50多位国际研究人员于周三(6月5日)发表的年度《二氧化碳移除现况》(The State of Carbon Dioxide Removal)报告中表示，为了实现全球气候目标，各国政府需要种植更多的树木并部署技术，将每年从大气中去除的二氧化碳量增加4倍。

“碳移除”(CDR) 是指一系列隔离空气中二氧化碳的干预措施，它包括重新造林等传统方法以及潜在的大规模可能解决方案，例如生物燃料、在海洋中培养藻类、使用过滤器直接捕捉大气中二氧化碳等。

这份由50多位国际专家共同撰写的研究报告指出，目前，“碳移除”每年从大气中去除约20亿公吨的二氧化碳，但如果要将温度上升控制在1.5摄氏度的关键阈值以下，则需要将这一数字提高到70至90亿吨左右。

威斯康星大学麦迪逊分校教授、也是年度《二氧化碳移除现况》报告的共同作者之一格雷戈里·内梅特(Gregory Nemet)表示:“2022年全球温室气体净排放量约为每年550亿吨，而排放物会在大气中积累，因此每年、每项行动都很重要。”

这些作者表示，全球需要新政策来推动“碳移除”的需求，自2020年以来对新技术的资助有所下降。去(2023)年8.56亿美元对新创公司的投资约占气候技术总支出的1%。

“我们看到不少政策直接支持(开发)技术，”内梅特说。“但目前我们真正缺少的是政府引导的市场和对二氧化碳移除的需求。”

报告指出，就如何测量、报告和核实“碳移除”项目中隔离的二氧化碳量，各国应该建立共享协议，特别是如果这些项目要依赖碳市场的资助的话。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新评估表示，“碳移除”将在实现气候目标方面发挥作用，但它警告大规模部署新的和未经试验的方法存在着风险，称它们可能会影响生物多样性、粮食和水安全。

内梅特表示“没有什么是免费的”，“碳移除”也不是万能的。

他说：“无论我们移除多少二氧化碳，我们仍然需要迅速减少化石燃料的排放，并停止砍伐森林。”

今年1月的气温以0.22华氏度(0.12摄氏度)，超越前次在2020年创下的最暖1月纪录，全球经历了自1950年以来最暖的1月。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局(Copernicus Climate Change Service)表示，去年6月起，全球平均气温已经连续8个月刷新历史同期纪录。

气候科学家将此归咎于化石燃料燃烧造成的人为暖化，和太平洋部分地区自然的圣婴现象，导致气温暂时变暖。

自2023年2月至今年1月的全球12个月平均气温，都较工业化前的19世纪后期，高出2.74 华氏度(1.52摄氏度)，首度突破1.5摄氏度的门槛，与《巴黎协定》商定的将气温升幅限制的共同目标渐行渐远。

去年11月末于在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会(COP28)峰会上，世界上两个最大温室气体排放国美国和中国的领导人缺席，一度难产的化石燃料协议最终通过，创下全球朝摆脱此污染源的历史里程碑。不过，中国虽表态支持减排，但却拒签三大协议，其中包括甲烷近零、全球再生能源三倍增和核能倍增宣言。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)经常警告迫切需要解决全球变暖问题，并宣布根据《通货膨胀削减法案》投资60亿美元来应对气候变化。

美中两国的二氧化碳排放量合计占全球二氧化碳排放量的42%。

（本文参考了路透社的报道。）