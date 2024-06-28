【菁英論壇】法輪功保護法案出爐 國際將巨變

【新唐人北京時間2024年06月30日訊】2024年的6月25日，對法輪功學員是一個有紀念意義的一天。當天下午，美國國會眾議院表決通過了法輪功保護法案。法案要求中共必須立即停止迫害法輪功，也要求美國制止中共活摘器官的行為，並且要求美國政府對中國境內參與和協助活摘器官的人員實施制裁，制裁方式包括凍結財產、禁止入境、經濟及刑期系列的懲罰等。法案現在仍然需要參議院投票通過，再由總統簽署成為美國正式法律。這個法案的重要性在甚麼地方？對中國以及世界的未來又會有甚麼樣的影響？

講真相25年堅持不懈 西方政府堅冰融化

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，美國眾議院通過了輪功保護法案，這是美國第一部指控中共迫害法輪功和政府主導的活摘器官行為的法案。此法案由共和黨聯邦眾議員思考特·佩裏（Scott Perry）發起，他在議會發言中說，這是一項遲到了25年的立法。法案提到在法案頒布之日180天內，美國總統必須向參眾兩院提交一份制裁名單，以後這個名單還要不斷更新；法案還要求美國國務卿與衛生部門在一年內向國會提交一份關於中共器官移植政策和實踐的報告；法案還提到了美國不要和中共在器官移植領域進行合作，以及與盟友和國際機構一起合作揭露中共對法輪功迫害等等。

李軍說，該法案如果最終在參議院通過、并由總統簽字生效成為法律，等於美國第一次把中共迫害法輪功和活摘法輪功器官罪行定在了歷史的恥辱柱上了。特別是如果美國公佈一些參與迫害法輪功的名單，很可能會有一些中共政治局常委級別的人物，這些如果公布出來的話，我覺得對中共会造成一個非常沉重的打擊。如果邁出這一步的話，我覺得其它的國家、國際機構、歐盟都很有可能會跟進的，這個時候無論是誰，還想維護中共政權的話，你一定會成為歷史的大罪人。

《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》中表示，美國通過法案後，一定會引起國際上的連鎖反應，這是毫無疑問的。因為十多年前就中共活摘器官這個問題，我曾經在日內瓦聯合國人權會議上有個講話，講話之後，很多國家的人權官和外交官都非常震驚，他們很多人來找我們談話。跟他們談話的過程中，我們也拿出了很多證據，幾乎所有人都認為這是一個非常嚴重的人權問題。大部份國家包括歐洲的很多國家的官員聽後都說，我們國家還是太小，力量不夠，如果美國出頭，我們一定會跟進的。這是當時佔八九成的國家的態度，所以我相信這次美國領頭會有很多國家跟進，或者在立法層面上跟進，或者會在具體的行政措施上跟進。

郭君說，活摘器官是大紀元在18年前首次報道的，我們走過了非常艱難的路。我記得我曾經帶兩名最早的證人去美國一家非常有名的主流媒體，希望他們直接採訪這兩位證人，我就把他倆帶上去了。當時那個主編就跟我說，我不太瞭解中國的事，但是我們這裏有個人很懂中國，我可以請他來做這個議題。結果等他把那個人找來，是一個中國人，一介紹原來是中央電視臺跟他們交換的實習記者。當時我帶的這兩位證人，其中一位是有中共國安背景的，他當然知道中央電視臺換到美國數一數二媒體的實習記者的背後是一個甚麼背景，他當時臉都嚇白了，二話不說，轉身就走了，這是十多年前發生的事。

前些年香港幾乎七八成的人談到活摘器官的事情，開始他們都不太相信，因為這個事情太超越一般人的想像，他們甚至還指責我們。比如說我們在街頭做一些活摘器官的演示，他們覺得很受刺激，因為很害怕，覺得不可思議。但到了反送中運動之後，慢慢的大部份香港人都相信中共會幹出這種事情，尤其是最近幾年中共越發肆意妄為，受害者已經不僅僅是法輪功學員，不僅僅是一般的良心犯了，中國現在發生大量的人口失蹤案件，失蹤的人不是嬰幼兒而是青少年。因為青少年的器官是最好的了，發育很完整，而且沒有受到污染，也沒有慢性病，所以變成了活摘器官的一個受害的主體了。

我們知道中共為了控制中國社會花了很多錢，用了大量監控系統，光天化日之下這麼多青少年失蹤居然找不到人。即使找到了屍體之後，發現器官被割掉的案例也很多，居然一個案子現在都破不了，衹能說明一個問題，就是活摘器官這個事情和中共整個監控體系是屬於一個體系的。現在中國老百姓慢慢也意識到了，我們在網上可以看到，大家都在互相提醒，家長們對學校給孩子抽血驗血、幫孩子免費檢查身體這些事情越來越警惕了。

郭君表示，在中共這樣邪惡的體制下，普通老百姓已經不再是一個人，而是一個器官移植的載體，衹是給那些官員延長壽命，為中共賺大錢的一個工具而已。這是一個多麼可怕的社會，這種邪惡的事情，如果不制止的話，遲早會害到我們所有人。

打擊中共最痛點 美中關系轉折點來臨

美國應對中共當前危機委員會委員林曉旭在《菁英論壇》中表示，美國行政當局過去要考慮跟中共的關係，他們自己內部還有很多規則，對很多法輪功的問題基本上是避免觸及的。因為法輪功不像基督教，人們對法輪功瞭解不多，中共以前在江澤民主導下又在國際範圍對法輪功做了很多的抹黑宣傳，所以美國政府瞭解法輪功也有一個過程。

林曉旭說，從眾議院的角度能夠通過這個法案是一件相當不容易的事情，這個法案在2021年第117屆眾議院國會就已經提出過，當時佩裏眾議員提出這個法案的時候，在外交委員會內部有很多爭論，沒有形成一個共識，所以這個事情等於說在上一屆國會給擱置了。這一屆（第118屆）國會佩裏議員能夠把這個事情在外交委員會通過，然後再拿到眾議院院會上表決，其實也是做了很大的努力，而且得到兩黨的支持。在這一點上，我覺得應該非常感謝佩裏議員的努力，佩裏是軍人出身，他看到了一個很重要的問題，就是法輪功25年長期被中共迫害，可是國際上並沒有一個法案專門針對那些對法輪功施害的劊子手、迫害者，他也知道這個問題是中共一個非常敏感的痛點和死穴，他說要針對中共，就必須抓住它這個痛點。

另一方面就是對於活摘器官，中共長期以來一直對國際社會撒謊，同時又把讓它成為一個暴利行業，在國內建立一套完整的機制來奪取中國人的生存權，剝奪他們的器官，這也是中共在當今時代掩蓋得非常深的一個黑暗的、滅絕人性的罪惡。

如果把這兩件事情都作為中共的痛點來打擊的話，對美國是非常有利的，所以佩里議員就花了很大的精力來推動這個法案，最後能夠在眾議院通過，我覺得是非常了不起的一個里程碑的事件，實際上也是美中關系的一個轉折點。

林曉旭說，過去在美國國會或者是美國宗教自由委員會等，每年都會出一個報告，說中共各方面迫害人權，也提到了活摘器官、法輪功，但是報告歸報告，缺乏一個約束力、一個懲罰的手段，所以這次等於把這個手段也加進去成為一個法案，所以我覺得在這一點上是非常有意義的。

中共邪惡本質不斷曝光 圍剿中共國際潮將至

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，我知道過去比如說新疆的法案、西藏的法案，新疆法案拖了11個月，然後參議院才通過，西藏的法案也是也拖了很長時間，很多各種討價還價在裡面。包括香港的法案如果不是在反送中的時候，突然《大紀元》的印刷廠被燒了，刺激了整個美國國會的感覺，也可能要拖很長很長時間。

石山說，法輪功是中國這個國家內部產生的信仰，一群老百姓，他們跟不同的民族、不同的地區、不同的政治歷史的糾纏要少很多，這與西藏、新疆、臺灣、香港的問題很不一樣，所以這也是為什麼美國人以前把法輪功的問題通常會擺到後面去，他們寧願把西藏、新疆、臺灣、香港往前擺，因為這些地區遇到的問題在政治文化概念上更清晰一些。而法輪功問題，他們覺得談起來會比較複雜，也因為中共是用整個國家來壓這件事，所以美國要解決法輪功遇到的問題難度更大。還有一個我覺得這也體現中美關係的本質現在已經發生了一些變化。

林曉旭在《菁英論壇》表示，我覺得中美關係本質已發生變化，這是一個很關鍵的因素。過去幾年裏美國對中共脫鉤的狀態，對整個西方社會瞭解中共的本質起了相當大的作用。包括最近在南海造成的衝突，以及中共對印太方面的威脅等等，這些都使得國際社會意識到方方面面都必須圍堵中共，在經濟上要跟它脫鉤。在這樣的情況下，很多人從利益上的考慮跟之前就不一樣了。

另外一個就是中共自己本身過去做的很多壞事也越來越會曝光出來，現在大家都有一個共識，都知道中共是全方位的對中國老百姓進行迫害。中國的其它團體被迫害得也很深重，像西藏的問題幾十年了，新疆有所謂的集中營的圖片曝光出來，有很多證據。我覺得總體上來說，現在整個國際趨勢就是越來越看清中共的本質，所以中共會成為人人喊打的對象。

如果中美關係進一步走向穀底的話，那麼條件具備了，美國國務院也會做它該做的事情。所以這個法案裏面提到的那個制裁清單，美國國務院內部已經有了，而且追查國際（追查迫害法輪功國際組織）做了這麼多的努力，它那裏很多清單其實美國國務院也有，只不過就是甚麼時候這個重錘砸下來的問題。

林曉旭表示，美國對中共所採取的這些措施對中共會有影響。如果國際社會跟上來，包括醫療界，如果醫療界看到美國真的簽署了這個法案以後，包括美國醫生協會、任何器官移植的雜誌都不刊登來自中國的所有文章。因為我假定你根本就沒辦法證明你的器官是合法的來源，然後國際社會都開始斷絕這些合作。其實很早的時候國際上的醫生協會曾經考慮過全面終止與中國醫生的合作，但後來因為中共使用各種各樣的欺騙手段而沒有執行下去。我覺得如果更多的黑幕曝光出來，國際社會的處罰的手段會跟上去的，專業界的人士也會出來否定中共的活摘器官，我覺得會走到這一步的。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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《菁英論壇》製作組

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