两名前美国奥运金牌得主星期二(6月25日)在众议院小组委员会作证时表示，已经不再相信世界反兴奋剂机构(WADA)会在下个月的巴黎夏季奥运会之前禁止作弊者参加游泳项目。

游泳名将迈克尔·菲尔普斯(Michael Phelps)和艾莉森·施米特(Allison Schmitt)发表上述言论之前，有消息称，23名中国游泳运动员在2021年东京奥运会前被检测出一种禁用的心脏药物呈阳性，但世界反兴奋剂机构允许他们参赛。其中五名游泳运动员后来赢得了奖牌，包括三枚金牌。

菲尔普斯是全球历史上获奖最多的游泳运动员，曾23次获得奥运金牌。四次获得金牌的施米特是美国800米自由泳接力队的一员，该队在东京奥运会上获得银牌，仅次于中国队。美国队和中国队都打破了之前的接力世界纪录。

“我们努力竞赛。我们刻苦训练。我们遵守每一项规定。我们尊重了他们的成绩，接受了失败，”施密特说。“但现在，得知中国接力赛中的一些运动员没有被禁赛，我回想起来就心存疑虑。我们可能永远不无法知道真相，这可能会困扰我们很多人很多年。”

菲尔普斯表示沮丧，因为自从七年前在同一小组委员会就世界反兴奋剂机构处理俄罗斯政府支持的兴奋剂问题作证以来，一切都没有改变。

“再次坐在这里，我清楚地意识到世界反兴奋剂机构的任何改革尝试都失败了，根深蒂固的系统性的问题依然存在，这些问题一次又一次地损害了国际体育的诚实性和运动员的公平竞争权利，”菲尔普斯说。

世界反兴奋剂机构接受了中国反兴奋剂官员的结论，即23名运动员在一家酒店因为受污染的食物摄入了违禁物质。独立反兴奋剂专家对这一决定提出质疑，美国反兴奋剂机构(USADA)首席执行官特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)称这“令人愤慨”。

世界反兴奋剂机构表示，中国当时为应对新冠疫情采取限制措施，导致无法对阳性检测结果进行“实地调查”，并得出结论认为，该机构无法反驳中国当局的解释。

为了回应批评，世界反兴奋剂机构任命了一名独立调查员、瑞士检察官埃里克·科蒂尔(Eric Cottier)，来审查其对这一案件的处理。科蒂尔于4月25日被任命，预计将在两个月内提交调查结果。对他的任命也激怒了批评者，他们指出他可能有利益冲突。

美国向世界反兴奋剂机构提供的资金比任何其他国家都多，今年就高达近370万美元。泰加特在证词中指出，自2018年以来，中国向世界反兴奋剂机构提供的资金比其应缴的会费多出180万美元。

泰加特呼吁美国把改革世界反兴奋剂机构作为未来向其出资的条件。

(本文依据了美联社的报道。)