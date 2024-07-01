中共香港迫害民眾 驚醒國人三退 陳希

南京邵華曾經是一名警察，現在已經退休。他在退黨聲明中說，「每當提到我的職業，我一點也感受不到自豪。因為在中共國警察就是中共的錦衣衛，不是用來服務人民的，而是用來維穩、逮捕異議人士的！從反送中期間黑警打香港人，向香港人開槍，到白紙革命期間黑警幫中共抓捕示威者就能看出來。中共只會說美國警察暴力執法，卻從不撒泡尿照照自己。故今日正式宣布退黨！」

從大陸移居香港的李潔聲明說：「我出生於深圳。小學時老師要求每一個人入隊，加上我受到的教育都是中共怎麼怎麼好，所以當時也就入了隊。我大學畢業後和家人一起移居香港，那時的香港還是英治香港。我親眼目睹了香港被中共統治後，這顆東方之珠逐漸黯淡無光，一國兩制名存實亡。尤其是所謂 『國安法』通過後連僅存的一點民主自由都沒有了，香港正在越來越內地化。」

「香港當年跟中共走，如今被糟蹋成這樣。台灣人你們真的要引以為戒，不要再成為港澳之後的第三個淪陷區了！今天我要鄭重聲明退出少先隊。」

陳英秀、李一心、賀家寶等22人聲明退出黨團隊：「冥冥中的主宰慢慢在我們眼前揭示中共的邪惡本質。我們當中有些人前往香港留學，才知道中共和蘇共合作賣國史、屠殺千萬正義人民(甚至包括內戰『功勳人員』)、拒絕推動民主、大肆搜刮民膏等種種真相，驚覺自己站在人民利益對立面，間接戕害國家社會發展、人民神聖權利。他們把事實分享給其它黨員，有幸有黨員出身於文革受害家庭，相信事實。」

「中共治下的中國人民大多已失去人類應有的理性思維，國人空有冷酷的 『中共民族主義』或 『和腥臭無比的拜金主義』。旺角暴動後出現的《旺角暴亂後致香港『回歸一代』：請回望這片被你無視的土地》我們看過了。我們無語凝噎，我們的國家已成為中共用上無數無知戰士和無辜人民的鮮血建成的監獄，囚禁無數渴望自由的人民，不讓其思想萌芽。」

「人的尊嚴與道義遠比國家認同和政權更重要。正因如此，我們決定在此鄭重宣告退出中共黨、團、隊，以期道義能重現中華大地。最後，我們呼籲所有欲為人民做好事的黨員儘速退黨，你們沒必要為騙子集團做幫凶。」

「一黨專制」取代「一國兩制「 中共糟蹋香港

大紀元2023年12月25日報導，2023年，是中共在香港實施」港版國安法「、以」一黨專制「取代」一國兩制「的第三年。這一年，香港股市成全球最差股市；香港區議會選舉投票率創30年最低；香港特首26年來首次被拒APEC峰會外；穆迪將香港信用評級下調為」負面「。投資者對香港國際金融中心已失去信心。

英國花了100多年，將香港建成 「世界第三大金融中心」，從2019年中共暴力鎮壓香港反送中運動算起，中共只用了不到五年，將香港變成 「世界金融中心遺址」。曾經的 「東方之珠」香港，如今已經暗淡無光。

鐵民鄭重聲明退出邪黨的共青團和少先隊組織做個明白人：「香港反送中運動給人類帶來的巨大收穫之一是使中共的邪惡本質得以暴露得淋漓盡致，讓全世界（特別是香港、台灣）進一步看清了中共的醜惡嘴臉及魔鬼本性。」

「一個擁有法治傳統的香港，僅僅因為有市民抗議活動，只用了三個月，就變成了失去一切監督的武裝人員可以強姦、酷刑和祕密殺人的人間地獄？」

「中共在六四時期說過殺20萬人安定20年這樣殘暴的話，我相信如果沒有國際社會的嚴密監視，中共會像『六四』天安門廣場一樣，對香港實施一次血腥大屠殺。」

陝西商洛與內蒙等地紅十字、石英菌、李澤言等3人聲明：「曾經的我們為共產黨拍手叫好，認為香港全是黑暴，台灣都是台獨，全世界都想害我們。政府把我們蒙蔽得如此完美，以至於我們至今才如夢初醒。」

「最近的大遊行讓我驚覺自己的遲鈍。鐵拳砸到身上才感到痛，實在是太遲了。我願意為所有香港台灣的抗爭與追求獨立者道歉，是我沒理解你們的訴求。另外，我也號召全中國所有人一起退出邪惡組織，毀滅中共人人有責！」

李奕： 「已經認識到自己曾經的加入是錯誤的。在香港讀書期間，我見證了學生對自由和民主的追求，但是我也看到了中國共產黨對於這種追求所進行的鎮壓。我知道自己加入共青團和少先隊的行為是對這個追求的背叛，我深感愧疚。」

「更讓我感到痛心的是，在我旁觀學生遊行時，我被國安抓捕，隨後被非法拘禁多次。這讓我認識到，共產黨對於自由和民主的敵視已經到了極致，他們不允許我和其他人有自由的思想和表達。這種狀況違背了我的內心信仰和無愧的良心，令我在心靈上深感不舒服。」

「因此，我宣布在此退出中國共產黨、共青團和少先隊。我要遠離這個組織，擺脫來自上層權力和他們控制下的壓迫。我要自由地探索自己的信仰和價值觀，並且為推動中國實現自由、民主和人權作出自己的努力。」

上海陳亮在退隊聲明中表示：六四事件過去三十多年，令人憤怒的是中共直到今天仍然在掩蓋自己犯下的罪行。「現在牆內所有平台都不允許改名和換頭像，說是系統維護但真正目的懂的都懂。原來每年都舉辦紀念活動的維園現在被封鎖，好多香港人都被抓；甚至我最近在臉書上看到有些明顯是中共水軍的帳戶在顛倒黑白，竟然說六四事件中學生殺解放軍燒軍車，大屠殺都是編造出來的等等。中共說著勿忘國恥卻把所有紀念中共犯下的罪行的人視為犯罪！我呼籲國際能持續關注，揭露中共政權的真面目，消滅中共暴政！」

河北張田義聲明退出共青團和少先隊：「我是在2019年，香港民主遊行時開始接觸到的外網。2019年6月國內各種信息平台都在統一口徑說香港暴亂，是美英背後指使。但我總覺得哪裡不對，縣官斷案還要聽兩邊的說辭，可在中共治下的中國，根本就沒有其它聲音。」

「於是我在2020年6月成功通過技術手段翻越了GFW。直到現在我見證了中共體制下的黑暗，疫情期間的次生災害，過去歷史的罪惡行徑。」

「什麼叫做地獄，我想中共治下的中國就是活生生的例子。「

「我是幸運的，在中共洗腦下能自己脫困。但我也是不幸的，因為自己的道德和良知，不允許我做出傷天害理，坑害他人的事情，也就無法掙到足夠的錢逃離這地獄。」

「可能，最悲哀的不是那些被洗腦的人，而是像我這種雖然已經認識到了中共的邪惡，卻又無能為力的人吧。」

上海程偉國宣布退出中國共產黨、共青團和少先隊：「我年青無知時加入了中國共產黨。多年來，共產黨對人權和自由的侵犯越來越明顯。我對共產黨所犯下的的暴行，如對法輪大法信徒的鎮壓、文化大革命、天安門事件和新疆的種族滅絕行為深感痛心，並強烈譴責。」

他說：「此外，共產黨在全球範圍內的行為也引起了我對其的厭惡。共產黨對於香港自治權的侵蝕，對於台灣的威脅，以及對於國內少數民族的壓制都是令人鄙視的。」

「我希望我的三退聲明能啟發更多中國人，讓更多人能夠清晰地認識到中國共產黨的邪惡本質。」

中共搞滲透鬼話連篇 民眾呼籲台灣堅守民主自由

近日，陸續有台灣網紅跟藝人曝光，中共招攬台灣網紅到中國旅遊拍片，甚至邀約籌組「台灣擁和黨」，並參與2026年地方選舉。

台灣藝人何以奇曝光收到中方的「合作邀約」，對方給的工作內容相當簡單，坦言邊玩邊賺錢，輕鬆愉快更能荷包滿滿，不過她當機立斷表明拒絕邀約， 「因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」

據自由時報報導，另一名網紅八炯也證實，透過其他管道，收到類似合約，並表示中共打算在台成立「台灣擁和黨」， 希望台灣藝人、網紅可在藍勾徽章認證的社群帳號上，以「台灣擁和黨」、而非中國的名義發布《公開邀請函》。八炯說:「我們就是不希望計劃成真，才出來講不是嗎？」

網友表示:「非常誇張的合約，國安局是不是要出來調查一下了」、「我的天啊，這已經是明目張胆地想要傳播紅媒資訊了」、 「無論這些合約是真是假也好，中共對台灣進行各種滲透絕對是事實」。

華裔YouTuber 七七：「我感覺中共現在是有在發力了，就是往台灣這邊使勁了，就台灣內部使勁了。我就再重申一遍，就是說中國特別好的，真的不能信，真的是假象，我可以這樣說，就是不要被表面現象所迷惑，中共它統治你之前和統治之後，它完全會是兩幅面孔的。無論如何，千萬不要落在中共的手裡。」

田子步：「馬英九到了大陸之後被共產黨活生生弄成了『馬這個』，台灣民眾千萬不要信中共的鬼話以及各種『承諾』，全是騙人的，為的是吞併中華民國！香港就是前車之鑑，寶島台灣一定要堅守住自己的高度自由民主。天佑台灣，天滅中共！退出少先隊。」

小趙退隊：「共產黨以邪教形式殘害同胞、愚弄百姓、打壓宗教。我的爺爺在國民政府時期擔任省部級官員，被共產黨洗腦矇騙加入。在去留台灣時選擇相信共產黨，他當時只是覺得共產黨說的太美好，相信它會給老百姓更好的生活條件。解放後遭到長期迫害。」

「我深知在只有壓迫到極點犧牲很多人的時候，才會亡黨。可是我並不希望那麼多人死。祈禱國人早點看清真相，也希望共產黨早點自行瓦解，不要再造罪孽。」

朱世昌聲明退出黨團隊: 「我從小接受中共的愛國洗腦教育，在邪黨宣傳下，我也曾是他們當中的一員，當我逐漸長大，翻牆查看了歷史真相，才發現自己被蒙蔽至今，隨著台灣民主選舉的成功落幕，中共牛頭不對馬嘴的謊言成為眾人的笑柄，中共的文化宣傳已經變成了丟人現眼的小丑表演，而我不再是當初那個被洗腦蒙蔽雙眼的我，我將見證中共邪黨隨著腐敗而走向滅亡！

胡廣偉: 「今年中共黨魁習近平在新年講話中又強調兩岸統一，中共又在干預台灣大選，其狼子野心昭然若揭！中共要武統台灣，不是統一中國，而是要滅亡中國！眾所周知，中國不是中共，中共是西來邪教，建政以來把大陸搞得面目全非！」

「而台灣恰恰保留了中華民國的正統和中華民族的文化，還有民主自由普世價值。共產黨把台灣打下來，中國就徹底亡國了，一定不要讓中共的陰謀得逞！」

「我退出共產黨的團、隊組織，我期待兩岸統一，但應該是民主消滅專制、中華消滅中共的統一！希望民主之光在不遠的將來普照華夏！

鄒凱聲明退出共青團:

「共匪禍亂七十年，

產生苦難恨無綿，

黨治天下害人民，

下流無恥到極點。

台灣民主是典範，

習自歐美保人權，

近代革命覆專制，

平民百姓有尊嚴。

下賤邪黨謀武統，

台灣同胞要防範！」

中共罪惡罄竹難書 海內外華人期待沒有共產黨的新中國

海外的小譚: 「我堅決退出中國共產黨和共產黨的其它組織：少先隊、共青團和中國共產黨！不與邪惡為伍！清除獸印！」

「共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。而老百姓看不起病，買不起房。農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。老百姓沒有言論自由，沒有選票。中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。對少數民族實施種族滅絕。」

「中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，『為人民服務』是共產黨的牌坊。共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，『依法治國』就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。」

「共產黨殘害香港同胞，干涉台灣和其它民主國家大選，罪惡之手伸向全世界。」

「共產黨打壓人民的信仰，活摘法輪功學員器官，不敬神佛，共產黨的罪惡罄竹難書！」

「中國共產黨是紅色嗜血的魔鬼，盼望神早日剷除這個惡貫滿盈的邪魔惡黨！」

美國血色黎明：「共產黨就是翻版的納粹，其邪惡本性甚至比納粹過猶不及。小時候不懂事，在共產黨的宣傳下，以為共產黨是好人，被誘導下入了共青團。從小到大生活在國內一直被邪黨的政治宣傳蒙蔽了雙眼，不了解世間的真相和老百姓們的悲慘遭遇。」

「由於之前多年的有關共產黨黑暗性的負面新聞都被封鎖，使我不得而知，本人來到美國後也從來沒有去想過這些問題。這次下定決心退出邪團，也是最近偶然中在YouTube上看到共產黨的真實面目。我從來都沒有想過原來我所效忠的物件竟會是如此的醜陋與邪惡，其行徑直叫人髮指，只有魔鬼才能做出這樣的事情。我感到非常痛心！」

「我本以為我們中國人已經站起來了，沒想到這只是表面上的浮華。看看現在的中國社會亂象和環境污染，民生問題日益嚴重卻得不到解決，申冤無門，叫天天不應，叫地地不靈。希望早日消滅共產邪黨，還天下老百姓自由民主的幸福生活。本人特此聲明退出共產邪團，抹去獸印，以此為證。希望以後新的自由民主政府帶領我們中華民族走向統一振興的民族偉大事業！同為華夏兒女，一定要同心協力！團結一致才能重整民族大業！

天津張海君聲明退出中共團、隊：「颱風杜蘇芮就是天滅中共的真實寫照，繞過民主台灣直撲大陸淪陷區，席捲長城內外大江南北，重創匪都北京！被嚇破了膽的邪黨垂死掙扎，為了保雄安爛尾樓不惜水淹涿州變相屠殺百姓，其邪惡性質暴露無遺！在此本人聲明退出共青團和少先隊，祈願順利挺過紅朝末年的天災人禍，迎接沒有共產黨的新中國！」

大紀元2024年4月16日報導，4月15日，中國武漢出現詭異的血紅色天空，持續將近1小時。不少武漢人都拍片上傳。網友看完後紛紛表示， 『讓人毛骨悚然』，認為是 『不祥之兆』。也有人說， 『這是災難前的提醒』，也有網友擔憂是地震的先兆。當地氣象部門表示，這並非是一種氣象現象，但到底是怎麼造成的，他們也不清楚。

無獨有偶，5月23日晚，大陸環台軍演正在進行的時候，浙江舟山也出現了血色天空。而這並不是舟山第一次出現這樣的異相了。一年前，2023年5月7日晚，舟山也出現過這種血色天空。

預言奇書《推背圖》的兩大作者之一、唐朝的李淳風在他的占星學代表作《乙巳占》中就提到過這種紅色的天空，說『赤氣出天船中，不出一年有自立者』。中國漫漫五千年的歷史中，每次改朝換代之前總是有異相出現，大陸難道是要變天了嗎？

希望之聲2024年6月21日報導，中國多省市近期暴雨成災，截至19日晚上，福建已有70.2萬人受災，倒塌和嚴重損壞房屋4,490間，直接經濟損失人民幣98.4億元（約13.58億美金）。

由於中共一貫隱瞞災情、掩蓋真相，外界認為洪災損失情況遠比官方報導的嚴重。

6月20日，福建龍巖武平縣中赤鄉一位災民拍視頻說，昨天央視記者拍完照之後，今天救災工作就停止了。災民吐槽影片曝光後，不少網民留言諷刺說：『在這個國家災民成了擺拍道具，救災成了作秀』。

江西漆友佳聲明退隊: 「從小受共產黨欺騙，以為這是一個為人民謀幸福的先進組織，現在認識到這是西來邪靈竊國，破壞傳統文化，摧毀道德底線，導致中華大地物慾橫流，天災不斷，只有邪黨被滅，方有美好未來。」

山東張濤: 「我希望共產黨在今年內就滅亡，現狀已經讓我無法忍受了，每天早上都伴著焦慮和恐懼的感覺起床，每天睡下後就不想再起來，共產黨讓大陸民眾過得連牲口都不如，這根本不是一個正常的國家和社會該有的樣子。中共不滅亡，中國人都無法正常存活了，實在是無法忍受這個政權了。我要與共產黨徹底劃清界限！小時候入過共青團少先隊，現在聲明退出。」

大陸廣西南寧青雲、高山、裴同彬等30人: 「我們知道了中共是最大的邪教，它迫害好人，貪污腐敗，把子孫後代的生存環境破壞了，中國的各種災禍中共是源頭，天滅這個惡魔，我們不做陪葬。」

陳建、李兵、蘇炳林、羅廣坤 等 48人: 「我們聽了真相之後，認清了共產黨邪惡本質，邪黨真是壞事做盡。加上現在的天災不斷，相信『三尺頭上有神靈』，相信『天將滅中共』是遲早的事。因此，我們特在此聲明：退出曾加入過中共邪黨有關一切組織，抹掉獸記，給自己留下一個美好的未來。」

河南安陽胡成偉引用《九評共產黨》鏗鏘震撼的話語聲明退出黨團隊: 「沒有了中國共產黨，才能有新中國；

沒有了中國共產黨，中國才會有希望；

沒有了中國共產黨，正義善良的中國人民一定會重塑歷史的輝煌！」

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/03/a103894325.html