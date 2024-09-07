德州新法生效 保護未成年人社媒使用安全

【新唐人北京時間2024年09月08日訊】德州保護未成年網絡安全的法律9月1日開始生效，新法將給予父母監督孩子上網的權力。

進入9月以來，德州的一些新法律開始生效。其中有一條專門針對未成年人上網安全的，被稱為「SCOPE法案」，全名是「授權父母以保護孩子的網絡安全」。（Securing Children Online Through Parental Empowerment Act）

這項法案將限制未成年人使用社媒平台，並保護他們免於接觸到有害內容。

在新法律下，未成年人在社媒平台開設帳號，必須要有父母或者監護人的同意，而且社媒公司必須給父母權力，來監督孩子使用網絡的情況。

這項法案還有一部分內容最近被聯邦法官臨時阻止，未能實施，就是限制社媒上哪些內容未成年人可以接觸，可以看到。

有網絡專家表示，這項新法在實施上需要社媒公司來具體執行，從內部做出調整，來符合德州新法的要求。

也有觀點認為，雖然法律的用意的好的，保護未成年人免受網絡有害內容的污染，但是年輕人總是會尋找出繞過這種限制的方法，接觸到有害內容。因此家長和孩子之間的溝通交流更為重要，教導孩子明白道理，區分善惡。

新唐人電視台記者易永琦、玫琳休斯頓綜合報導

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