建昌洪水過後疫情爆發 醫院人滿為患

【新唐人北京時間2024年09月02日訊】遼寧建昌縣特大洪水過後，許多災民和救援人員出現發燒感冒和拉肚子的症狀。與此同時，遼寧瀋陽的疫情也再度升溫，醫院裡人滿為患。

建昌縣8月20日特大洪水過後，目前，外地的民間救援隊已經大都撤離。據多次到災區運送物資的志願者透露，災區裡環境惡劣，很多人發燒感冒。

志願者張先生：「有很多人是無家的，住在帳篷，晚上會很冷，都感冒，包括我，拉肚子也很多，我都拉肚子。大災之後必有大疫，這個是總結出來的經驗。」

志願者老胡（化名）：「災區老慘了，都被沖，啥也不是，情況太惡劣了，我不知道是過敏了，還是啥的，老難受了，我現在感冒好幾天了，好像（新冠）陽了，渾身都沒有勁，挺著去的，就是想盡一份力。」

化名李誠的瀋陽救援人員表示，前幾天他回到家中，就開始發燒和拉肚子，跟他一起的救援人員也出現同樣症狀。

瀋陽救援人員林東（化名）：「災區發燒感冒多，醫院的護士講說現在超級多的人在拉肚子那邊。我已經開始拉肚子了，給我拉的我都脫水，我好像也是那種陽了的感覺，嘴裡苦，沒味，身上冒虛汗。」

八家子鎮村民王先生表示，20日那天，村裡最高淹到一層樓高，人都爬上屋頂，淋雨再加上挨餓受凍，不少人病倒了。

八家子鎮村民王先生：「得瘟疫了，都有感冒了，我是鼻不對勁，昨天高燒，一直打冷的。90歲來歲老頭都說沒見過這麼大水，水都進村，來不及了，啥也沒拿，就出來了。很多水庫開了，一個水庫沖了兩個村莊。」

災區還有不少人出現雙腳起膿包，潰爛的情況，至今得不到醫療救援。

瀋陽救援人員林東（化名）：「所有的水源全部污染，現在只能喝礦泉水，有的腳爛了，泡的，污染老嚴重了，咱們聞空氣裡，屍臭味很嚴重，帶著口罩我都受不了。」

志願者張先生：「我的腳爛了，有些地方必需得淌河，因為河裡成片的死牛死羊，太慘了，好多村民，他們淌那髒水的就起大包了，經過水泡的衣服不能穿了。」

近兩個月，遼寧多地洪災，目前瀋陽的新冠疫情再度升溫，28日，瀋陽疾控中心呼籲民眾外出戴口罩。

瀋陽市民李先生：「發燒感冒的也挺多，反正醫院人滿為患，醫院走廊裡頭都是床。心梗、腦梗的，現在越來越多。發大水淹死不少人，官方沒報，水庫借著下雨洩（洪），老百姓不知道，有病的越來越多了。」

新唐人電視台記者熊斌、柏妮採訪報導

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