三中全會臨近 前防長魏鳳和、李尚福被開除黨籍

【新唐人北京時間2024年06月27日訊】中共三中全會前夕，6月27日，中共前國防部長李尚福及魏鳳和同時被開除中共黨籍、取消軍銜，終止二十大代表資格。中共官方通報措辭罕見嚴厲，兩人均被指控收受巨額錢款等罪名。

中共黨媒報導稱，6月27日，中共中央政治局會議審議並通過中央軍委關於處理李尚福和魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告。決定開除兩人中共黨籍及終止二十大代表資格，並將兩人移送軍事檢察機關審查起訴。

中共官方通報稱，2023年8月31日，由中共軍委紀委監委對中央軍委前委員、國務委員兼國防部長李尚福「嚴重違紀違法問題立案審查調查」。

李尚福被指控「嚴重違反政治紀律」，對抗組織審查；違規為本人和他人牟取人事利益；為他人牟取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為牟取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。

通報稱，調查還發現李尚福「其它嚴重違紀違法問題線索」，指其身為高級官員，「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

此前，李尚福已被開除中共軍籍，並取消其陸軍上將軍銜。

同一天，此前頻傳出事的中共中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和也被處理。2023年9月21日，魏鳳和涉嚴重違紀違法問題被立案審查調查。

中共官方通報稱，魏鳳和「嚴重違反政治紀律」，對抗審查；違規為他人牟取人事利益；違規收受禮品禮金；為他人牟取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。

此外還發現魏鳳和「其他嚴重違紀違法問題線索」，指其身為高級官員，「嚴重污染部隊政治生態」，「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

此前，魏鳳和被開除中共軍籍，取消其火箭軍上將軍銜。

時政評論員岳山對新唐人表示，兩人處理的很重，出乎意外，有轟動效應，差不多到當年郭伯雄、徐才厚的效應，說明中共軍隊問題嚴重。但事沒完，比如李尚福行賄，還有兩人都有其它案子牽連，值得保持關注。

去年以來，中共火箭軍、裝備發展部等軍種將領及軍工高層，至少有十幾人被拿下。

旅澳自由主義法學家袁紅冰曾在新唐人《菁英論壇》中透露，習家軍內部出了大案，現在有170多個中共軍級以上的官員，都是中共二十大以後培育起來的習家軍，現在都出了問題。這種絕對不忠誠的案件，這對習是一個極其沉重的打擊。

原本去年秋天應該舉行的中共二十屆三中全會，今年6月27日官方宣布7月15日至18日在北京舉行。

李尚福背景

李尚福被中共媒體捧為「航天專家」、紅二代、上將。2003年12月，45歲的李尚福就當上了西昌衛星發射中心主任（司令員），在該職位上任職長達十年，期間指揮了多次火箭發射。

2013年，李尚福任中共總裝備部司令部參謀長；2014年末，任總裝備部副部長。期間，李尚福去戰略支援部隊任副司令員兼參謀長；2017年回總裝備部（2016年1月更名為軍事委員會裝備發展部）任部長。

2023年3月12日，李尚福被任命為中共國防部部長。

2018年9月20日，美國國務院宣布對中共中央軍委裝備發展部和時任部長李尚福實施制裁，原因是他們從俄羅斯購買國防裝備，與俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）有大額交易。

李尚福出事前，就有多家外媒報導，李尚福因涉及軍備採購問題被當局調查，同時8名李尚福任內的裝備發展部高官也被調查。

魏鳳和背景

過去一段時間，魏鳳和被查的傳聞不斷。去年魏鳳和曾缺席中共「十一」招待會。今年1月29日，中共軍委慰問老軍頭的新年文藝演出在北京舉行，魏鳳和也未出現在央視的鏡頭中。

2015年底，魏鳳和成為中共首任火箭軍司令；2017年10月中共十九大上，魏鳳和晉升為中央軍委委員；2018年3月的中共兩會，魏鳳和任國務委員兼國防部長。

2022年10月的中共二十大，魏鳳和卸任中央軍委委員；2023年3月卸任國務委員兼國防部長。隨後處於「失蹤」狀態。

此前港媒報導，中共高層整肅火箭軍的調查，是去年3月魏鳳和卸任中共國防部長後一段時間開始的。

2023年8月31日，中共國防部首次就前國防部長魏鳳和失蹤一事做出回應。當時外媒提問關於魏鳳和下落，發言人吳謙稱「要打擊每一個腐敗官員」「反腐敗鬥爭，永遠在路上」，間接坐實了魏鳳和出事的傳聞。

（記者唐正綜合報導/責任編輯：李泉）

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