袁斌：谷歌Gemini照搬中共論調 令人憂心

據海外媒體報導，位於加州的美國谷歌公司推出的人工智能語言模型出現大量照搬中共官方論調的情況。

美國之音的測試發現，谷歌的人工智能機器人Gemini在被用簡體中文問到有關中國的敏感議題時，會給出幾乎完全符合中國官方宣傳和北京立場的回答。有時，Gemini則以自己只是一個語言模型為理由，拒絕回答這類問題。

比如對習近平的介紹，Gemini 稱其「是深受中國人民擁護和尊敬的卓越領導人」，他將「帶領中國人民繼續朝著中華民族偉大復興的目標奮勇前進」。

除了捧習之外，當被要求介紹中國共產黨時，Gemini給出的回答也幾乎和中國官方的說法一摸一樣。Gemini稱中共幫助中國人民「站起來」，代表了「中國最廣大人民的根本利益」。

當美國之音記者詢問美國的人權問題時，Gemini竟然照搬中國政府5月底發布的《2023年美國侵犯人權報告》中的說法，稱美國存在的問題包括「槍枝暴力泛濫」、「政府監控」、「暴力執法」、「強迫勞動」、「經濟和社會不平等加劇」等九個方面，敦促「美國政府應切實採取措施，解決上述人權問題，改善美國的人權狀況」。

但當被問到同樣或類似有關中國的問題時，Gemini常常表示自己無法回答。「我的設計用途只是處理和生成文本，所以沒法在這方面幫到你。」 Gemini表示。

Gemini的上述答案，令人懷疑它是否成了中宣部在美國的傳聲筒。無怪乎有網友調侃，中宣部最強分部在美國加州誕生了。

在中國長大的人都熟知一句話「美帝國主義亡我之心不死」，但等我們長大了以後才發現，真相其實是中共亡美國之心不死。

中共改革開放後，一方面從美國大量引進資金技術發展經濟，一方面對美國不斷進行經濟、政治和文化上的全面滲透，而這一切都有一個共同的目地，那就是為有朝一日挑戰乃至取代美國做準備。尤其是習近平就任中共總書記後，中共對美國的滲透更是有增無減變本加厲，而其中的一個重要內容就是通過各種形式和手段，向美國輸出中共的價值觀，輸出中共的敘事模式，以圖對美國人民進行洗腦，擴大中共對美國的影響力。

谷歌Gemini何以會成為中宣部的傳聲筒？

據美國之音報導，專家分析稱，Gemini給出親北京的回答的一大原因可能是谷歌用來訓練該模型的部分數據來自經過了中共政府嚴格審查的簡體中文互聯網，而這些網站上也充滿了來自北京的政治宣傳內容。

在回復美國之音有關Gemini作出親北京回答的問詢時，谷歌的一位發言人在聲明中寫道：「Gemini被塑造成一款創造和製作工具，可能不會總是可靠，特別是當回應一些有關時事、政治話題或仍在進展中的新聞的指令時。」

這些說法固然不無道理，但我認為，在Gemini親中共的立場背後是否有中共的影子，目前還沒有足夠的證據予以排除。

不管Gemini為中共背書是出於技術上的不完善還是背後有中共的影子，當它不斷重複中共的價值觀和中共的敘事模式時，無疑已對美國構成了一種必須高度警惕的威脅，美國當局和社會決不可對此掉以輕心。

美國之音報導說，它對Gemini的測試發現已經引起了多位來自美國兩黨的國會議員的關注。

在一封聲明中，參議院情報委員會主席馬克·沃納（Mark Warner）表示他非常擔心包括北京在內的危險勢力在一系列問題上通過人工智能來推廣錯誤的聲稱或是中共更偏愛的敘事模式。「無論是通過污染西方公司使用的數據，協迫大型科技企業，還是用人工智能系統來為隱蔽的影響力行動服務。」他寫道。

常年關注中國事務的參議院情報委員會副主席馬可·魯比奧（Marco Rubio）也回復美國之音說：「任何不作判斷就重複北京說法的人工智能工具都是在為中國共產黨服務，這威脅到了人工智能能夠提供的巨大機遇。」

眾議院外交事務委員會主席邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）對美國之音表示，谷歌的聊天機器人如此提供錯誤的答案會傷害到美國的外交政策利益。「美國公司不應該根據中共的宣傳指導來審查內容。」 他在一份聲明中表示。

我想補充的是，僅僅擔憂是不夠的，必須拿出切實的措施要解決這個問題。

正如眾議院中共問題特設委員會首席民主黨議員拉賈·克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）所呼籲的，谷歌等西方科技企業應該增強對其開發的人工智能機器人的訓練。

「你應該試著去除或是過濾掉那些被中共篡改過的主題或答案或數據，」 他對美國之音說。「你也必須保證你在發布這些（人工智能機器人）之前做了徹底的測試。」

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