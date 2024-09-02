中国国家医保局上星期一(8月26日)宣布，城乡居民医疗保险缴费标准今年上涨人民币20元，达每人每年不低于人民币400元(约56美元)，引来阵阵民怨。对此，经济学者分析，中国医保年年调涨，对低收入者是沉重的经济负担，同时，由于基金管理不透明、医疗服务品质没有等值提升，这会凭添民众对医保制度的不信任感。

自2014年来，中国城乡居民医疗保险年年有30-40元人民币的涨幅，相较之下，今年人民币20元的涨幅已经是10年新低，但这10年间，医保费从2014年的90元人民币翻涨逾四倍至现行的人民币400元，仍让不少民众咋舌。

医保费用为何年年涨？

到底中国的城乡居民医保费为何年年涨?

《第一财经》8月27日报道，城乡居民医保基金近年呈“紧平衡”状态，因为医疗费用年均涨幅皆达10%以上，远高于居民医保5%～6%的筹资增幅。该报道强调，中国政府考虑经济下行压力大等因素，已尽力“少涨一点”，试图为民怨“灭火”的意味浓厚。

对此，澳大利亚莫纳什大学的经济系教授史鹤凌说，随着医疗技术进步、人均寿命延长，各国医疗费用逐年上涨是趋势，比如，澳大利亚历年医疗费用约年增4%-9%，反观中国，医疗费用年涨10%以上，似不符国际趋势。

根据中国国家卫生健康委8月26日发布最新的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》，当年度全国卫生总费用约9.06万亿元人民币，人均卫生费用在6424.5元人民币，相比2022年的人均年涨近7%，而2022年则比2021年的人均卫生费用，年涨逾12%。

在台北的台湾国防院国家安全研究所副研究员王占玺说，中国医疗费用涨速似不合理。他说，中国医疗机构高度市场化、以追求盈利为宗旨，连公立医院都通过涨价来获利，导致医疗品质的提升远不及医疗价格走涨的速度。

王占玺还说，中国扶贫政策将低收入人口医保纳保率作为政绩指标，许多实际低收入人口被排除在官方统计外，才能美化参保率。

根据中国国家医保局7月25日发布公报显示，2023年基本医疗保险参保人数约13.33亿人，参保率95%。居民医保基金当期结存112.06亿元人民币，累计结存7663.7亿元人民币。

该公报称，医疗救助托底增强，当年度帮扶农村低收入1.86亿人次就医，全国农村低收入人口参保率99%。且全国普通门急诊、慢特病及住院异地就医2.43亿人次，异地就医总费用7111.05亿元，是历年最高。

对中国吹捧异地就医的便利，王占玺说，异地医疗支出费用激增反映中国城乡的巨大差异，也彰显其医保制度无法满足农村需求或农民进城看病和报销的困难。他说，中国异地就医人次雖持续增长，但有更多人无力异地就医。

王占玺告诉美国之音：“医保基金主要是以‘省’来管理的，异地结算有难度，会限制民众就医的便利性跟申请医保的可能性。这种制度的障碍，在中国公民身份存在制度不平等的情况下，其实医保本身就是还蛮实际的问题。”

医保基金管理不透明是民怨导火索

王占玺还说，中国医保基金的不当管理和不法使用饱受批评，如新冠疫情期间，许多地方政府挪用医保基金购买核酸检测或盖方舱医院，这些本应中央政府买单的公共卫生支出造成医保基金收支不平衡。

在台北的政治大学国关中心研究员宋国诚也说，中国医保基金自成立以来，其“残缺不全的跛脚(管理)制度”一向都不透明，包含收费和调涨标准，都由中共官僚体系制定。相较西方国家的社会医疗保险多由第三方的信托制度，管理公开透明，并依科学统计和客观标准计价。

莫纳什大学的史鹤凌则分析，中国医保引发民怨的原因多，其中，收支不透明是最大问题，但中国治理经济失当，导致民众不信任政府，对官方数据多有质疑，官民对立的情结难解。

他还说，多数中国民众对保险的理解也有偏差，普遍认为“我不生病，医保费等同浪费，用在别人身上”，而轻忽保险属“预防性”的本质。且自2020年起，中国医保涵盖范围收窄，原先公共账户能覆盖的支出由私人账户负担，导致民众的心理落差。

史鹤凌告诉美国之音：“缴费者就造成一个矛盾心理，我每年在缴的钱是越来越多，但用来报销的药种是越来越少，可以报销的部分比例越来越低，你(民众的)的期待跟实际效益差别比较大。”

医保年年涨引爆民怨，但也有部分民众表达理解，位于上海、不愿具名的杨小姐就以书面告诉美国之音，调涨金额不大，生活不受影响。

以年迈父亲为例，杨小姐说:“我老爸交了一辈子医保，现在生病就免了大部分费用”，让她对医保还是心存感念。不过，就她观察，身体健康少生病却还要缴医保，以及生重病，医保却覆盖不完全的两类人对医保最不满意。

低收入戶无力负担增涨的医保费

此外，中国受薪阶层近年收入整体下降，农村居民及低收入家庭也尤受重创。社媒传出病患因无力支付医药费而滞留医院或走上绝路的多起案例，凸显中国医保的困境，也恐引发退保潮，或凸显中国医保制度设计的不可持续性。

据《新华社》去年10月26日引述民政部社会救助司司长刘喜堂的数据显示，当局已归集6600万低收入人口信息，据以提供救助。另就中国国家统计局2月29日发布的公报，2023年低收入人口的全年人均可支配所得在人民币9215元(约1300美元)。

政治大学的宋国诚说，中国受薪阶级遭逢失业、降薪等困境，政府不仅未扶持，还藉由医保、社保、学费齐涨来开拓财源，是“向人民敛财，收刮民脂民膏”的不义之举。

他形容中共政权是“温饱政权”，执政合法性非来自民主选票、而是建立在喂饱人民的前提上。因此，中国积累的民怨并非源于政治意识形态，而是生活条件恶化，日积月累下，恐成集体性的“绝对剥夺感”，催生群众抗议。

根据全球数据库Numbeo发布的2024年“全球医疗照护指数(Health Care Index)”，中国全球排名第34，在31个亚洲国家中排名第12。

中国医疗内外有别 民怨炸锅

在医保费用上涨的消息出台的同时，《观察者网》等多家媒体8月27日以斗大的标题宣传: 配置相当于三级甲级医院水平的中国海军医院船“和平方舟”在南非提供七天“免费医疗”服务期间，“已救治1300人”时。消息出台后随即引爆中国网络“相对剥夺感”的民怨喷井，阅读量不仅于24小时内超过1.1亿，更一度冲上微博热搜榜首。

不少微博网民留言讽刺:“这船什么时候能救救贫苦的中国老百姓?”“这种新闻国际上报道才有效果，你在国内老百姓面前秀，只会让一些人感到自卑”“扪心自问，我们是怎样对待自己的国民？”。

网民舆论对医保费用的合理性和实际效益大表质疑与不满，如财经博主“财经陈斌”发文称:“从刚开始(2007年)的10元(人民币)，到现在的400元(人民币)，这个涨价幅度确实太高了。”

来自福建、网名“依然寻觅”的微博用户也留言称: “一家子(医保费)快2000(人民币)了，快交不起，半个月工资了。”

而位于北京、网名“水果罐头盖儿”的微博用户则大叹生活的入不敷出:“工资没涨，物价涨了，各种缴费涨了，还让促进消费。”

针对民怨炸锅，在台北的政治大学国关中心研究员宋国诚分析，中国到南非免费医疗乃基于国际人道救援，也带有地缘的政治野心，但仍凸显中共宁可博国际掌声、服务“大外宣”，也不愿把资源用在人民的基本民生服务。

宋国诚告诉美国之音：“宁予外人、不给家奴。(中共)有资源宁可做这种国际的大外宣，反而对中国底层人民的生活疾苦，没有达到闻声救苦的情怀。(中国民众)相对的剥夺感会进一步地泛滥，成为对于政府的不信任和不满意。”

澳大利亚莫纳什大学的经济系教授史鹤凌也说，身为大国，中国有责对发展中国家提供免费资助，但其内外两套标准:对“大外宣”国家提供的金援和福利皆高于中国公民，让老百姓易心生不满。