7月30日國際聚焦 印度喀拉拉邦泥石流增至93死

【新唐人北京時間2024年07月31日訊】下面請看本期的國際聚焦。

印度喀拉拉邦泥石流增至93死 道路中斷增救援難度

印度南部喀拉拉邦因連續降下暴雨，週二爆發泥石流衝擊數座茶園，造成至少93人死亡，因泥石流沖毀道路，加劇了救援難度，目前僅有250人獲救。泥石流爆發時，居民大多仍在熟睡中。

巴黎奧運天公不作美 當局發布第二級風暴警報

在法國巴黎舉辦奧運之際，法國氣象局週二針對巴黎及其週邊地區，發布二級風暴警報。預計當天下午6時起至午夜左右，巴黎將可能出現強烈雷暴、大雨、冰雹和閃電，並伴隨著強降雨。強降雨將加重塞納河水污染，奧運會的男子鐵人三項比賽將推遲到週三上午舉行。

美國制裁伊朗導彈、無人機項目的中國實體和個人

7月30日，美國制裁了中國和伊朗的7個實體及5名個人，指控他們協助伊朗國防和武裝部隊後勤部採購彈道飛彈和無人機等項目的關鍵零件。其中包括北京閃亮之夜科技發展有限公司，以及另一家位於伊朗的幌子公司，電子光學賽蘭工業公司。

SpaceX與澳政府開展航天合作 威懾中共

路透社報導稱，SpaceX公司正在與美國和澳洲官員洽談，計劃在德州發射星箭，在澳洲海岸著陸並回收。上個月星艦首次在印度洋成功降落以後，SpaceX公司一直尋求擴大此類測試。拜登政府已經尋求放寬「奧庫斯」安全聯盟內部的類似限制，協力對抗中共。

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