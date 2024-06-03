北韓空飄氣球降落在韓國京畿道龍仁市處仁區的一個農田裡。 （圖／韓國聯合參謀本部）

北韓最近動作頻頻，除了本（5）月 27 日在日中韓峰會舉行前夕發射軍事偵察衛星（未成功）以外，為報復韓國民間團體以大型空飄氣球向北韓散發反朝傳單，28 日晚間至 29 日北韓朝韓國空飄了約 260 個掛著穢物的氣球，29 日以電磁波干擾韓國使用全球定位系統（GPS），30 日還發射了 10 多枚短程彈道飛彈。

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一天之內 空飄約 260 個垃圾穢物氣球

韓國國軍聯合參謀本部（聯參）於本月 29 日表示，北韓從 28 日晚間開始，朝向韓國空飄了大量掛有穢物和垃圾的氣球，截至 29 日下午 4 點，韓國全國各地共發現約 260 個氣球。

北韓在 2016 年至 2017 年間曾花上一年空飄約 1,000 個氣球，但一天就空飄數百個氣球的情況相當罕見。

這些北韓氣球長約 3 至 4 公尺，掛有裝著大約 10 公斤穢物和垃圾的塑膠袋。將塑膠袋綁在氣球上的繩子還連接著用來在空中引爆氣球的定時裝置。但沒有發現宣傳用的傳單。

5月29日在首爾九老區發現被炸毀落地的氣球內容物殘骸。 （圖／韓國聯合參謀本部）

用肉眼或雷達發現到的氣球在掉落後已由韓國軍方回收，回收過程中，還出動了爆裂物處理小組。

韓國軍方在考量到氣球可能攜帶危險物質、用槍擊落氣球的子彈可能越過軍事分界線（MDL）等因素後，選擇安全回收落地的氣球，而未擊落還在空中的氣球。

韓國聯合參謀本部公報室長李誠俊 30 日在例行記者會上表示，北韓向韓國空飄的氣球載有煙蒂、混有動物糞便的堆肥、廢電池等垃圾，相關機構正在對上述污染物質進行精密分析，目前尚未發現任何生化污染物。

韓國聯合參謀本部表示：「北韓這種行為明顯違反國際法，嚴重威脅我國民眾的安全。所有因北韓氣球引發的損害，必須由北韓負全責，我們嚴正警告其立即停止這種反人倫且低級的行為。」

氣球被發現掉落在民宅、道路及田間等處。2016 年北韓也曾空飄過掛有穢物的氣球，當時造成車輛及住宅等受害。

電磁波干擾韓國使用GPS

此外，韓國軍方表示，北韓在 29 日凌晨至上午，從黃海上南北軍事分界線「北方界線」（NLL）以北地區，向韓國的全球定位系統（GPS）發起電磁波干擾。

北韓似乎是想透過空飄穢物氣球以及電磁波干擾，試圖進一步擾亂韓國。然而，聯合參謀本部指出，沒有發現氣球及電波干擾造成的損害。

朝鮮半島西部海域北韓和韓國之間爭議的海上邊界線。 藍：聯合國軍司令部1953年創建的北方界線。 紅：北韓政府1999年宣布的「南方警戒線」。 （圖／wiki／CC BY-SA 3.0 DEED／報呱再製）

北韓報復韓國脫北者團體散佈反朝傳單

先前韓國脫北者團體在 5 月 10 日，把30 萬份譴責北韓國務委員長金正恩為「民族仇敵」的傳單，以及 2,000 個裝有 K-POP 等影像的 USB 隨身碟綁在 20 個大型氣球上，從南北韓軍事分界線（DMZ）附近的仁川市江華島將氣球飄向北韓。

相關報導：韓脫北者團體空飄30萬反北韓傳單 譴責金正恩為民族仇敵

北韓對此感到不滿，其官媒《朝中社》在 26 日報導了前一日國防省副相金剛日的談話，他稱韓國團體此舉是「散布傳單和各種骯髒東西的卑鄙攻心戰陰謀活動」，並威脅說「將在韓國邊境及其縱深地區散布大量廢紙和垃圾，讓他們切身體驗到為其收集和清除到底得下多大功夫」。

接著，朝鮮勞動黨副部長金與正 29 日透過《朝中社》發表談話，她說：「韓國敗類曾企圖向我們散發政治煽動垃圾——傳單和在污水溝裡滋長的雜牌思想來誹謗全體朝鮮人民神聖對待的我們的思想和制度，還散發連吃屎的狗都懶得叼走的一文不值的紙幣和雜物，嚴重侮辱和褻瀆我國人民。」

韓國脫北者團體「自由北韓運動聯合」在2022年10月疫情期間，曾利用大型氣球將維他命C、鎮痛解熱劑泰諾、口罩、美金紙幣、韓國歷史的手冊空飄至北韓。對北韓而言這些等於垃圾。 （圖／FFNK）

金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正所使用的措辭就如同北韓掛在空飄氣球下的內容物一樣。 圖：擷取自臉書 (資料照片)

並預告說：「一報還一報，他們就該好好嘗嘗那些滋味。今後針對韓國敗類向我們散發垃圾，我們要一件件予以回應，其數量會比他們大幾十倍。」

韓軍、聯合國軍：北韓垃圾氣球違反《停戰協定》

而韓國聯合參謀本部則指出，韓國民間團體是出於人道主義考量而向北韓空飄掛有生活用品的氣球。但北韓卻是對韓國空飄「垃圾氣球」。韓方認為此舉公然違反韓戰《停戰協定》，是反人倫的低級行為。

聯合國軍司令部（UNC）也在 29 日於社群網站上表示，北韓大量空飄裝有穢物的氣球是對韓國居民帶來危害的軍事行動，具有攻擊性且不衛生，並違反《停戰協定》。

UNC 正對此展開正式調查，為接受第三國的監督，調查將在中立國監督委員會的見證下進行。

UNC 還指出，「北韓多次表明希望能被視為國際社會負責任的一員，但將含有糞便和其他汙染物質的氣球送入鄰國領空，這種影響居民的行為是不負責任的」，並強調：「我們譴責任何破壞維護朝鮮半島和平所作努力、違反國際法的行為。」

北韓試射10多顆短程彈道飛彈 繼續違背聯合國安理會決議

除了垃圾氣球和電磁波干擾以外，根據韓國聯合參謀本部 30 日表示，北韓還在當天清晨 6 時 14 分左右從平壤順安一帶向朝鮮半島東部海域，發射了十幾枚疑似短程彈道飛彈（SRBM）的飛行物。

這些飛彈在飛行 350 多公里後落入日本海，從飛行距離等來看，北韓發射的可能是超大型多管火箭炮「KN-25」（由於 KN-25 比一般多管火箭炮要更大型、射程距離也更長，因此駐韓美軍和日本防衛省將此視為短程彈道飛彈）。

據《朝中社》5月31日報導，擔負朝鮮人民軍西部邊境的重要火力襲擊任務的砲兵聯合部隊所屬第３３１紅旗砲兵團第３營參與訓練並進行示威射擊，照片中北韓同時發射了18枚火箭炮（短程飛彈）。 （圖／朝中社）

該距離足以涵蓋首爾、大田等大城市以及清州、水原、原州、瑞山等韓國主要空軍基地所在地。

《韓聯社》指出，北韓一次發射如此多發飛彈實屬罕見。而《讀賣新聞》認為這是北韓在誇耀其有能力躲過韓國防空系統的攔截。

韓國外交部朝鮮半島政策局長李埈一、美國國務院對朝高級官員朴正、日本外務省亞洲大洋洲局參事官浜本幸也在 30 日進行電話磋商，他們譴責北韓飛彈試射明顯違反多個聯合國安理會決議，嚴重威脅朝鮮半島及國際社會的和平與安全。

李埈一提到北韓除了在 27 日發射軍事偵察衛星、30 日試射彈道飛彈，28、29 日向韓國空飄懸掛穢物和垃圾的氣球、29 日還發起電磁波干擾韓方使用全球定位系統等各種挑釁行為，並表達韓國「堅決應對」的立場。

作者:林貝利 /本文轉載自報呱

參考新聞連結：

2024/05/29 聯合ニュース 韓国で見つかった北朝鮮「汚物風船」 ２６０個に＝ＧＰＳ妨害電波も確認

2024/05/30 産経 北朝鮮の汚物風船、在韓日本大使館の屋上にも落下 韓国内で約２６０個の風船を確認

2024/05/30 中央日報 国連軍司令部「北朝鮮の汚物風船、非衛生的、公式調査中…停戦協定違反」

2024/05/26 朝中社 朝鲜民主主义人民共和国国防省副相金刚日发表谈话

2024/05/29 朝中社 朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话

2024/05/30 聯合ニュース 北朝鮮が弾道ミサイル約１０発を朝鮮半島東へ発射 立て続けの挑発

2024/05/30 読売 北朝鮮ミサイル発射、異例の十数発…迎撃回避能力を誇示か

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