【新聞大破解】美新法案全方位制裁 震撼中共

【新唐人北京時間2024年06月29日訊】歡迎收看6月28日週五的《新聞大破解》，本集破解新聞來賓，政治大學國際關係研究中心資深研究員 宋國誠，教授 日本資深媒體人 矢板明夫，主持人張東旭。

今日焦點： 揭露中共反人類罪行！美中關係已徹底決裂？「610辦公室」浮上檯面 具指標意義？通過《法輪功保護法案》不只口頭譴責！中共國是中國兒童人間地獄？

美國國務院26日發布宗教自由報告，譴責中共迫害百姓、跨境鎮壓。前一天25日，國會眾議院以呼聲表決通過《法輪功保護法案》，指向中共迫害最嚴重、掩蓋罪惡的禁區，法輪功、活摘器官；這還涉及到中國社會大量青少年離奇失蹤。美國法案後續效應如何？

美國、日本公民接連在中國被砍，中共的惡法一部接一部惡化，台灣旅遊警示3級跳，呼籲避免前往陸港澳，韓國也發布警示。美媒25日刊登專訪，美國駐大使伯恩斯抨擊中共背信、破壞交流、煽動反美。美中關係究竟如何？

中共外長、防長接連被失蹤，兩名前國防部長突然被除去軍銜，中共內亂是否揭開了鍋？

【美眾院通過《法輪功保護法》 制裁中共迫害 活摘器官】

美國眾議院通過《法輪功保護法案》，要求美國政府，制止中共國家支持的活摘法輪功學員等良心犯器官的行為，調查參與責任人並發動制裁。要求國務卿、衛生部長限期確認，中共對法輪功的迫害，是否構成暴行，例如反人類罪、群體滅絕罪。

宋國誠、矢板明夫，(1)觀察這項法案與後續發展，對中共、中國社會的影響、效應？(2)美國為何越來越頻繁的、公開的批評中共迫害法輪功？這現象放在美中關係的變化中，該怎麼解讀？美國盟友可能跟進？

宋國誠觀察，美國就法輪功、活摘器官問題，從過去口頭譴責、或者是把中共迫害的行為和證據公諸於世，進入到新階段，「現在要動用美國的法律進行制裁，幾乎是一種全方位的制裁」。美國與中共關係，已經渡過了奈何橋，「陰陽兩隔，回頭不是岸」。

宋國誠觀察，中共非常快速發展所謂器官移植產業，其中隱含了巨大暴利；依據國際獨立調查顯示，器官供體來源主要是法輪功學員，「這不只是迫害而已，已經達到群體滅絕罪行」，「人神共憤，天理難容」。法案在參議院通過、生效的可能性高，，若美國政府依法發布，參與、協助活摘的責任人、兇手名單，就等於是「把中共的歷史的惡臭，直接攤開在陽光下，至少可以把這歷史的惡臭，公佈在世人的面前，同時也給中國人民一個很大的警惕：你是活在一個什麼樣的政權之下。」「這一法案對於全世界，至少具有警惕、發聾振聵的作用。因為過去有些人可能因為（活摘罪行）太殘忍、太殘暴，所以寧可不願意去相信這些殘忍的事實。」

矢板明夫曾在中國採訪多年，他觀察，中共過去各種嚴重人權迫害，例如大躍進、文革等等；即便在經濟上改革開放後，仍然有許多迫害，主要的有幾件，一個是六四天安門事件、一個是對法輪功的鎮壓和迫害、另外還有對西藏 、對新疆、對基督教徒的迫害，「在這一連串的迫害之中，規模最大、歷史最久的，就是對法輪功的迫害」，「涉及的面要廣、各種各樣之殘酷」，但是國際社會對此仍有些避重就輕、重視很不夠。

而在中共治下的中國，侵犯人權方式的非法的、不透明的器官移植問題，是中共最嚴重的人權迫害，在國際上受到的重視仍不夠。

矢板明夫說明， 美國眾議院通過《法輪功保護法》，同時把這兩個問題浮上檯面，「這兩個（法輪功、器官問題）是中共的最軟弱的兩個地方，而且特別是對法輪功的迫害，中共有個610辦公室是全國性的組織、有計畫、有組織的，對特定群體（法輪功）進行迫害，這是人類史上很少見的一種方式。…一直深入到基層的、廣大的一個迫害。我想美國國會開始在這問題著手的話，我覺得對共產黨來說，是一個非常非常大的震撼。」「這個問題一旦浮上檯面的話，那麼我想今後在中國的人權問題，可能就會變成一種新的局面。」「就是說全世界來關心法輪功學員遭受的人權迫害、來關心非法器官移植問題，「可能今後對中國的人權問題，國際社會的關心又上一個新的台階，這是一個非常非常重要的變化。」

如果法案完成立法。矢板認為，盟友可能跟進，例如像日本、英國、五眼聯盟等國家，大的外交政策是跟著美國的節奏在走、同步。

【美保護法不只護法輪功 中共新條例掩器官黑幕.兒少失蹤】

美國眾議院通過《法輪功保護法案》，法案的保護對象不只法輪功，例如法案中就提到，2021年聯合國人權專家聯合聲明，對於「有關中國針對被關押的法輪功學員、維吾爾族、藏族、穆斯林和基督徒在內的人進行摘取器官的報導」表示極度震驚。

其實受害群體，傳出還有異議人士，而且可能已擴及一般老百姓。這些年來大量學生、青少年失蹤，在四處都是監視器的中國，卻找不到人；許多家長懷疑與器官有關。

5月1日起，中共施行新版《人體器官捐獻和移植條例》，網路上出現許多憂心的聲音，相互提醒「看好你的孩子」。

宋國誠觀察這些現象。他形容，中共新版條例「是一個遮羞條例」，企圖用來遮蔽掩蓋。

【美日公民遭刺 美大使抨擊中共背信破壞交流 煽動反美】

6月，美國、日本公民在中國被刺砍，震驚國際。《華爾街日報》25日刊登專訪，美國駐中大使伯恩斯罕見嚴厲抨擊中共說一套做一套、嚴重背信，一面說支持兩國交流，一面以積極的激進行動、煽動反美，破壞阻礙交流、詆毀歪取美國的政策與歷史、破壞美國在中國的正常外交活動。

矢板明夫觀察，(1)日僑學校校車與日籍母子在蘇州遇襲，一中國籍女員工英勇保護、不治死亡；解讀中共官方與中共官媒在過程中的反應。事件背景也反映中共長期排外宣傳。(2)解讀美國大使對中共的嚴厲批評。

【中共惡法連連脅人身 台灣警示三級跳籲避免赴陸港澳】

台灣人在大陸，頻遭中共盤問、扣押、留置。中華民國政府27日宣布，提高對中國大陸、香港、澳門的旅遊警示，一次跳三級到「橙色」燈號，建議台灣民眾「避免非必要旅行」。同一天韓國國情院也發出警告；7月1日起中共對人員擴權，可調查入境旅客的隨身手機、筆電等設備、盤問電子郵件帳號密碼、通訊紀錄等個資。

中共近年大幅增加限制出境規定，進得去，不一定出的來。除了對香港強加港版國安法，中共還以所謂「國家安全」為名實施多項法律，例如所謂《反間諜法》、《對外關係法》、《愛國主義教育法》、《保守國家秘密法》等。中共國安、政法部門6月21日又發布所謂懲獨22條意見。

宋國誠分析，中共會以非法、反動、惡霸的虛假法律，在用「國家級的法律恐怖主義」，製造心理恐懼，中共把恐嚇中國大陸百姓的一套用來對外。他建議觀眾「危邦不入」。

【兩失蹤前防長被除銜 中共內亂揭鍋？權鬥強震在即？】

中共政治局27日宣布三中全會 7月15日召開，同一天拋出兩名久無消息的前國防部長，兩大「軍虎」李尚福、魏鳳和，被以貪腐、「嚴重違反政治紀律，對抗審查」、「嚴重違反組織紀律」、「嚴重污染軍隊政治生態」等理由，撤銷黨籍、軍銜、送法辦。李、魏兩人此前都受到中共黨魁習近平提拔。有觀察認為，官媒措辭嚴厲，超過昔日落馬的原軍委副主席徐才厚、郭伯雄。

前共軍軍官姚誠觀察，當局公布的線索指向更高層、軍委第一副主席張又俠，整肅還沒結束，人人自危。

習近平接任中共黨魁後，到2022年中共二十大前，估計辦了170多名高級將領；二十大後查辦的實際人數，被推算可能有幾十人。

習近平17日才在延安舉行全軍政治會議，矢板明夫觀察，(1)這事件的效應？會不會是中共權鬥升級到內亂的新開始？ (2)前外長秦剛仍無消息，如何解讀？

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新唐人亞太《新聞大破解》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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