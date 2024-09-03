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（中央社記者曾以寧台北3日電）衛福部疾管署今天表示，新增4例本土M痘，為20多歲至30多歲男性，居住縣市為北部3例及中部1例；且8月26日至9月1日M痘疫苗接種達1496人次，創今年單週新高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內8月27日至9月2日新增5例 M痘 M痘小百科 M痘（Mpox，舊稱猴痘），是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 （Mpox）確定病例，分別為4例本土病例及1例境外移入病例；本土病例為本國籍20多歲至30多歲男性，發病日介於8月21日至25日，其中3例未曾接種過M痘疫苗；境外移入病例感染國家為菲律賓。

疾管署發言人羅一鈞指出，M痘疫苗在8月26日至9月1日共接種1496人次，較前週增加約2成，且為今年單週新高。截至9月1日已有8萬3770人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬4641人；但仍有約2萬9129人僅接種第1劑疫苗。

疾管署統計，自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，截至9月2日累計確診409例病例（386例本土及23例境外移入），其中今年累計50例（46例本土及4例境外移入），疫情傳播風險持續。

疾管署表示，依世界衛生組織（WHO）及各國監測資料顯示，全球今年截至累計已報告約1萬429例確診病例，多集中於美洲及非洲；5月起整體疫情上升，以非洲區尤為明顯，主要係因剛果民主共和國東部及蒲隆地爆發Ib亞型疫情所致，WHO已於8月14日宣布此波疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。

疾管署提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合疫苗接種條件者盡速完成2劑接種。

M痘疫苗接種條件為，近1年有風險性行為者（如多重性伴侶，包括在非同時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等。（編輯：李亨山）1130903

（中央社製圖）