【專訪】媽媽眼中在「飛天」長大的女兒

【新唐人北京時間2024年08月25日訊】陳女士的女兒蔡心笛，是神韻藝術團舞蹈演員，一個在台上台下臉上總是掛著燦爛笑容的女孩。說起心笛——一個從處處需要父母照看的孩子成長為能處處為父母分憂的孝女，陳女士言語中不由得流露出驕傲和感恩。

送孩子離家上「飛天」

陳女士介紹說，孩子11歲進舊金山仙韻藝術學校，讀完初中後考進紐約飛天藝術學院，後來在神韻擔任舞蹈演員。

陳女士是加州州政府部門的項目分析師；先生曾在硅谷知名的高科技公司工作，現任聯邦政府機構資深專利審查師。家庭為孩子提供了一個無憂無慮的成長環境。

當被問到為什麼要送孩子上飛天學校時，陳女士說，「做家長的最擔心的就是孩子的品德。在這個社會風氣日漸墮落的時代，孩子若沒有一個正確的世界觀做指導，很容易隨波逐流。」

對於在西方長大的孩子來說，「華人家長都希望自己的孩子能學好中文，但絕大多數是失敗的。但是飛天做到了這一點，這很了不起。」她說，「再有，女孩子學習中國傳統舞蹈、學習藝術，對她將來的性格、氣質和鑑賞力等諸多方面都有幫助。」

起初，陳女士是通過帶孩子去參加「飛天」舉辦的夏令營，讓孩子自己去了解。「孩子喜歡上了那裡的同學和老師，自己也就願意去這所學校了。」陳女士介紹。

飛天學校是一群遵循「真、善、忍」準則、具備專業知識以及教育背景的人士在美國創辦的一所藝術學校。在陳女士看來，這正好符合他們夫婦培養孩子的理念：「注重道德，注重傳統，培養孩子正確的價值觀。」難得的是，飛天還是中英雙語教學。

「學不好漢語就無法從博大精深的中國文化中汲取滋養，那該是多麼可惜的事。」她說。

對孩子的未來更放心

考進紐約飛天藝術學院，就意味著孩子要獨自一人離家去紐約上學。問起陳女士是否放心，她果斷地回答：「當然放心。」

「孩子小學就讀的美國普通學校。在接近小學畢業時，就已經能看到這個社會不好的一面對孩子的污染。」陳女士回憶道，「比如叛逆、早熟、自我等等，很讓家長擔心。」

她表示，自從孩子去了「飛天」，就像變了一個人；考入神韻藝術團後，變化就更大了。「外貌的變化都很突出，皮膚變得白淨，臉色白裡透紅，很健康；神態專注，氣質安靜柔美，性格溫和也不自我了。」陳女士如此稱讚著女兒，「她變得自律了，獨立又很努力；能為別人著想了；善良，又善解人意；也懂得為人處事了，分寸掌握得還挺好；也懂得孝順和感恩了。」

她講了幾個生活中的小故事：有一年，女兒暑假回家找以前的小學同學玩，那些同學和他們的家長都覺得心笛變了，可又說不出變在哪裡，「就是覺得她讓人感到很舒服，氣質跟別人不一樣。」

每年心笛暑假回家，陳女士夫婦都會帶孩子外出旅遊度假。「她爸爸經常讓女兒來安排旅途中的計劃和與人打交道。我們發現她都處理得很好，很會跟人交談，態度平和友好，別人都很願意為她提供服務。」

這的確有些出乎陳女士的意料，「想像中那種在比較嚴格的學習生活環境中出來的孩子，是不是在社會中不太適應啊？完全沒有啊。」她說，「不光是我的女兒，我看到其他神韻演員也是這樣，出來跟社會上的人接觸，都是落落大方、舉止得體、應答自如。」

有這樣良好的訓練和基礎，這讓陳女士感到放心：即使女兒以後放棄了舞蹈事業，轉入社會其它行業，也完全不用擔心。

女兒的孝順和「好身手」

神韻藝術團是全球頂級中國古典舞與傳統音樂藝術團。神韻藝術團自2006年成立以來，每年帶給觀眾一台全新的節目，並在世界各地頂級劇院巡迴演出。

能夠加入神韻藝術團，是很多中國舞舞蹈演員和古典音樂家、歌唱家、藝術家夢寐以求的願望。身為神韻藝術團的成員，的確付出很多，每年都面對緊密的訓練和巡迴演出的日程。

據陳女士介紹，難得和父母見面的女兒，卻總是能記得父母的生日。每每寄來禮物和打來電話，就連父親節、母親節也都能想到。甚至連只有小時候見過面的爺爺、奶奶，在他們來美國的時候，心笛都會給兩位老人寄來可心的聖誕節禮物，讓兩位老人非常意外和開心。

這也是受益於飛天藝術學院對學生在傳統文化方面的薰陶。

陳女士還講了這樣一件事，今年的暑假他們夫婦和女兒去土耳其旅遊。最後一天大家都很累了，回到旅館已是晚上11點，第二天早上4點就要起床去機場。看著滿房間的行李還沒有收拾，陳女士不由得自言自語道，「好累啊！我都收拾不動了。」於是便先去洗漱了。

不一會兒的工夫等她出來，看到自己的行李箱已被收拾好了，採購的東西也被分門別類地包裝好，而女兒攤開的箱子還沒動，「她買的禮物更多！」陳女士說，當時「我很吃驚，也很感動」。

陳女士感慨道，「如果孩子不是去的飛天和神韻，首先有沒有這趟美好的闔家之旅還難說。就算有，恐怕大家精疲力盡之際，老媽我還得扯著嗓子去喊那躺在床上刷手機的父女二人趕快去收拾呢！」

接下來，女兒也是三下五除二地把自己的行李收拾得漂漂亮亮的。「在我來看，幾乎裝不下的東西都乖乖地各就其位了。這精力、這身手、這功夫……」這時的媽媽真是發出由衷的讚歎，「其實也不奇怪，因為我們心笛是神韻演員！」

感謝神韻為我們培養出一個好孩子

十幾年的學習和舞蹈藝術生涯，女兒已從豆蔻年華步入青春歲月；從一個懵懵懂懂的小丫頭，成長為一個健康快樂且深具使命感和責任感的職業舞蹈演員，陳女士說，「我們更多的是欣慰和感恩。」

她介紹說，女兒雖然從小喜歡動、喜歡玩，但不是屬於那種運動型的孩子。在學中國舞的許多高難度技巧的過程中，女兒確實遇到了許多挑戰。陳女士說，「嚴師出高徒。神韻的水準之高是眾所周知的，那自然演員的付出也是有目共睹的。」

心笛為了一個動作達到標準不斷地去練習，常常很晚才休息，每天高強度的訓練出大量的汗，了解到這些情況時，「說實話，對於青春期的孩子正是身體發育的時候，也的確有過擔心。」陳女士說，「但孩子從未向我們訴苦或抱怨過，也從未打過退堂鼓。」

「要說見過她不開心的時候，也就是剛進到舊金山飛天分校的時候。那個時候身體在打基礎，把筋都要拉開確實很疼，加之一下從就讀的公立學校轉到私立學校，又離開家去住校，對一個小孩子來說，去適應新環境的確很有挑戰。」

陳女士說，「回顧我們當時送她去飛天學校的理念，我們欣慰地看到這個目標已經達到。飛天和神韻幫我們培養出了一個好孩子，做家長的感恩不盡。」

這些年下來，最讓她感到欣慰的是，「女兒真正明白了生命的意義，知曉了此生來世的目的，懂得用『真、善、忍』來衡量好壞、來指導自己的生活。」陳女士說，「飛天和神韻給了女兒這個世俗社會無法給予她的東西。」

從女兒的身上，陳女士看到了神韻演員所擁有的價值觀和美德、吃苦耐勞的毅力、傳統的知識和文化，還有周遊世界的見多識廣。她說，「我和她父親對女兒自己要把握的未來是很有信心的。」

一個共同的心願

當被問到對孩子的將來有怎樣的期望時，陳女士表示，自己和先生都是法輪大法修煉人，按照法輪大法的法理實修，令他們身心都受益無窮，所以他們最大的心願，就是希望孩子也能成為在「真、善、忍」中的真修者。

「但信仰這個東西是不能強求的。如果她自己真的不喜歡、不適合，我們也不會勉強她。」令她欣慰的是，心笛考入神韻後，自己知道主動修煉了。

神韻不僅僅是一場演出，而是對共產主義之前的傳統中華文化與美德的復興。神韻帶給觀眾的是視聽的饗宴、心靈的啟迪。陳女士介紹，「觀看神韻，你能從演出中感受到那種理念的美好，從而心生正念。」這也是為什麼神韻演出質量要求如此之高，她認為，「神韻的成功離不開演員巨大的付出，如果沒有信仰的支撐，是很難做到的。」

「我們做家長的也知道，孩子跳舞不是為了名和利。」她說，「由於中共對『真、善、忍』修煉者實施的殘酷迫害，在中國大陸，無數大法弟子家破人亡、失去了生命。為了盡快結束這場迫害，海內外大法弟子自發地以各種和平理性非暴力的方式反迫害，這也是義不容辭的。」

神韻演出中都有講述修煉人反迫害的小舞劇。由於演出揭露了中共的暴行，中共不斷對神韻進行干擾和破壞，甚至不惜製造車禍將演員的生命置於危險之中。陳女士說，「因此我們完全理解神韻在管理上的一些特殊規定，因為這畢竟不是社會上一個普通的演出團體。」

最後，陳女士表示，多麼希望這場迫害能早日結束、神韻能去中國大陸演出。她已經23年沒能回中國探親了，她說，「我父母已年屆九旬，多麼希望老人家能在有生之年看到外孫女的演出。」

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）

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