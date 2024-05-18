中國又有5院士23教授病亡 18人為中共黨員

【新唐人北京時間2024年05月19日訊】【編者按】四年多來，中共一直在掩蓋疫情。大紀元從中共當局發布的片斷信息，收集整理了中共黨、政、軍、警、科研、教育、文藝等各領域幹部名人密集去世的資料，發現他們大多為中共黨員，共同特點是為中共的存在而服務、為中共的意識形態樹碑立傳、為中共的邪惡統治塗脂抹粉，死因多被當局統稱為「因病醫治無效」，不提具體疾病。他們中許多人是各界精英，可惜其才華、努力和奉獻用錯了地方。中共建政以來造成8000萬人非正常死亡，至今仍在迫害善良的中國人，血債累累。善惡有報是天理，疫情針對共產黨，中共政權行將解體，所有為中共站台者都將成為黨的殉葬品。君子不立危牆之下，儘快脫離中共黨、團、隊組織才是自救之道。

2024年5月上半月，中國大陸5名中科院院士密集病亡，其中4人為中共黨員；另有23名知名高校教授病亡，包括北大4名教授，哈工大3名教授及高級工程師，其中至少14人為中共黨員；最年輕者為東北師範大學信息管理系系主任陳昊琳副教授，年僅42歲。

兩週內5名中科院院士病亡 4人為中共黨員

中共黨員、中科院院士、中科院上海有機化學研究所研究員、有機化學家戴立信，因病於5月13日在上海去世。

戴立信1993年當選為中國科學院院士（學部委員）。1958年中共發展「兩彈一星」，中科院有機化學所承擔有機氟化學和有機硼化學研究工作，當時戴立信擔當科技組織工作。1997年戴立信參與領導「手性藥的化學和生物學研究」國家重大項目的研究工作。

中科院院士、中科院力學研究所原副所長、中國力學學會原理事長白以龍，因病於5月9日在北京去世。

白以龍1991年當選為中國科學院學部委員（院士）；1987年至1994年任中科院力學研究所副所長；1993年任中科院力學研究所非線性連續介質力學開放實驗室主任；2002年當選為歐洲科學院院士。白以龍主要從事爆炸、固體和非線性力學研究。

中共黨員，中科院學部委員（院士），電機設計與製造專家汪耕，因病於5月8日在上海去世。

汪耕1991年被評為中科院學部委員（院士），歷任上海電機廠副總工程師、副廠長兼汽輪發電機分廠總工程師。2003年7月從上海電機廠離休，隨後被聘請為上海汽輪發電機有限公司顧問、上海交通大學兼職教授。汪耕曾參與世界第一台1.2萬千瓦雙水內冷汽輪發電機的設計方案和關鍵部件的創製；主持並組織了雙水內冷汽輪發電機研究；多次獲中共國家科技獎。

中共黨員、中科院院士、電力系統及其自動化專家、原浙江大學校長韓禎祥，因病於5月4日在杭州去世。

韓禎祥1999年當選為中科院院士。當局訃告稱，韓禎祥長期從事電力系統學科的前沿研究，是中國研究電力系統理論、方法和新技術的主要開拓者之一，曾多次獲中共國家及省部級科技獎。

中共黨員、中科院資深院士、中國工程設計大師、煉油工程技術專家、中國石油化工集團有限公司科技委顧問、中石化洛陽工程有限公司技術委員會名譽主任陳俊武，因病於5月1日去世。

陳俊武1991年成為中國科學院院士（學部委員）。當局訃告稱其為「優秀中共黨員」「催化裂化工程技術奠基人」。

兩週內北大4教授病亡 3人為中共黨員

中共黨員、北京大學信息管理系教授、圖書館學家張樹華，因病於5月14日在北京去世。張樹華曾任北京大學信息管理系圖書館學教研室主任，中國圖書館學會第一至五屆學術委員會委員，第一、二屆「圖書館學基礎理論」研究組組長，第三、四、五屆「圖書館讀者服務研究」分委會主任等職務。

中共黨員、北京大學城市與環境學院教授江德愛，因病於5月5日在北京去世。江德愛從事水土系統中氮轉化和氮污染問題等領域的研究，參加並主持過北京市、天津市「六五」「七五」國家攻關項目有關氮污染的子課題。當局訃告稱其「日常積極參加黨支部組織的各項活動」。

中共黨員、北京大學歷史學系教授楊立文，因病於5月2日在北京去世。楊立文從事世界史教學與研究工作，開設「美國黑人運動史」「美國史專題研究」「加拿大史」「歐美近代史」等課程。楊立文是中國大陸口述史學研究的重要推動者。

北京大學國家發展研究院教授巫和懋，5月3日在台灣台北市因病離世。巫和懋，1974年畢業於台灣大學經濟學系，後留學於美國史丹福大學經濟系，取得博士學位，師從諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯‧阿羅（Kenneth Arrow）。畢業後任教於美國羅格斯大學、杜蘭大學、史丹福大學、范德堡大學等，獲杜蘭大學終身教授。1994年回到台灣，任台灣大學特聘教授和台灣中央研究院研究員。1997年起到中國大陸任教，於南開大學、清華大學、浙江大學和北大光華管理學院任特聘教授，是中歐國際工商學院榮譽退休教授。巫和懋於2006年全職加入北京大學中國經濟研究中心，任朗潤講席教授；2008年至2012年期間，他擔任北京大學國家發展研究院常務副院長，2010年至2012年期間主持院務。

哈工大四天3教授高工病亡 2人為中共黨員

中共黨員，哈爾濱工業大學機電工程學院機械設計系教授韓永春，因病於5月15日在哈爾濱去世。韓永春多次受到中共組織的表彰；多次獲省部級科技獎。

哈爾濱工業大學機電工程學院機械人研究所高級工程師祝宇虹，因病醫於5月13日在蘇州去世，終年65歲。祝宇虹曾在哈爾濱電工儀表研究所任工程師、高工；1999年2月至2019年6月在哈工大機器人研究所任高工、碩導，從事微驅動技術研究、並聯機器人技術研究等工作。

中共黨員，哈爾濱工業大學建築與設計學院教授、建築史學家侯幼彬，因病於5月12日在大連去世。侯幼彬多年擔任哈工大建築歷史教研室主任，《城市建築》雜誌編委會主任。當局訃告稱其為哈工大「八百壯士」之一，哈工大建築歷史學科的奠基人和開拓者。

廣西師範大學2教授同日病亡 均為中共黨員

中共黨員、廣西師範大學體育與健康學院教授張景忠，因病於5月10日在桂林去世。

中共黨員、廣西師範大學外國語學院教授蘇明義，因病於年5月10日在桂林去世。

另有14名教授病亡 7人為中共黨員

據不完全盤點，今年5月上半月，中國大陸高校至少還有14名知名教授病亡，其中至少7人為中共黨員，包括年僅42歲的東北師範大學信息科學與技術學院副教授、信息管理系系主任陳昊琳。

天津大學建築學院教授、原美術教研室主任章又新，因病於5月15日離世。章又新是著名建築歷史學家和建築教育家梁思成的弟子，享受中共國務院特殊津貼；曾參加毛的紀念堂、全國人大辦公樓、中共中央軍委大廈等中共重要工程項目的設計工作。

中共黨員、湖南農業大學食品科學技術學院首任院長兼茶學系主任施兆鵬，因病於5月14日在湖南長沙去世。施兆鵬曾兼任原中共商業部和農業部優質茶評審委員會委員、原商業部茶葉高級職稱評委，全國高等農業教學指導委員會茶學組組長、原農業部園藝學科組成員，中國茶葉學會副理事長、中華茶人聯誼會副理事長、湖南省茶葉學會理事長等職務；享受中共國務院政府特殊津貼。

武漢大學電氣與自動化學院教授陳慈萱，因病於5月12日去世。陳慈萱，女，先後在哈爾濱工業大學、北京電力學院、武漢水利電力大學任教，曾任武漢水利電力學院電力工程系主任、電力科學研究所所長；享受中共國務院特殊津貼，多次獲中共國家及省部級科技獎勵。當局訃告稱其為中國電力系統接地技術和過電壓保護的開拓者。

北京協和醫院原風濕免疫科主任董怡教授，因病於5月11日去世。董怡，女，1979年在北京協和醫院參與創建了中國第一個風濕免疫學組，享受中共國務院政府特殊津貼；當局訃告稱其為中國風濕病學的重要奠基人、開拓者。

中共黨員、四川大學華西醫院膽道外科教授吳言濤，因病於5月10日去世。吳言濤是普外及肝膽胰外科專家，曾擔任華西醫科大學附一院外科主任，普外科主任，肝膽胰研究室主任及附二院院長等職務。

中共黨員、四川大學華西口腔醫學院（華西口腔醫院）原口腔修復學系主任杜傳詩，因病於5月9日去世。杜傳詩曾任中共衛生部全國高等醫學院校教材編委，《中國口腔醫學年鑒》編委。

西安交通大學工業設計系創始人李樂山，於5月9日去世。李樂山曾在德國學習工作11年，是德國設計學第一位博士；1999年回國到西安交通大學建立中國第一個人機界面設計（交互設計）新專業；曾任中共教育部工業設計教學指導委員會委員。

中共黨員、東北師範大學信息科學與技術學院副教授、信息管理系系主任陳昊琳，因病醫5月9日在長春去世，年僅42歲。當局訃告稱其為「中共優秀黨員」。

中國民主同盟盟員、武漢理工大學理學院教授吳代華，因突發疾病於5月9日去世。吳代華曾任武漢理工大學力學學科的首任系主任，創立了力學研究所並擔任首任所長，為湖北省複合材料學會的創始人之一，享受中共國務院政府津貼；曾任中國民主同盟湖北省委副主任委員、全國政協委員。

中共黨員，大連理工大學能源與動力學院退休副教授王世瑄，因病於5月8日去世。

大連理工大學外國語學院教授白元昌，因病於5月7日去世。

江蘇師範大學外國語學院教授李開榮，因病於5月7日在徐州市去世。

中共黨員、武漢理工大學材料學院教授、水泥化學專家童大懋，於5月7日去世。童大懋，先後在瀋陽建築材料工業學院、北京建築工業學院、武漢工業大學任教，享受國務院政府特殊津貼，多次獲中共國家級科技獎。

中共黨員、西北政法大學新聞傳播學院首任院長、二級教授慕明春，因病於5月6日在四川江油去世。慕明春，1976年獲「工業學大慶」先進生產（工作）稱號，曾獲西北政法大學優秀共產黨員等稱號。

神要清算中共惡魔 勿當其殉葬品

大紀元在退黨網站發表《大紀元鄭重聲明》指出：共產黨的末日就要到了。但是這個邪惡的黨（魔教）在歷史上卻對眾生、對神佛犯下了滔天大罪，神一定要清算這個惡魔。如果有一天，神指使人類的誰對共產黨清算時，也一定不會放過那些所謂堅定的邪惡黨徒。

在中共長期無神論的洗腦下，許多中國人不相信善惡有報。但對於中共組織的成員和思想裡認同中共的人，神會以各種方式奪去其生命，包括疾病和疫情等 。

2022年12月中共病毒（新冠病毒）疫情在中國新一輪爆發以來，中共黨員、官員以及為中共站台的各領域專家、學者、名人密集病亡。多方證據顯示，疫情仍在中國流行，造成大量死亡，只是中共當局禁止再做核酸檢測，也不許當作疫情處理。

早在疫情爆發之初的2020年3月，李洪志大師就在《理性》一文中警示：「目前『中共病毒』（武漢肺炎）這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨份子的、與中共邪黨走在一起的人的。」

李洪志大師指出，「遠離中共邪黨，不為邪黨站隊，因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。神要開始鏟除它了，為其站隊的都會被淘汰。」

李洪志大師也明示了世人如何在這場瘟疫中趨吉避凶：「人應該向神真心的懺悔，自己哪裡不好，希望給機會改過，這才是辦法，這才是靈丹妙藥。」

原標題：半月內5院士23教授病亡 18人為中共黨員

（轉自大紀元/責任編輯：王馨宇）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/19/a103882616.html