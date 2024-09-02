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（中央社記者何秀玲、蔡孟妤台北2日電）中運企業工會（簡稱中運工會）發起的罷工投票，今天開票結果正式取得合法罷工權。中運公司對此表示遺憾，重申中運仍是國內僱用最高比例台籍船員的航運公司，不放棄任何協商的機會。

高雄市勞工局對此表示，在保障工會合法罷工權益的前提下，會盡力協助勞資協商消弭爭議。

中運工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益，8月12日赴經濟部大門抗議，高舉「中國中鋼大賺錢 台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」等布條，並於8月16日至30日舉行罷工投票，今天中午開票。

中運工會表示，487名在船及在岸會員中，共計413人參與投票，投票率高達85%，其中，同意罷工會員票數為371票，占投票會員比例達到9成，依據「勞資爭議處理法」正式取得合法罷工權，亦是台灣海運史上船員首次取得合法罷工權。

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對此，中運公司表示，中運工會部分罷工訴求漠視國際航運通例，無視中運公司已優於其他國內航商的作法，並進一步要求中運公司恢復勞政機關提示不合法規的投保行為，有違公司治理原則，亦不合法。

中運公司指出，再次呼籲中運工會仍應秉持理性溝通協商，才是通往勞資和諧及維護船員權益的雙贏道路，公司不到最後一刻，仍不放棄任何協商的機會。（編輯：林克倫）1130902