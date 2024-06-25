研究：新型油漆既能淨化空氣又能自我清潔

【新唐人北京時間2024年06月27日訊】空氣中的污染物不僅對人體健康有危害，也會在建築物表面留下污跡。一組化學家發明的一種新型油漆，會和空氣中的污染源發生反應，不僅可以淨化空氣，還能對油漆本身起到清潔的作用。

近期發表在ACS Publications化學期刊上的研究展示了這項技術。研究者介紹說，在紫外線的照射下，他們發明的油漆會和空氣中的污染物發生化學反應，產生像水和二氧化碳這樣的無污染物。而且，研究者說，通過廢料再利用就能造出這種油漆。

研究者之一——維也納科技大學（Vienna University of Technology）的化學家凱薩爾‧馬克布爾（Qaisar Maqbool）告訴《科學美國人》雜誌（Scientific American）：「我們的目標之一是儘量少用合成試劑。我們用像工業廢鈦和落葉這樣的有機物製造這種油漆。」

通過光催化過程，紫外線激發二氧化鈦奈米粒內的電子，促使它與空氣中的水分子作用，產生高活性羥基自由基。這些物質不穩定，容易和接觸到油漆表面的污染物發生反應，把它們變成像二氧化碳和水等這類危害較小的物質。

研究人員也向這種奈米粒中加入磷、氮、碳等元素，以降低觸發化學反應所需的能量，使其在自然光下可以發生反應。研究稱在實驗室環境下，這種奈米粒清除了96%接觸到油漆表面的污染物。

另一位研究者——馬德里理工大學（Technical University of Madrid）的化學家安東尼奧‧涅托-馬爾克斯‧巴列斯特羅斯（Antonio Nieto-Márquez Ballesteros）說：「實驗室環境規模很小，而且所有的條件都在嚴格的控制之下，不論是溫度、濕度、電抗流速還是污染物的濃度等，所以在自然環境下可能達不到這麼好的效果。」

這份研究報告的合作撰稿人——維也納大學的岡瑟‧魯普雷希特（Günther Rupprechter）說，這是一項很基礎性的研究，有待進一步研究證實其清除空氣中污染物的有效性。「我們不是說能夠清除空氣中所有的污染物，但總的來說，它看起來很有希望。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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