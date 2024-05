中国近年来以极不透明、政治化的方式发展浮动核反应堆(Floating nuclear power plant, FNPP),曾鼓吹在南中国海部署20座并将南海岛礁变为“核动力航空母舰”,引发美军高层的高度警惕。军事专家认为,如果中国执意在南中国海部署浮动核反应堆,这不仅会威胁着南中国海的生态环境,也可能增大南中国海的核战争风险。

《华盛顿邮报》5月2日的报导说,已卸任的美国印太司令部前司令约翰·阿奎利诺(John C. Aquilino)和美国国务院匿名官员担心中国正在推动浮动核反应堆,为南中国海人工岛上建造的军事基地提供电力。阿奎利诺表示,中国政府打算利用浮动核电设施加强对南中国海的军事控制,进一步提出非法领土要求。

浮动核电站是指利用浮动平台建造的可移动的核电站,可为海洋石油开采和偏远岛屿提供能源供给。它也可用于大功率船舶和海水淡化领域,为远洋作业的海上石油、天然气开采平台提供电力、热力和淡水资源。

中国浮动核电站(FNPP)项目极不透明、政治化

目前,除俄罗斯成功实现了浮动式核电站的商业运营外,其他各国的相关项目仍处在研发阶段。美国官员估计,中国离实际部署浮动核反应堆还有几年的时间。

2014年,中国政府与俄罗斯国家原子能公司合作,启动浮动核电站研究。2015年,中国国家发改委复函同意中核集团(CNNC)的ACP100S、中广核(CGN)的ACPR50S、中船重工(CSSC)的国家海洋核动力平台示范工程被纳入能源科技创新“十三五”规划。2016年12月,中国国家能源局在《能源技术创新“十三五”规划》中,将“建设海洋核动力平台”写入到相关规划中。

美国智库国际评估与战略中心(International Assessment and Strategy Center)高级研究员费学礼(Richard D. Fisher, Jr.)告诉美国之音,中国对建设浮动核电站非常感兴趣,十多年来一直在研究,还联系了俄罗斯的潜在技术来源以推进这一目标,“以增加中国在南中国海甚至南极的遥远基地的军事潜力”。

“考虑到十年前已有这样的雄心,我认为中国已经取得了某种进展,此类核电站的竣工和部署可能很快就会发生,例如在未来的两到四年内。”他说。

美国科普网站圣地亚哥 Lyncean 小组(The Lyncean Group of San Diego)创办人、曾在一艘美国潜艇上负责电气设备的彼得·洛布纳(Peter Lobner)对美国之音表示,自2018年以来,中国几乎没有发布有关本国浮动核电站(FNPP)进展的消息。

洛布纳在2021年发布的报告中指出,根据大约五年前讨论的发展计划,中国第一座浮动核电站似乎将在 2020 年代初竣工。浮动核电站可能的部署地点可能包括中国在南中国海开发的有争议岛屿。他说:“这是一个非常敏感的政治问题,可能部分解释了为什么最近有关中核集团和中广核浮动核电站项目的消息很少。 ”

印度金达尔全球大学安全研究中心主任潘卡·杰哈(Pankaj Jha)教授告诉美国之音,中国浮动核电站的项目开发已处于最后阶段,但是几乎还没有准备好进行部署。

“中国的挑战在于,缺乏在海洋水域操作这些设备的经验,所以他们无法理解运营上的挑战。 ”他说。

他撰文指出,截至2023年5月,中国东北部的渤海有两座浮动核电站正在进行试验阶段,并推测中国可能到 2025 年会在南中国海部署三座浮动核电站。

斯坦福大学劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)2023年6月发表研究报告指出,2016 年7月19日,中国国家核安全局(National Nuclear Safety Administration)宣布中国将在南中国海岛礁建设 20 个核电站。中国政府目前尚未公开宣布进一步承诺或修改这些计划。

报告写道,“由于这两座原型机器的设计和技术已接近完成,在南中国海部署浮动核电站的决定和时间表是主要是中国领导层的意愿驱动的,而不是能力问题。”

浮动核电站安全隐患巨大

国际评估与战略中心的费学礼表示,中国的浮动核电站可以有多种军事用途,包括为遥远的军事基地、以及核动力航空母舰、巡洋舰和补给船等大型船舶提供动力;还有为能源武器装置提供动力,包括激光武器可以击落导弹和飞机,威力强大的微波武器也可以破坏进入其射程内的导弹和飞机。

他还表示,“事实上,在建造浮动核电站、用于发电的移动核电站方面,俄罗斯和中国远远领先于美国。 ”

虽然如此,印度金达尔全球大学杰哈指出,浮动核反应堆可能会为中国的地下设施、掩体、指挥和控制、以及防空系统提供动力,但是也会为自身带来副作用。“如果发电能力过剩,浮动核反应堆将面临核辐射威胁。而且浮动核反应堆也可能使(附近)岛屿更容易受到攻击,带有附带损害(collateral damage)。”

另外,杰哈解释说:“因为它会污染水体和周边地区。任何辐射泄漏都会使该岛无法居住,还可能影响南中国海的渔民。中国消耗了这片有争议水域的大量鱼类,这将是一个严峻的挑战。”

国际评估与战略中心的费学礼说: “南中国海是一个巨大的自然资源来源,特别是海洋蛋白质、鱼类。中国在南中国海的军事基地浮动核电站所发生的灾难,也将给维持东南亚国家的食物链带来灾难。”

他说,中国有可能将浮动核反应堆部署到其他的区域,先了解可行性和海水对浮动核反应堆的腐蚀情况。

目前,大部分有关核安全要求和核安全实施的国际规则和指南,都基于陆上核电站。《不扩散核武器条约》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT)、《联合国海洋法公约》(United Nations Convention on the Law of the Sea,UNCLOS)以及《国际海上人命安全公约》(International Convention for Safety of Life at Sea,SOLAS)等综合性文件所涵盖的内容有限,无法对浮动式核电站的发展做出针对性指导。

伦敦大学国王学院战争研究系和科学与安全研究中心(CSSS)研究员罗斯·皮尔(Ross Peel)对美国之音表示,浮动核电站是一种新颖的核技术,监管法规存在空白和模糊地带,将陆上核电站的规则过渡到海洋环境面临很多需要协调的冲突。他说,包括国际原子能机构(IAEA)和国际海事组织(IMO)等一系列国际组织正在努力解决这些问题。

皮尔认为,中国如果在标准制定之前过早地推出浮动核电站可能会衍生出一系列安全问题。“(这)会导致核事故或核恐怖主义(nuclear terrorism),或者可能不受核事故受害者赔偿规则的约束,或者可能助长可用于制造核武器的技术扩散,引发一系列国际社会想要避免的其他问题。”他说。

过去几年,中国经历了多起核电站事故,展示了糟糕的核设施管理记录。2021年,广东台山核电站出现核燃料棒破损事故,导致核电站停运一年; 据中国官方资料显示,2022年中国核电站排放的废水中所含放射性物质氚的含量比福岛核电站“处理水”计划年排放量的上限还要高9倍。

国际评估与战略中心的费学礼认为, 要防止中国在南中国海制造自我毁灭的灾难(self-damaging disasters)将是非常困难的,因为中国不会允许美国和其他国家进入这些核电厂,对其进行检查,帮助中国避免安全灾难。

南中国海核战争风险增大?

菲律宾国家安全委员会助理总干事马来亚(Jonathan Malaya)星期一(5月6日)说,中国在南中国海启用浮动核电设施,为中国建造的人工岛,包括菲律宾专属经济区内的的人工岛,的军事基地提供动力威胁着菲律宾的国家安全。他说,这是菲律宾所担心的,因为这“将进一步将这些人工岛军事化”。

国际评估与战略中心的费学礼指出,一旦中国在南中国海部署浮动核电站,美国和其他国家会在冲突期间尽快攻击它们的紧迫性更大,这会增加核冲突的危险后果。

“这可能会导致南中国海战争中的核交锋升级,但这是中国自找的。一旦战争爆发,我不认为美国及其盟国会允许中国在南中国海基地部署的核电站威胁持续存在。”他说。

美国陆军最近在菲律宾北部部署了射程可达两千公里以上的陆基飞弹发射系统“堤丰武器系统”(Typhon Weapons System ),该系统射程还包括南中国海,能特别瞄定南沙群岛上的人工岛礁。

费学礼说,中国的浮动核电站部署行动将会推动美国进一步向印太盟友提供远程武器,以及让美国将战术核武器引入南中国海冲突的选项更加合理化。

他说:“菲律宾和台湾都在采购远程导弹。为菲律宾和台湾装备1000公里甚至3000公里射程的导弹来威慑潜在的敌人,符合美国的利益,台湾和菲律宾可以用其攻击中国在南中国海军事基地的核电站。 另外,今天美国完全有理由接触菲律宾、日本、韩国和澳大利亚等盟友,讨论在其领土上部署战术核武器的问题,以防御中国的侵略。”

他表示,拜登政府目前还没有意图部署战术核武器来帮助保卫美国在亚洲的盟友,“但美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)如果在11月再次当选,可能会有不同的想法”。

除了军事手段,斯坦福大学劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究报告提出了一系列外交和技术建议。报告说,美国国务院应就这一问题发起二轨对话;美国可以联合盟国政府将此问题纳入与东盟国家的双边会议,为东盟政府提供信息和监测能力;美国政府应在国际论坛上主导有关浮动核电站监管问题的讨论;限制向中国出口民用核技术等等。