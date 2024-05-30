夏天底妝最怕厚重假面，最受到貴婦名媛們喜愛的專櫃香緹卡全球狂賣了全球賣破百萬條、好萊塢大明星都在囤貨的＃冠軍小紫管，今年革命推出「自然肌膚輕底妝 升級版」飆速補水控油，解決毛孔暗沉，潤色隔離到撫紋都只要一條小紫管輕底妝就能完成，任何肌膚的第一層底妝,創造無粉狀亮透膚感, M編激推！

by 花漾543

不挑膚質、不挑人！香緹卡＃冠軍小紫管打造透亮底妝衝破天際！

全球熱銷破百萬條、好萊塢巨星最愛的妝前底霜推出鉅作～「自然肌膚輕底妝 升級版」，結合香緹卡所有高奢及植萃保養優勢，造就出一抹淨透嫩，零妝感還保有肌膚質感的輕底妝，重點是無需層疊超多繁複底妝步驟，＃冠軍小紫管結合潤色、防曬、持妝力、抑制油光、修飾毛孔、提亮、補水、撫紋8大功能，改寫養膚底妝定義，再加上輕盈質地不黏膩好推開，自成通透底妝，不挑膚色，女生男生都能用，滑IG也會發現連韓國歐爸都在用，果然是冠軍神品，無需比較直接登上年度妝前熱賣王不是沒道理！

Just Your Skin 亞洲肌特選款，零妝感萬用色號不挑人

一次就給滿12色的「自然肌膚輕底妝 升級版」，特別調製白皙淨透的#Opaline歐珀水晶色，讓喜歡膚色透白的你們達到水晶般的雪嫩光感肌，推薦給膚色蠟黃顯暗的女生，另一色是#Aura晶透月光色可讓你增加自然氣色，米白乳霜推開後化成水感貼膚的絲絨質地，對於追求提亮膚色的人，這色必須收，M編自己蠟黃又天天熬夜沒氣色的肌膚，則是以1:1調配#Opaline歐珀水晶色加#Aura晶透月光色，創造出不暗沉的偽素顏活力妝感！香緹卡也調配了自然提亮好氣色的裸素顏#Alabaster天天讓你煥發透亮光，男生也一用入坑，這三色真心超級推薦，大家請務必到櫃上試色，包準讓你眼睛一亮，肌膚更爆透亮！

四大珍稀植萃超強鎖水力打造底妝磁鐵 再熱都不脫妝

悶熱的夏日氣候，連日高溫加上突如其來的大雨，許多人的底妝浮粉、脫妝有夠尷尬，香緹卡秉持的高級奢養肌膚的訴求，以四大植物萃取把上底妝當成塗乳液般，穩膚同時賦予原生美肌，首先以保濕力超高的大馬士革玫瑰水、高山雪絨花萃取飆速補水舒緩乾燥，同時還有綠茶與忍冬花萃取鎮定、舒緩肌膚敏感，當底妝處於健康且滿水位時，泛紅、出油問題就會減少，獨家霜轉水技術把植萃養膚成分推進肌膚，不卡粉、不假面，極致輕透柔焦感100分，用過都會愛上的舒芙蕾柔焦感底妝，錯過對不起這個夏天啊！

獨家護城牆「抗空汙」科技，還有12色選根本全人類福音！

出門半小時就覺得臉髒，全球空汙問題嚴重同時香緹卡也為此推出解鎖方案，獨家「植萃防護網」取自塔拉樹與紅藻萃取，完美控油柔焦，全天候為肌膚打開無瑕疵的柔滑濾鏡，並利用添加百里香與醉魚草(蝴蝶灌木)萃取的「保濕複合精華」，植物天生的強大抗氧化力，簡單來說就是罩上一層天然防護罩，全整防禦空污，讓底妝仙氣續航一整天！

特別值得一提的就是香緹卡＃冠軍小紫管身為全球熱賣百萬神品不是沒有原因，一抹擊破八大肌膚困擾，尤其是萬年難解的毛孔瑕疵，升級版的粉體折射技術與柔焦濾鏡，15分鐘隱藏毛孔近看也沒再怕，甚至有94%的消費者實證使用後肌膚細緻度大提升，另外像是M編在意的熬夜暗沉也速解，過去膚況不好上妝不僅卡粉暗沉還脫妝，但＃冠軍小紫奢華輕奢養膚成分，有如轟炸機強力注水，當底妝隨時有水感自然能淡化細紋，外加雙重抗氧抗污染防護結界，穩坐底妝對抗外界污染的一姊寶座，全膚質、全膚色、不分性別都會愛上這種全天都煥發閃耀通透的原生肌質！

馬上預約體驗「Just your skin全能輕底妝攝影棚」秒變身韓劇歐逆！

香緹卡跟上最夯韓劇歐逆趨勢，特別與韓系攝影棚StyleLab合作限時舉辦「全能輕底妝攝影棚」，自6月14日至16日僅有三天快閃，集合彩妝師、髮型師、攝影師打造一站式體驗，幫你用＃冠軍小紫管上妝，訂製令人憧憬的水光肌，不管是背著善宰跑的甜美少女風，淚之女王的知性氣質，還是氣場大開的宋慧喬、韓孝周歐膩的俐落都會風，通通都可以幫你實現，現在預約並出席活動還可獲得價值超過$2,000元的鑽光潔淨禮！

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重視儀式感的你！美出人間新高度香緹卡經典再+1！

以M編來說周間工作沒有特別活動，僅一條＃冠軍小紫管就相當足夠，但如果晚上也聚餐或周末要約會多花點心思是必要的，以下三款根據不同情境提供大家輕鬆提升精緻妝感！

1. 需要一路開趴到深夜 夜晚也不能出油

攜帶小巧的輕透粉餅，隨身放在包包，晚上聚餐前快速輕拍在T字與出油處，超細的粉質中竟然蘊藏了青蘋果萃取，讓粉底一路亮到深夜！

2. 追求韓團愛豆的完美修飾效果 瑕疵必須藏

＃冠軍小紫管後請加上經典的未來肌膚粉底，這款被譽為人間奶油肌幕後推手的粉霜，獨特光反射因子以光遮瑕，並利用無油凝膠質地玩美遮蓋斑點痘疤，與肌膚融為一體的絲緞光澤宛若天生，優雅顏質難怪讓未來肌膚粉底成為網評空空賞之最！

3. 氣墊控一定要收 有愛的鑽石氣墊粉餅

用一次就被驚艷到的香緹卡鑽石精粹氣墊粉餅，加入鑽石精萃成分、嫩膚生物萃取等，你想得到的撫紋、緊實、補水、賦活各種頂級養膚成分都在這盒，輕底妝後疊加氣墊粉餅不顯厚，反而締造透亮水光，尤其這款氣墊粉餅還是支持大象孤兒保育計畫的彩妝單品，售出一個香緹卡即捐贈小象牛奶給負責的保育組織，有愛當然會讓你一起自帶迷人光彩！

夏日慶典買起來！自行實現淡顏系巔峰！首次消費限定 購買直接成為VIP

1. 新客限定 仙女裸妝組

原價NT$6,890

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自然肌膚輕底妝 升級版35ml

五月玫瑰花妍露45ml隨身瓶

瞬效花妍臉部護理服務券乙張

限定加贈花妍保濕修護面膜15ml (限量100組)

2. 仙女底妝組

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清透粉餅10g

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花妍保濕修護面膜15ml

隨身粉餅收納包

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花妍活膚精華液50ml

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。