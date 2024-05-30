中國官員與一般民眾地位差距極大，許多官員都有「看不起」民眾的心態。近期長江下游支流的滁河傳出被汙染的消息，大量魚蝦死亡，且飄出驚人的惡臭，許多民眾擔心滁河的汙水在被汙染後產生毒性。當地官員接受中國《央視》訪問時說出 :「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」、「我還有兩個月就退休，不該過多過問這些事」，激起大量民眾的憤怒。

根據《澎湃新聞》報導，位於長江下游的滁河南京埔口河段於當地時間 23 日出現大量的死魚死蝦，引發周邊居民的關注。管理該地的安徽省滁州市全椒縣政府生態環境分局於 23 日晚間表示，在確認河水遭受汙染後，緊急關閉漢河、襄河兩條河的閘口，並開展緊急處理與水質監測等工作。

安徽省政府公布的調查報告指出，由於當地一間石油助劑公司的原料倉庫發生火災，許多汙染物質流入附近的溝渠與水道中。事發後當地政府緊急採取措施，透過截汙抽排等手段回收汙染物質，並集中存放進行處理。然而一場降雨讓未清理乾淨的殘留汙染物再被帶入河中，河水因而遭到汙染。直到 28 日以前，一直都只有當地的居民關注這起河水污染事件，然而當地兩位官員接受《央視新聞》訪問的影片上傳後，引發全中國網友的熱議。

由於當地民眾十分關注這些流入河水中的汙染物對人體是否具有毒性，《央視新聞》記者訪問全椒縣生態環境分局兩位官員訪問時，特別針對此事進行詢問，然而全椒縣生態環境分局局長竇平卻以「用來消防的水，我認為沒必要做毒性檢測」回應記者的提問。

竇平還另外以茅台舉例，稱 :「喝茅台也能喝死人，難道茅台喝死人以後需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。全椒縣水利局黨組成員楊俊接受訪問時也說出「我還有兩個月就退休啦，不該過多的問這些事情」。

兩位官員的言論公布後，立即遭到大量中國網友炎上，更被分別冠以「茅台哥」、「退休哥」等稱號。許多網友認為，這兩位官員就是在「詭辯」，利用茅台與污染河水類比是在偷換概念。喝茅台喝死可能是酒精超量、假酒等問題，但河中魚蝦死亡不可能是水超量、石頭超量或是魚蝦淹死之類的情形。並指出不論是茅台還是河水，出了意外之後公部門的負責人不進行調查，就是瀆職的行為，「要嘛滾蛋要嘛入獄」。

報導稱，此事件後來造成多位全椒縣官員被免職，除了竇平、楊俊兩人外，全椒縣縣委書記楊光、全椒縣生態環境分局辦公室主任楊仁義等人都遭解職。報導也認為，包含全椒縣在內，全中國可能有多處地方官員都需要提升媒體素養，地方治理模式可能也有需要進行革新。

滁河河水遭汙染，當地官員竟以茅台對比河水，引發眾多網友憤怒。 推主 Jacobson 貼貼 BOT 分享於 X