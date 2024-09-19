小米台灣宣布推出 Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 以及 A Pro 2025 QLED 系列大尺寸顯示器，同時還有包括多款行動電源、氣炸鍋、吸塵器…等等多項新商品上市。

客廳向來是每個家庭的生活重心，其中電視更是家中的娛樂中心，隨著新一代電視尺寸越來越大，價位卻更為平實，再加上新開發的各種技術，讓大家有更多的選擇。

針對消費對影音娛樂的需求，小米台灣宣布推出二款智慧顯示器系列，分別為 Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 以及 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED，並有不同尺寸可以選擇。

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 提供 55型、65型、75型三種尺寸

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 具有一體成型高質感金屬邊框，螢幕占比高達 97.08%，具有接近無邊際的影像視覺感受。此系列提供 55型、65型、75型三種尺寸，最大的特色之一便是採用 Mini LED 背光技術，精準控制細節明暗對比，加上支援 144Hz更新率，讓畫面更流暢生動。

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 75型具有 512個 Mini LED 控光分區技術（55型為308個、65型為392個)，再搭配 light sensor 元件，比傳統 LED 背光技術具有更高的細節也減少光暈，並可自動感應環境光度變化調整，提供極致動態對比與細節。具有 94% DCI-P3 廣色域，且支援Dolby Vision IQ、HDR 10+，還通過 IMX Enhanced 認證，透過 FreeSync Premium、Filmmaker 視訊解碼，開機即具有清晰自然原色彩，搭配運動補償 (MEMC)，高速動態影像亦流暢顯示。

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2025 系列不僅具有優異的影像，更具有二組 12.5W 立體聲喇叭，並支援 Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS-X，可在家中享受劇院等級的聲音體驗。

Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED 系列

承襲過往的產品設計，Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED 系列採用極窄的精緻金屬邊框設計，大幅度提升螢幕的占比，外觀更加簡約、時尚，能完美融入各種居家空間。此系列新機同樣具有 55、65與75型三種尺寸，消費者可依安裝空間選擇適當的尺寸。

Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED 系列具55、65與75型三種尺寸，此為 75型

畫面呈現方面，Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED 具有 94% DCI-P3 色域，並支援 Dolby Vision，可呈現 4K 影像的細節，再加上動態估計與動態補償 (MEMC)，讓各種高速影像皆可流暢表現。音效部分則有二組 10W 沉浸式立體聲喇叭，支援 Dolby Audio、DTS-X 雙解碼技術，以及可營造環繞音場的 DTS Virtual技術，提供逼真且生動的音效。

在智慧顯示器系列產品之外，小米台灣同時也推出多款新產品，包無線吸塵器、無線洗地機、行動電源、氣炸鍋、自動感應洗手機、夜燈、檯燈及隨身喇叭等。

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max、Xiaomi 無線吸塵器 G20 與 Xiaomi 無線洗地機 W20 三款產品提供更便利居家清理工作

針對居家清理需求，這次有 Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max、Xiaomi 無線吸塵器 G20 與 Xiaomi 無線洗地機 W20 三款產品，提供來卓越的清潔效果。

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max 具有大容量七電芯電池組，支援三段可調吸力，運用「12 錐塵氣分離技術」可迅速分離塵埃與氣流，確保持續輸出吸力，再搭配五重過濾系統以輸出潔淨空氣，確保環境清新並守護家人健康。

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max 與 Xiaomi 無線洗地機 W20

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max 具有 LED 顯示螢幕，讓使用者可時時掌握電量與吸力，而且還設有 LED 地面探照燈，在光線較差的地方也能方便清理。運用 4+1 配件組，可依需求變換方便清理，更有「寵物專用毛刷」可避免寵物皮膚受傷，以撫平毛躁並同步吸除鬆脫毛髮。

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Max 更附有「寵物專用毛刷」

另一款 Xiaomi 無線吸塵器 G20 採用升級版高性能無刷馬達，吸力比 G20 Max 稍小一點，但仍具備 12 錐塵氣分離技術與重精密過濾系統，防止二次汙染。G20 配備 1+2 多功能刷頭組合，並內建的 LED 地面燈，方便清理家中各種角落。

而 Xiaomi 無線洗地機 W20 則是具有吸掃、拖抹和自我清潔功能，多功能與靈活的操控性，提供全面的居家清潔方案。其高速無刷馬達與精密結構設計擁有 15,000Pa 的強大吸力提供更好的清潔效果並持久耐用。其 500rpm 的快速拖地同時用流水清潔滾刷，有效防止二次污染，保持地板乾淨明亮。

Xiaomi 無線洗地機 W20 具有 2500mAh 大容量電池，標準使用可運作 28分鐘以上，輕鬆應對不同大小家居環境的清潔需求。

這次推出的多項新產品中，行動電源具有多款新產品，包括磁吸式、自帶線與大電量皆有，告別電力焦慮。

小米推出磁吸式、自帶線與大電量新款行動電源

Xiaomi 磁吸行動電源 6000 具有 6000mAh 的大容量，並支援 Qi 2.0 15W 無線快充和 18W 有線充電。強大的磁力可吸附於機身，小巧外型單手即可掌握，更方便收納於包包或口袋中。還有隱藏支架，輕鬆開合即可讓行動電源立即變成手機支架。

相信不少人都發生過帶行動電源卻忘了帶線的窘境，小米現在推出 Xiaomi 自帶線行動電源 10000 口袋版與 Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W，直接就提供連接線，使用更便利。Xiaomi 自帶線行動電源 10000 口袋版容量為 10000mAh，外觀精巧可輕鬆攜帶。整合的 USB Type-C 快充線支援雙向快充，最高支援 22.5W 的輸入/輸出功率，最多可同時為三台裝置充電並具有過充、過溫與短路等保護。若需要更高容量的電力，另外還有容量達 20000mAh 版本可以選購。

若需要支援為更多裝置充電及更大容量，小米更推出 Xiaomi 行動電源 30000 18W，其容量高達 30000mAh，並具有 18W PD 3.0 快充，可支援三台裝置同時充電。內部採用先進的電路與零件，提升充電轉換率。為滿足小型設備的低功率充電需求，它還具備智慧電源管理功能，可提供二小時低電流模式。除了支援快充輸出之外，它亦支援 24W 快速充電，縮短行動電源充電時間。

Xiaomi 智慧氣炸鍋 4.5L

Xiaomi 智慧氣炸鍋 4.5L 提供 3.5 到 5.5L之間的容量需求，適合 1-3 人的中小型家庭使用。它具有先進的 360° 對流加熱技術可均勻將熱力傳遞至食物中心，加上升級的 3D 旋風炸籃可引導熱空氣至炸籃底部以全面受熱，確保烹飪效果更佳。氣炸的溫度範圍可從 40°C 到 200°C，以滿足不同料理需求。使用者更可透過手機 App 操控，輕鬆設定烹飪模式和時間。

Xiaomi 自動感應洗手機 Type-C 版

小米之前推出自動感應洗手機現在有升級版，從原本的乾電池改用充電電池，並支援 USB Type-C 充電，只要三小時即可充滿，續航力更長達 180 天，不再需要為更換電池而煩惱。除此之外，感應速度亦提升至 0.25 秒，機身也有 IPX5 防水設計，適合在浴室和廚房等潮濕環境中使用。

Xiaomi 夜燈 3

Xiaomi 夜燈 3 具有 600mAh 高容量鋰電池並支援 Type C快速充電，在低光模式下可持續工作長達八個月。內建智慧型雙重感應器，可即時偵測環境變化與人物移動，以在光線不足的空間提供即時照明，減少碰撞和跌倒風險。Xiaomi 夜燈 3 提供磁吸和 3M 膠貼讓安裝更靈活。

Xiaomi LED 智慧檯燈 2

Xiaomi LED 智慧檯燈 2 具有可視化觸控功能

Xiaomi LED 智慧檯燈 2 是家庭與工作環境的智慧多功能照明，其長達 60cm 的燈頭，具有更寬廣的照射範圍，燈頭更具備 25°調整範圍，以便調整光線方向，滿足不同環境的需求。照明具有 RA97 高顯色指數，能還原物體的色彩，特別適合用於精細工作、閱讀及創作等，讓眼睛更舒適。檯燈更具有先進的語音控制功能，使用者可透通過語音助手輕鬆調整燈光模式與亮度。另外也支援可視化觸控功能，只需一觸即可根據需求調整燈光亮度和模式，操作非常便利。

Xiaomi Sound Pocket 與 Xiaomi Sound Outdoor

小米還推出 Xiaomi Sound Pocket、Xiaomi Sound Outdoor 以滿足使用者日常與戶外活動播放音樂的需求。Xiaomi Sound Pocket 重量僅 200g方便隨身攜帶。搭載 5W 全頻喇叭，支援真無線立體聲音效，並可透過二組相同機型喇叭創造立體聲組合。內建 1000mAh 電池，具有長達 10 小時的續航力，加上 IP67 等級防塵防水功能，不管戶外或日常環境都能隨時隨地享受高品質音樂。

具備 IP67 防塵防水等級的 Xiaomi Sound Outdoor 是專為戶外愛好者所打造，內建 30W 超高功率動態音效，搭配真無線立體聲技術，提供身臨其境的聆聽體驗。專屬的低音喇叭強化模式，能夠呈現更加飽滿的低音效果。它還採用 2600mAh 大容量電池，可連續播放 12小時。