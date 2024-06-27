拋出李尚福、魏鳳和 分析：共軍被迫承認出問題

【新唐人北京時間2024年06月28日訊】中共前國防部長李尚福和魏鳳和同日被處理，引發輿論熱議。有分析認為，官方對兩人罪行的措辭，超過已落馬的前軍委副主席徐才厚和郭伯雄。而在三中全會前拋出李、魏，這也顯示中共軍隊的內亂正式揭鍋，等於被迫承認軍隊出了大問題。

6月17日到19日，中共在延安舉行中央軍委政治工作會議。中共黨魁習近平在講話中稱，要堅持「黨對軍隊絕對領導」，以確保槍桿子始終掌握在「忠誠可靠」的人手中，並稱當前「黨情、軍情」的複雜，要一刻不停推進「政治建軍」等。

6月27日，中共中央政治局會議確定，二十屆三中全會於7月15日至18日舉行。同日，中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和、李尚福被開除中共黨籍、取消軍銜，終止二十大代表資格，並被移送軍事檢察機關起訴。

中共十八大以來，大批黨政軍高官下台，其中包括前軍委副主席徐才厚和郭伯雄；中共二十大以來，大批火箭軍、裝備發展部等軍種將領被拿下，包括兩任防長。此外，第五大軍種戰略支援部隊被撤番號。

中共官方通報稱，李尚福被指「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」；而魏鳳和則被指「嚴重污染部隊政治生態」等。

時政評論員周曉輝6月28日在大紀元撰文表示，對於李尚福和魏鳳和的罪行，官媒措辭嚴厲，超過昔日落馬的原軍委副主席徐才厚和郭伯雄。他們曾經是黨魁所信任、重用並親手提拔之人。因為他們出了問題，只能說明其識人不清。

從官方的措辭看，魏鳳和落馬最大可能的原因是與火箭軍高層被端以及所謂的「忠誠」問題有關。李尚福則被證實是因任軍委裝備發展部部長時的貪腐問題被舉報而被查。

周曉輝說，中共二十大後，習提拔了大量自以為信得過的高官，但火箭軍眾多將領以及李尚福和魏鳳和等高級將領的不忠誠，甚至是背叛，無疑讓習難堪、臉上無光。這大概也是官方措辭罕見嚴厲的重要原因。

兩岸政策協會研究員、台灣智庫諮詢委員吳瑟致日前對大紀元表示，習現在最擔心的是，可能有反對他的人透過軍隊來進行相關的謀反行動。在三中全會前，拋出對兩個前任國防部長的處理，就產生殺雞儆猴的效果。

淡江大學國際與戰略事務研究所助理教授林穎佑對美國之音表示，魏鳳和與李尚福都是習上台後提拔起來的國防部長，他們都毫無例外地存在嚴重的腐敗問題。這說明，腐敗是整個解放軍體制性的問題，而不是單純的個人問題，是這個體制造成了這樣一個貪腐集團。

過去一段時間，中共頻頻對外釋放要「打仗」「備戰」的信息。如今兩任國防部長下台，外界紛紛嘲諷「這樣的軍隊還能打仗嗎？」

習近平在中共中央軍委政治工作會議上聲稱「軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」，並說各級特別是高級官員要把自己「擺進來」，以「深挖根源」的態度，等等。

《華爾街日報》此前報導，這表明對中共國防機構的清洗還未結束。過去一年對軍隊高層「大換血」的行動表明，腐敗仍然是共軍的心腹大患，並引發了對其備戰能力的質疑。

時事評論員鍾原對大紀元表示，三中全會前，當局對李尚福和魏鳳和這兩人的問題，是不得不公開處理，因為需要在三中全會上走一下過場。他認為這次等於把中共軍隊的「內亂正式揭開了鍋」，等於被迫承認軍隊出了大問題。」

（責任編輯：李恩真）

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