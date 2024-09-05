和碩董事長童子賢今（5）日出席「2024台灣永續峰會」，並發表「數位轉型」與「淨零碳排」主題演說。對於數位化，他指出其影響已每天在發生，雖然轉型會經歷很大的痛苦，但台灣企業、社會不面對不行；至於淨零轉型，童子賢則認為，人類社會最重要的，是找到「低碳」的新能源。

童子賢表示，自1970年代至今，數位與淨零轉型趨勢已有深遠的影響，且每天都在發生。不只台灣企業，整體社會都必須了解。關於「數位化」，童子賢指出，自1977年蘋果桌上型電腦「Apple II」問世後，數位的使用權開始「民主化」，下放至個人。隨後，1995年皮克斯動畫「玩具總動員」上映、導演李安使用數位攝影拍出「比利．林恩的中場戰事」與「雙子殺手」等作品，甚至電影院數位化、CD唱片被淘汰、標靶治療、比特幣交易、電動車問世、台積電量產2nm晶片，帶動AI世代大耀進...等，都是「數位化」正在影響日常的現象。

童子賢認為，近幾十年來，數位轉型不但已擴散至許多產業、創新應用也無所不在，並以電子支付為例；他指出，以電子支付年複合成長率達 15.6％來看 ，至2030年前，數位支付可望占所有日常付款金額的 32%。「轉型會經歷一種很大的痛苦，但不面對不行，目前全球正面對著數位化跟淨零轉型。」

對於「淨零轉型」，童子賢說，自1776年工業革命開始，廣泛的溫室氣體排放、工業污染，每天都在發生；至今，整體地球氣溫已平均上升 1.5度，北半球更加嚴重。並認為，人類社會最重要的，是找到「低碳」的新能源；「叫工廠少開工、人們節能不要吹冷氣或是換減少耗能的智慧家電，確實都有幫助，但最主要的，還是要找到『低碳』的能源，否則人類面對暖化，就像『籠子裡的松鼠一樣』，找不到出路。」

童子賢指出，目前全世界主要的碳排放，八成皆來自印度、中國跟亞洲地區，「台灣也貢獻不少」。而電力是最主要排碳來源，不過至2023年，風力、太陽能發電量加總只佔 13.3%、加上水力 14.2%後，仍不到三成；而天然氣 18.7%、煤炭 33.8%與其他化石燃料加總，仍超過五成。「不靠其他能源，無法挽救全球暖化。」

「金管會要求都企業實施碳盤查，但那只能改善 10%的減碳，其他 90%，必須要把煤炭、天然氣替換掉，有風力、太陽能、水力跟核能。」童子賢指出，由於水力發電已無法成長，未來主要會成長的能源使用，來自風力、太陽能跟核能。並指出許多專家呼籲這些能源要在2050年成長 3倍，這是對的，但以美國、韓國、法國等 25國，也認為核能也要再成長 3倍，才能抵銷不用火力與太陽能的能源生產缺口。

童子賢表示，中國自2013～2023年來，電力使用成長多達 74%、印度十年來也成長 65%、台灣成長了11%，要他們大國節電減碳，頂多也只能省 10%（7.4個百分比），幫助不大；更重要的，是要找到低碳新能源。

企業節能或許能貢獻減碳 10%，但對於中國、印度等大國，不可能不要他們經濟成長；除了要將改善生活、交通工具轉型為電力使用外，尋找「無碳」新能源來提供電力，才可貢獻 90%減碳。

不過，童子賢結束演說後，會場中卻突然有疑似反核方民眾高舉標語，「邀童子賢辯論老舊核二、三場能否安全？」、「核廢料放哪裡？台灣核災損失成本？拆核四促進會敬邀」，並情緒激動地向童子賢喊話「為什麼不敢跟我們辯論？你只想賺擁核方的錢，卻不顧台灣核災！」、「幹什麼要攔我，為何不敢跟我們辯論？」隨後，遭現場人員帶走。

▲童子賢結束演說後，遇到疑似反核的民眾高舉標語陳抗。 圖：黃偉柏／攝影