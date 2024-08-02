宣称美国游泳运动员在巴黎奥运会上集体服用兴奋剂的指控在中国的互联网上大范围散播。做出指控的民族主义博主和评论人士们贴出了美国运动员在赛后脸色泛红的照片作为他们所称的证据。

这正值北京被卷入一场规模庞大的运动员用药丑闻之际。该事件最初由《纽约时报》揭露。不少中国网民认为这是西方媒体破坏中国体育形象和信誉的企图。

中国网民称脸色泛红是用药表现

本届奥运开赛以来，美国运动员在游泳项目上已经获得了20枚奖牌，占据了美国队奖牌总榜的一半以上。在中国的社媒上，指控美国游泳选手服用兴奋剂的虚假信息也迅速散播开。

不少民族主义博主和评论人士贴出了多位美国女子游泳运动员在赛后脸色泛红的照片。他们称，美国选手的脸红得发紫，说明服用了药物。

“美国游泳队的脸为什么这么红？” 一名叫做“大漂亮傻事”的微博博主问道。帖文下的一位网民回复：“药劲儿过了开始副作用了吧”。

中国复旦大学国际政治系教授沈逸用指代非人类的代词“它们”形容美国游泳队，并反讽地说美国选手“都是不嗑药的地球生物，游的（得）可快了”。

过去两天来，美国选手托丽·赫斯克(Torri Huske)是最常被中国网民用来指控美国队服药的运动员之一。这位21岁的弗吉尼亚州人已经在本届奥运会上获得了一金两银。美中混血的她还有一个中文名“简爱”。

一位微博简介是“南昌源盛堂中医医师”的博主贴出了赫斯克赛后接受采访的照片，并将之和中国选手张雨霏的照片做对比。

他写道，赫斯克脸上的红斑“是典型的药物反应”。

但事实上，通过赫斯克在她个人社媒账号上贴出的照片可以看出，她的面部平时就有这些红斑。

截至星期四(8月1日)，中国队在本届奥运会游泳项目上仅获得了7枚奖牌。但中国选手潘展乐星期四在男子100米项目上得到金牌让网民们欢呼雀跃，而美国的两位选手仅排名第七和第八。中国网民称这显示美国人就算用药也不是中国人的对手。

“潘展乐100自由泳金牌标志着美国游泳运动这个白人最后的碉堡被彻底爆破，美国白人至上主义种族主义的谎言被戳破了。中国运动员再次向世界证明了：老美你们嗑药嗑成紫茄子，你们也赢不了我们！ ” 一位叫做“正直的磊哥”的微博博主写道。

北京正面临巨大服药丑闻

在中国社媒用户无证据地指控美国运动员服药的同时，北京正面临一场近年来最大的兴奋剂丑闻。《纽约时报》今年4月揭露，多达23名中国游泳运动员在上届奥运会之前药检呈阳性，这个数字多达中国政府当年派往东京参赛的游泳选手总数的一半以上。

报道称，中国官方在调查后对世界反兴奋剂机构(WADA)表示，运动员们是在不知情的情况下误食了违禁药物。世界反兴奋剂机构接受了这一说法， 并允许了这些选手参赛。他们最终在2021年的奥运会上帮助中国获得了多枚奖牌。

世界反兴奋剂机构承认了媒体的报道，但坚持表示决定是正确的。

中国外交部发言人汪文彬当时回应说，相关报道是“虚假信息，是不实报道”。

星期二(7月30日)，《纽约时报》又报道称中国两名游泳运动员于2022年被检测出服用违禁药品。但中国的反兴奋剂机构的调查结果称这是由于他们食用的汉堡被污染，随后移除了对这两位运动员的处罚。

世界反兴奋剂机构表示正在调查这起事件。

中国的反兴奋剂组织则指控《纽约时报》“执意将兴奋剂问题政治化、工具化”，并宣称“其主要目的就是扰乱巴黎奥运会游泳比赛的秩序，影响中国运动员心理并削弱其竞技能力”。

这个说法获得不少中国人的认同，他们认为这场兴奋剂丑闻是西方为了压制中国而刻意制造的。

“西方体育舆论界一年前瞄准，一月前酝酿，一周前发力，集体炒作巴黎奥运中国游泳运动员‘服药’事件，” 中国国际电视台CGTN的主持人王冠星期四在微博上发文称。“利用英文媒体在国际舆论场的强大渗透力围剿，从声誉口碑上先‘杀死’我们。”

近年来，中国互联网上流行的一种说法是美国等西方国家对中国的“霸凌”是因为害怕被中国超越。在兴奋剂丑闻上，民族主义博主们沿用了这个叙事模式。

“其实是美国已经全方位走下坡路了，就连体育也是日薄西山。游泳本来是美国的绝对优势项目，这几年有被中国全面反超的趋势，美国人心里过不去这个坎。” 一名叫做“大大大饼干”的博主写道。

“体育也好，经济、科技也罢，背后逻辑其实是一样的：美国这个老霸权主义国家不愿意丢掉曾经的荣光！” 这位博主总结说。

接下来的三天里，巴黎奥运会还将进行多场游泳项目的比赛，来自各国的运动员将角逐剩下的超过30枚奖牌。