一銀勇奪2024年第21屆國家品牌玉山獎9項大獎，圖為董事長邱月琴（中）與副總經理蔡淑慧（左）、劉培文（右）合影。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕2024年第21屆國家品牌玉山獎揭曉，第一銀行展現卓越經營績效，勇奪9項獎座，在數位發展、員工照護、體育推手，以及品牌建立上，皆獲得國家級肯定，為具前瞻性和競爭力的優質標竿企業。

一銀董事長邱月琴表示，一銀長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及數位金融創新，積極打造幸福企業，未來將持續秉持「就在你左右」品牌精神，推動永續發展，為客戶提供暖心且專業的服務，同時發揮正向影響力，與社會共創美好將來。

請繼續往下閱讀...

一銀此次一舉獲得6項「最佳人氣品牌類」和3項「最佳產品類」獎座，合計共9座國家品牌玉山獎，包括ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》、《就在你左右》品牌形象廣告、友善家庭、體育先行者、第一金融智慧地圖平台、企業金流自動化平台、數位平台NPS導入專案、iLEO數位銀行、多元社群平台等。

2023年一銀為首家推出ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》節目的公股行庫，以有趣、深入淺出的方式向大眾傳達永續議題的新知，今年再新增「第一會客室」單元，豐富節目內容；還推出品牌廣告《E起動起來》與《第一次銀行》三部曲，透過活潑動感的ESG唱跳MV，邀請民眾一起響應環境永續，將ESG精神融入於日常生活中。

一銀也積極打造幸福職場，提供優於法令假別及友善育兒措施，生產後發給生育津貼第一胎10萬元、第二胎起15萬元；在力挺國家體育發展上，每年投入上千萬元經費舉辦及贊助各類體育賽事，其中，已獲一銀進用的舉重隊好手陳玟卉在2020年東京奧運奪得銅牌，今年再度代表臺灣挺進2024年巴黎奧運，期能再次為國爭光。

值得一提的是，一銀數位金融品牌「iLEO」已連續第二年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項的殊榮，並持續拓展生態圈服務；為解決企業日常資金管理需求，提供一站式的「企業金流自動化平台」；領先同業首創將門牌定位及GIS地理資訊技術應用於法人金融數位轉型，打造「第一金融智慧地圖平台」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法