚皚的山峰和鬱鬱蔥蔥的綠色大草原，所有地形都可以探索、居住並開採資源。

你可以和太空商人交易天然商品和資源獲取利潤，並透過建造發電廠、農場和工廠滿足資本主義擴張需求，滿足公司和居民。把科技和金錢轉化為研究成果，探索如何永續推動社會發展。

建設與經營自家城市時，你也要抵禦經濟競爭。由於星球上會爆發爭奪企業主導地位的戰鬥，你需要運用多種手段賺取資金、出售股份，或是惡意收購其他競爭殖民地並超越其他企業。

然而，你面臨的威脅並不僅是競爭對手，過度擴張和生態失衡可能導致氣候災難。

你會看到自己過度發展的後果，包含山火、森林瀕危、放射性污染、海平面上升等自然災害，讓居民因惡劣的生活條件展開集會示威，甚至導致文明滅亡。

太空模擬經營遊戲《Imagine Earth》已經推出 PS5、PS4 與 macOS 版本。