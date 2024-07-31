美国有影响力的纽约时报星期二（7月30日）报道说，有两位中国游泳运动员2022年药检呈阳性被临时禁赛后又因药检结果被认定为食物污染而被解除了比赛禁令。报道所涉及的旧案让中国游泳运动员再次在巴黎奥运会游泳比赛中陷入不光彩的阴霾之中。

路透社在报道中表示，纽约时报最新披露的中国运动员药检呈阳性的旧案，将加剧世界反兴奋剂组织（WADA）和美国非政府的反禁药机构围绕先前涉及23名中国游泳运动员药检阳性事件上的紧张关系。

美国反禁药机构指责WADA处理中国运动员药检呈阳性一案不当，似有为中国推脱遮丑之嫌，但是WADA指责美国反禁药机构将专业问题政治化，并出于政治动机批评WADA。

纽约时报今年4月曾报道说，2021年东京奥运会前，曾有23名中国游泳运动员药检呈阳性，但是世界反兴奋剂组织等管理部门接受了中国官方调查的结论，认定这些选手是在不知情的情况下误食违禁品，因此决定允许这些选手参加东京奥运会，其中有人在比赛中获得包括金牌在内的奖牌。

纽约时报当时的报道说，这些药检呈阳性的运动员几乎占中国派往东京奥运会的游泳队的一半。而且其中很多人很可能还会参加目前在巴黎举行的奥运游泳比赛。

这23名运动员在2020年年底和2021年年初中国国内一场运动会上进行药检时被检测出体内含有曲美他嗪（TMZ），即一种可以提升运动成绩的治疗心脏病的处方药痕迹。

但是中国反兴奋剂中心在调查之后得出的结论是，这些运动员是在不知情的情况下从被污染的食物中摄入了这种药物，因为当时他们居住的旅馆的厨房中发现了曲美他嗪的痕迹，因此没有理由对这些运动员采取行动。

世界反兴奋剂组织接受了中国反兴奋剂中心所做的调查结果，因此也未对涉案运动员祭出处罚措施。

纽约时报在星期二的最新报道中说，中国反兴奋剂中心在对纽约时报最新披露的药检呈阳性的两名运动员的调查无法确定他们是如何摄入类固醇禁药的，但是认为最可能的原因是他们在北京一家餐厅食用了使用遭污染牛肉烹饪的汉堡。

纽约时报报道说，这两位药检呈阳性的中国游泳运动员中的一人目前正在巴黎参加奥运会游泳比赛。

世界反兴奋剂组织在一份声明中表示，在接获两名中国游泳运动员药检呈阳性的报告之后，立即对这两人做了临时停赛的处置，而且停赛禁令一直持续到2023年年底调查有了结果后才告结束。

WADA还称，除这两名游泳运动员外，其他并没有入选中国赴巴黎奥运会代表团的一位小轮车（BMX）运动员和射击运动员，也在2022年底至2023年初不同时间和不同地点的药检中出现同样的甲基雄烯醇酮（Metandienone）的反应。

WADA在调查了这些药检阳性案例之后认定，没有证据挑战污染肉品是药检阳性根源的结论，并决定不向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

世界水上运动总会、国际射击运动联合会和国际自行车联盟（UCI）也认为不存在上诉的理由。

WADA说，由于食物污染事件增多，该机构今年开始对食物污染的情况、规模以及风险进行评估。

“根据案例的数量，很明显全世界好几个国家都存在污染的情况，”WADA的声明说。

“除了中国的特例外，美国单单过去几个月也出现了几起这样的案例，一些高度错综复杂的污染情景也是被接受的，”WADA的声明又说。

美国世锦赛男子200米短跑银牌获得者埃里扬·奈顿（Erriyon Knighton）今年3月在一次比赛外的药检中被查出体内含有群勃龙（Trenbolone）雄性激素。而一个独立的仲裁今年6月认定，奈顿药检呈阳性很可能是因为食用了遭污染的牛肉，因为美国生产和进口的牛中，可以合法地使用群勃龙。