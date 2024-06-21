加州大麻農場使用走私中國農藥 健康危害堪憂

【新唐人北京時間2024年06月22日訊】因使用大麻而頭痛的人可能需要更仔細地查看大麻的供應地。新調查顯示，加州藥房貨架上一些最受歡迎的大麻品牌農藥含量驚人，一些大麻農場使用中國走私農藥，有些毒藥在美國不為人所知。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和WeedWeek調查了加州一些最受歡迎的電子菸和預卷大麻品牌，在從商店購買並在私人實驗室進行測試的42種合法大麻產品中，約有25種產品農藥濃度高於州或聯邦安全水平。

研究人員發現，五個知名大麻品牌產品的農藥含量超過了聯邦單次接觸危害風險閾值，有些產品含有多達20種農藥。研究人員警告說，健康威脅的嚴重程度可能要多年後才能被知曉。

這些令人震驚的發現與過去幾個月進行的其它調查的結果相一致，許多大麻種植者過度使用農藥來提高利潤。隨著大麻合法化，中國犯罪團伙越來越多地參與美國合法和非法的大麻種植。

《洛杉磯時報》對州機密記錄、公開文件、網上銷售和社交網絡的調查發現，在過去三年中，大麻農場使用走私中國農藥的情況已蔓延到加州各地。

去年9月，在協同突襲中，多個加州機構突襲了奧克蘭各地的非法大麻種植倉庫。在Hot Shot殺蟲噴霧器和裝有常見化學品的瓶子旁邊，還有一些貼有中文標籤的未知殺蟲劑袋子。

去年初，在錫斯基尤縣（Siskiyou County）的非法農場也發現了同樣的農藥包裝，實驗室測試顯示，這些包裝中含有危險的殺蟲劑和殺菌劑，燃燒時會釋放出一團殺死害蟲和黴菌的煙霧。

這些煙霧中包括異丙威，在美國是被禁止的；丙溴磷，這是一種有機磷酸酯，危害極大，已於2016年被停止使用；甲氰菊酯，是一種劇毒殺蟲劑，吸入後會致命。

走私中國農藥給加州大麻監管機構帶來了新的挑戰，有些毒藥不為人所知。州內警告警示說，短期接觸污染物會引起頭痛、眼睛發炎、流鼻血和喉嚨痛。

危險材料聲明和科學文獻表明，長期接觸低劑量農藥可能造成最大的危害，面臨癌症、記憶喪失、精神病、兒童發育問題和死亡的風險。

目前，加州至少六個縣的非法和有執照的大麻種植場都出現了貼有中文標籤的農藥。2023年7月，州特別工作組在一次突擊行動中突擊搜查了錫斯基尤縣的25家非法農場，其中一半含有這些毒藥，三名警官在接觸這些農藥後需要接受治療。

與此同時，隨著電子菸的流行度不斷上升，對電子菸油的需求也飆升，而這些電子菸油由質量較差的大麻製成，且通常是非法種植的大麻。

鑑於一些農場的殺蟲劑效力超強，加州調查人員被敦促在發現這些殺蟲劑時戴上呼吸器並進行血液中毒測試。

這項研究的重點是加州，但引起了全國各地大麻使用者的擔憂。據皮尤研究中心的數據，一半的美國成年人表示他們使用過大麻，近1/4的人表示他們在過去一年中使用過大麻。

（記者李昭希編譯報導/責任編輯：林清）

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