孟加拉国总理谢赫·哈西娜 (Sheikh Hasina)将于2024年7月8日至11日访问中国。这次访问具有重大意义，而她上次访问北京已是十年前的事儿了。在达卡与北京加强双边关系的同时，印度也在密切关注此次外交活动。

中国在孟加拉国的影响力不断扩大，这让新德里感到担忧，促使印度重新评估其在该地区的战略利益。在不断演变的地缘政治动态中，哈西娜的访问恰逢一个关键时刻，孟加拉国必须微妙地平衡与印中两个大国的关系。

专家预计，在此次访问期间，一个值得关注的进展可能是一笔总额达70亿美元的中国贷款。其中，预计50亿美元将用于贸易援助，而20亿美元可能用于以当地货币提供预算支持，以增强孟加拉国的财政框架。此外，目前正在讨论以塔卡和人民币进行交易的可能性，这类似于孟加拉国与印度用塔卡和卢比交易的情况，孟中双方正在就相关备忘录进行磋商，以使这一安排步入正轨。

伊利诺伊州立大学政治学教授阿里·里亚兹（Ali Riaz）在接受美国之音采访时强调了这一关系的经济层面。他指出：“中国和孟加拉国之间的经济关系并不新鲜，但哈西娜访问期间，预期的70亿美元贷款要求将是前所未有的。”这笔巨额资金援助自然导致达卡与北京的关系更加密切。

孟加拉国和中国的关系一直处于上升趋势，双方在经济和政治方面都有着重大合作。中国在孟加拉国基础设施建设中的参与尤其引人注目。2016年习近平访问达卡期间，中国承诺提供高达240亿美元的贷款支持各种项目。虽然这些资金的实际发放一直是一个引起争论的话题，但这一承诺凸显了中国加强在孟加拉国立足点的意图。

中国在孟加拉国的投资主要集中在大型基础设施项目上，包括帕德玛大桥、达卡-吉大港高速公路和发电厂。这些项目对孟加拉国的经济增长和互联互通至关重要。例如，帕德玛大桥预计将通过改善交通联系和促进区域贸易，每年使该国的国内生产总值（GDP）增长1.2%。

除了基础设施外，中国还成为孟加拉国最大的贸易伙伴。两国之间的双边贸易呈现出指数级增长，近年来达到近180亿美元。然而，贸易平衡严重偏向中国，孟加拉国的进口远远超过出口。这一贸易逆差是达卡关注的一个问题，孟加拉国希望通过增强出口能力来实现更平衡的经济关系。

中国对孟加拉国的兴趣不仅限于经济投资。作为其“一带一路”倡议的一部分，中国旨在加强其在南亚的战略影响力。孟加拉国地理位置优越，经济不断发展，是这一努力中的重要合作伙伴。

然而，印度对这种日益密切的关系表示担忧。中国在其近邻的影响力增加被视为对其战略利益的潜在威胁。提斯塔河项目就是这种紧张局势的一个典型例子。中国和印度都对开发这一关键水资源表现出兴趣，但印度不愿让中国参与其敏感的西里古里走廊附近的项目，凸显了战略竞争的激烈。

印度O.P.金达尔全球大学教授斯里拉达·达塔（Sreeradha Datta）博士在接受美国之音采访时指出：“孟加拉国和中国45年来一直保持着非常密切的关系，印度和其他国家对此并不陌生。孟加拉国之所以会这么做，是因为孟加拉国不想把所有的鸡蛋都放在印度这一个篮子里。”

她说：“对于孟加拉国来说，中国当然是另一个选择，这也是他们能够利用这两个伙伴的原因。因此，尽管印度有担忧，而且他们确实已经解决了许多有关印度安全方面的担忧，但在金融安全方面，他们会寻求印度的帮助，他们肯定也会寻求中国的帮助。我认为印度对此没有疑问。因此，毫无疑问，孟加拉国会向印度寻求经济援助或安全，他们肯定也会同样向中国寻求帮助。”

孟加拉国与中国关系的战略影响深远。中国在孟加拉国的日益加强的存在可能改变南亚的力量平衡。对中国来说，孟加拉国是通往印度洋的门户，可以通往关键的海上航线并增强其海军能力。中国资助的帕亚拉深海港口的开发就是一个例子。该港口不仅增强了孟加拉国的海上基础设施，也符合中国在该地区更广泛的战略利益。

另一方面，印度对这些发展持怀疑态度。印度洋是印度安全和贸易路线的关键区域，中国海军在这里增加活动被视为对印度主导地位的直接威胁。中国和孟加拉国之间日益加强的军事合作，包括向孟加拉国海军提供中国制造的潜艇和护卫舰，加剧了这些担忧。

尽管与中国的关系日益密切，孟加拉国也没有忽视与印度的关系。总理哈西娜多次访问新德里，表明了其平衡的外交策略。在她最近的访问中，两国签署了十多项协议，涉及国防、贸易和互联互通等广泛领域。印度还同意帮助孟加拉国开发自己的卫星，展现了两国合作的多面性。

印度前驻孟加拉国高级专员皮纳克·兰詹·查克拉博蒂（Pinaki Ranjan Chakraborty）强调了印度与孟加拉国关系的复杂性，他表示：“作为两个近邻，印孟关系是多层和多面的，我们需要对彼此的优先事项、需求和期望保持敏感。”这种情绪反映了孟加拉国在外交政策中必须保持的微妙平衡。

查克拉博蒂说：“孟加拉国在与中国打交道时应该考虑到印度的敏感性。”

印度和孟加拉国的关系有着深厚的历史和文化根基。印度在1971年孟加拉国独立过程中发挥了重要作用，尤其是提供了军事和外交支持。这种历史联系培养了两国之间的友谊和相互尊重。

文化交流和民间联系进一步加强了这种联系。节日、艺术和电影是双方共同的爱好，而且教育、医疗和旅游方面的跨境流动也十分活跃。尽管偶尔存在政治和经济分歧，但这些文化联系在维持和牢固双边关系方面发挥着关键作用。

南亚地区的动态深受印度和中国竞争的影响。孟加拉国作为一个较小的国家，巧妙地利用了这种竞争优势。国际危机组织高级分析师普拉文·多恩蒂（Praveen Donthi）指出：“南亚周边较小的国家将试图利用印度和中国的矛盾并从中获益；就像印度在俄罗斯和西方之间保持平衡一样。”

孟加拉国在对待这两个国家时的战略多元化显而易见。它受益于中国在基础设施方面的投资，同时也依赖印度对各种发展项目的支持。这种平衡策略使孟加拉国能够最大限度地获得利益，同时减少对单一强权的依赖。

与中国关系的深化为孟加拉国带来了机遇和挑战。一方面，中国的投资可以显著推动该国的基础设施建设和经济增长。另一方面，这些项目也伴随着透明度、债务可持续性和环境影响方面的担忧。正如里亚兹指出的那样：“缺乏透明度、成本膨胀、环境可持续性问题是中国资助项目的典型特征。”

达塔也表达了同样的担忧，她强调孟加拉国在与中国交往时需要解决印度的安全问题。她指出：“只要谢赫·哈西娜在孟加拉国执政，我认为印度就会感到非常安全。孟加拉国理解并解决印度的安全关切，这一点没有任何疑问。”

孟加拉国的国内政治形势对其外交政策的制定也发挥着至关重要的作用。总理哈西娜的政府一直牢牢掌控着权力，人民联盟在政坛占据主导地位。她的政府提供的稳定环境使其能够进行一贯和战略性的外交政策决策。

然而，国内反对派和民间社会团体经常对外国投资的影响和大国的影响表示担忧。透明度、问责制和公众咨询对于确保外国项目在不损害国家主权或环境可持续性的情况下造福国家至关重要。

哈西娜总理对中国的访问突显了孟加拉国在南亚复杂地缘政治格局中进行战略外交的努力。通过努力与中国和印度保持强有力的关系，孟加拉国寻求实现其发展目标，同时解决地区稳定问题。在这两个大国之间的微妙平衡不仅影响孟加拉国的外交政策，还塑造了其在南亚不断演变的地区动态中的角色。

专家认为，在全球关注这一外交举措之际，哈西娜访华的结果将彰显孟加拉国未来在国际关系和地缘战略上的立场。成功驾驭中国和印度的复杂利益对于孟加拉国的持续发展和稳定至关重要，并加强其在南亚动态地缘政治中的关键作用。