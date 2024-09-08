9月15日，中国商务部将开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。这是继去年限制镓、锗、稀土等材料出口后，中国再一次对战略性矿物做出管制。不少观察人士相信，中国此举是对美国限制中国获得高端芯片等关键技术的最新回应。但也有分析人士指出，虽然美国超过60%的锑进口来自中国，但中国的出口管制对美国的伤害并不大。

根据中国商务部网站，对锑、超硬材料相关物项出口管制，“不针对特定国家和地区，不影响正常出口，”但同时强调，这样的做法是“旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。”但鉴于美国是中国锑的最大买家，一些分析人士依然相信，北京此举是想释出“报复信号”。

中国是世界最大的产锑地，全球大约48%的锑产量来自中国，而美国每年对锑的需要量大约22,000吨，约占全球总量的四分之一。

根据中国出口管制信息网，锑是一种类金属元素，被广泛用于各种阻燃剂、半导体元件、电池技术、医药及化工等领域；锑也是一种拥有广泛军事用途的战略性关键矿物，包括用于制造炸药、照明弹、夜视镜、红外传感器、精密光学镜片、激光瞄准器等。其中，军服外层涂上锑，可以提供防火保护、最大限度地减少红外探测。

控制锑出口，对美国的伤害并不太

在中国商务部8月15号做出上述宣布后，全球锑的价格迅速上涨。但美国科罗拉多州的资深矿石经济学家大卫·哈蒙德(David Hammond)告诉美国之音，中国对锑的出口限制并不会对美国造成什么伤害。

“就算把锑的出口全禁止了，也对美国造成不了什么伤害。锑在军工上可以用来造阻燃剂，并没有极端重要，是可以研发出替代品的。”他说。

哈蒙德解释说，美国的锑储备不会马上就耗尽，而且还有大量别的解决办法，比方从塔吉克斯坦等其他国进口，塔吉克斯坦是第二个产锑大国，产量约为中国的一半。

今年2月，美国国务院与包括塔吉克斯坦在内的中亚五国举行了首届 C5+1 关键矿产对话，讨论发展更紧密的关键矿产伙伴关系的共同目标。而塔吉克斯坦政府表示渴望扩大全球合作伙伴关系并吸引外国投资发展其采矿业。美国投资者 Comsup Commodities 已投资超过3亿美元用于扩大塔吉克斯坦的锑加工。

哈蒙德说，美国甚至也可以在本土开采。“美国爱达荷州就有锑矿，本来是因为锑价太低没人去开采，但是如果国防部给出补助，那么还是可以接着开采的，一年至少也能补上两到三千吨。这个产量当然不会马上激升，肯定需要时间。”他说。

他还说，鉴于美国对锑的需要量不太大，就算中国管制了，还是会有其他渠道进入。“如果美国需要某些数量极大的产品，那被人卡脖子还说得过去。如果只是需要少量金属矿物，比如锑，这可太容易钻漏洞了。实施管制的话，可能柬埔寨会有人从中国买入，然后运到印度，然后运到法国，然后运到美国……这点东西太容易藏在别的货物里被运来运去了。”

对镓和锗管制并没有阻止美国改变对华战略

中国此前对稀有金属镓和锗的出口管制也没有影响美国的决策。2023年8月，中国商务部宣布对镓和锗等相关物项实施出口管制。镓和锗是生产半导体、高端微处理器、光纤产品和夜视镜的关键材料。中国主导了全球镓和锗的生产，其产量分别占全球总量的95%和60%。当时，中国的举措被广泛视为对美国限制对华技术销售和转让的回应，针对的是美国国防部(DOD)供应链中的关键要素。

位于华盛顿的智库“战略与国际研究中心”在2023年8月发布的一份报告中这样评价镓的重要地位：“虽然大多数人对镓知之甚少，但它在现代电子供应链中发挥着关键而独特的作用，尤其是在国防工业中。镓市场的中断可能对美国及其盟国的国防工业构成重大挑战，并造成数千亿美元的经济损失。”

不过，长期关注中国产业政策的普林斯顿大学博士后研究员凯尔·陈(Kyle Chan)告诉美国之音，中国的举措并没有改变美国政策或取消限制政策。

他说：“在中国于2023年7月宣布出口管制后，美国还是在10月继续收紧芯片出口限制。而且之后美国还加大力度，与日本和荷兰一起，控制向中国出口芯片制造设备。”非但如此，9月5日，美国宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止中国等对手获取这些技术。

凯尔·陈说，中国的出口管制产生的倒是产生了一个效果，那就是镓出口大幅下降。由于海外买家急于在禁令生效前抢货，2023年7月锗产品出口量比6月增加一倍多，但是8月实施管制后，镓出口大幅下跌。据中国海关总署统计，中国2023年全年镓出口总额只有847万美元，同比下降三分之二，而锗出口也下降8%。

美国科罗拉多州的资深矿石经济学家哈蒙德说，尽管镓和锗的战略地位重要，但世界各国的使用量只能用“微乎其微”来形容。“就拿镓来说，美国一年需要的镓也就18吨，一卡车就能拉走。”他说。

除了对锑、镓和锗进行管控外，2023年12月，中国商务部宣布对石墨相关制品进行临时出口管制。作为全球最大的稀土加工国，中国还在同月出台新规，不再允许稀土磁体制造技术出口。2024年6月，中国国务院颁布《稀土管理条例》，规定“稀土资源属国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源”，并将建立稀土产品追溯信息系统。

中国不惜代价取得稀有金属的垄断地位

中国目前在很多关键矿产的生产上拥有垄断地位，但是，专家们说，中国的垄断地位甚至是以不惜牺牲环境为代价取得的。

普林斯顿大学的凯尔·陈以镓和锗的生产为例告诉美国之音：“镓和锗实际上分别是铝和煤生产的副产品。十多年前，中国就认识到了这些关键矿产的重要性，并制定了相关规定，例如要求中国铝生产商留出一定数量的产能用于生产镓。可能的原因之一是中国希望镓基半导体替代硅基半导体。”

长期关注中国产业政策的凯尔·陈说，多年以来，其他国家认为经济回报低而且不环保，所以不鼓励稀有矿物和金属的开采；而中国反其道行之，大力发展国家产业政策，成就了中国在这方面的全球垄断地位。

他告诉美国之音中国对不同的关键矿产的策略有所不同。“就稀土来说，20世纪70年代末以来，中国几十年一直将其作为战略重点。中国引进了美国、日本和加拿大的外国公司，帮助其开发稀土提炼和加工技术。中国能够承受这些污染性提取方法带来的高昂环境成本。就锂而言，中国为加工锂提供补贴，从而产生了对锂提炼能力的强劲需求。就钴而言，在钴价起来之前，中国就与刚果民主共和国等国家达成协议，获得采矿特许权。”

美国“战略和国际发展中心”的报告称，中国特别注重培养与西非国家几内亚的关系，该国已知铝土矿储量居世界首位。中国企业利用一系列外交和金融手段获得几内亚矿山的使用权，包括修建该国铝土矿丰富地区的铁路系统。这些投资为中国企业带来了回报：2022年，中国铝土矿56%的进口量来自几内亚。

美国矿石经济学家哈蒙德认为，中国制定产业政策来管理其所需的金属，在全世界寻找矿产，获得之后运到国内进行加工，制造高附加值的终端产品，以获得更多的收入。

“中国不想出口原始材料状态的相对便宜的镓，而是希望用镓来制造电子终端产品，然后以更高的附加值出口，带来更多收入。”他说。

美国“战略和国际发展中心”的报告也阐述了这种观点。报告说，虽然控制原始镓生产使中国在竞争中占据优势，但中国领导人明白，长期优势赢在创新。为了实现这一目标，政府积极支持中国企业超越美国及其盟友，成为镓基半导体生产的全球领导者。

哈蒙德认为，报复欧美，中国应该只是“顺便”而已。他说：“中国控制、拒绝或限制出口(稀有金属)有个附带好处：可以给美国和其他国家制造国防产品带来困难，尤其是如果台海发生战争的话。”