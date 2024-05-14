週二（14日）東北部、東部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部及東南部的降雨轉趨零星，其他地區為多雲到晴。（資料照）

2024/05/13 21:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（14日）各地早晚偏涼，東北部、東部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部及東南部的降雨轉趨零星，其他地區為多雲到晴，西半部日夜溫差稍大，請留意溫度變化適時調整穿著。

中央氣象署預報，週二受東北季風影響，各地早晚偏涼，東北部、東部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部及東南部的降雨轉趨零星，午後中南部山區及花東山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。

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氣象署指出，週三到週日，因水氣減少，各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區留意局部短暫雷陣雨。

週二溫度方面，北部及東北部低溫來到18、19度，其他地區約20至23度，白天北部、東北部及東部高溫約25至27度，其他地區高溫約27至31度，西半部日夜溫差稍大，請留意溫度變化適時調整穿著。

紫外線方面，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣為「中量級」，連江縣、金門縣為「過量級」，其於地區皆為「高量級」。

天氣風險公司指出，週二起台灣主要受東北季風影響，暫時沒有鋒面等不穩定的系統接近，水氣會進一步減少，預測整個西半部將轉為多雲到晴，剩下東半部跟午後西半部山區偶爾有零星的降雨。

空氣品質方面，受東北季風影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週二各地早晚偏涼，尤其西半部日夜溫差稍大，請留意溫度變化適時調整穿著。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣為「中量級」，連江縣、金門縣為「過量級」，其於地區皆為「高量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

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