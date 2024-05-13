巴黎奧運資安團隊防護升級 應對國際複雜情勢

【新唐人北京時間2024年05月14日訊】在面臨烏俄戰爭以及以巴衝突等國際關係複雜背景下，網路安全成為2024巴黎奧運的一大挑戰。為預防組織犯罪和活動分子攻擊奧運賽事，不只與國家資訊安全機構，奧運團隊也特別與網路安全公司合作，以求降低網路攻擊的風險。

巴黎奧運將至，為了避免2018年平昌奧運遭遇的電腦病毒攻擊事件，主辦團隊積極與國家資訊安全機構，以及網路安全公司合作，降低網路攻擊風險。

巴黎冬季奧運IT安全執行經理 Franz Regul：「如今，威脅程度已成為背景的一部分。 我們的工作方式著重於最終風險，也就是可能擾亂奧運舉辦的風險。無論他們的動機和專業能力是什麼，重要的是我們需要舉辦這些比賽和儀式。」

為了安全系統能夠不被駭客突破，團隊更是聘請「道德駭客」不斷的進行壓力測試，並透過人工智慧對威脅進行分類。

2024年巴黎奧運網路安全營運中心負責人 Jeremy Couture：「他們將插入包含我們各種網路安全工具的USB金鑰來收集痕跡，以便我們中心的團隊（包括 CSOC）稍後對其進行分析。 透過這種方式，我們可以識別在流行病背景下相當於『零號病人』的東西、污染元素是什麼，以及該工作站上的危險元素是什麼，以便我們可以保護系統的其餘部分。」

在烏俄戰爭以及以巴衝突的國際關係複雜背景下，主辦單位更不敢掉以輕心。不過，法國國家資訊安全機構 (ANSSI)和合作公司表示，相信將為2024巴黎奧運作好準備。

思科合作夥伴關係主管 Eric Greffier：「但即使是與人合作，也要培訓人們如何反應，如何偵測這不是您收到的安全電子郵件。這是我們一直在做的事情，巴黎2024奧運組委會從第一天起就積極進行培訓和測試。」

新唐人亞太電視 賴琍雅 綜合報導

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