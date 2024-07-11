7月11日兩岸掃描 混裝油流向高校 官刪報導 下架貨車軌跡查詢

【新唐人北京時間2024年07月12日訊】下面是今天的兩岸掃描。

混裝油流向高校 官刪報導 下架貨車軌跡查詢

中國油罐車裝完煤油，不清洗就裝食用油的醜聞繼續發酵。購買這些污染食用油的企業北京世紀悅福，被發現曾向北京大學、對外經貿大學等94家高校、中小學提供糧油，勉縣新力曾向陝西理工大學等提供食用油等。7月11日，相關報導被刪除。因為大批網民通過查詢油罐車軌跡，判斷涉事企業，貨運平台「發貨幫」7月10日下架了貨車軌跡查詢功能，網民譏諷說：「問題解決了。」據傳，曝光中國污染食用油的新京報首席記者韓福濤，目前微博被銷號人已失聯。

7射4失敗 民營火箭發射再失敗又惹議

7月11日，中國民營企業「星際榮耀」研發的「雙曲線一號」運載火箭，在酒泉發射失敗。從2019年第一次送兩顆衛星進入近地軌道，「雙曲線一號」總計發射7次，4次失敗。6月30日，民企「天兵科技」的天龍三號火箭，在河南鞏義升空後意外爆炸，掉落山嶺中，震碎了附近村民家的玻璃。

4艘中共戰艦進入阿拉斯加海域 美國戒備

美國官員表示，美國海岸警衛隊發現四艘中共軍艦，上週末在白令海美國專屬經濟區內航行，雖符合國際規則，但引起美方警惕。美軍全程監視中共軍艦，並派船陪同航行，直到對方進入北太平洋。

66架次中共軍機擾台 台灣指創下單日紀錄

中華民國國防部7月11日聲明，過去24小時，總計有66架次中共軍機和7艘中共船艦，在台海周邊活動，其中56架次軍機跨越了海峽中線，創下了今年的單日最高紀錄。國防部同時公布兩張照片，分別是台灣F-16戰機，屏幕鎖定一架中共殲-16；和台軍偵測到的可攜帶核彈頭的中共轟-6。

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