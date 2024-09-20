深圳一名十岁日本男孩遇刺身亡事件发生后，一些在华日本公司开始考虑将其员工及家属送回日本。路透社周五（9月20日）从一些在北京的日企高管和员工那里得知了这个消息。

本周三（9月18日），这名日本小学生在去学校的路上遭遇袭击，一名中国男子用刀将这个孩子砍成重伤，送医院抢救无效去世。这是最近几个月里中国发生的第二起日本公民遭遇持刀攻击的事件，这在中国和日本以及国际上都产生了巨大的震动。

最近两年，日中关系恶化，中国国内的民族主义在官方的纵容和煽动下日渐强烈，民间仇日情绪随之上涨。

就在这名日本男孩遇难前几个月，苏州一所日本学校的校车遭到一名中国男子的攻击，他用刀刺伤了一对日本母子，并刺死了中国籍校车引导员胡友萍。

深圳一家媒体周五报道说，这起凶杀案的犯罪嫌疑人对他持刀行凶的罪行供认不讳，地方当局认为这是嫌疑人单独作案，没有同谋。

据报道，这个嫌犯姓钟，今年44岁，没有工作，曾经两次因破坏公共电讯设施和扰乱社会治安遭到拘留。

日本大使馆在一份声明中表示，周四晚上，日本大使馆官员会见了日本商会和北京日本学校的代表，就在华日本人社区的安全问题进行了讨论。

日本驻华大使金杉宪治（Kenji Kanasugi）与中国外交部副部长孙卫东举行了会谈，他要求中方加强对在华日本公民的安全保护措施。

路透社说，在北京一名日企高管表示，据他所知，一些日本企业向其员工表示可以对他们返回日本提供帮助。不过，日本大使馆还没有回复路透社的置评要求。

路透社说，有四家日本企业的雇员还表示，有些在华大型日本公司向公司雇员及其家属提供了一个搬迁回日本的选择。搬迁费用将由公司支付。

向路透社提供信息的这名日企高管表示，“这个事件的确太令人震撼了，”“这是日本校车遭到攻击之后发生的又一起事件。”

路透社引用他的话说，“至于暂时离开，不错，确实如此，许多日本企业都会这样做，”“我们需要知道为什么这种事一再发生……否则，我们无法在这里生活和工作。”

日本大使馆表示，日本政府敦促中国政府尽最大力量确保在华日本公民的安全，并公布这次事件的详细情况。

中国外交部周四对遇难者家属表示慰问，并称这个事件是一起“个别案例”。

北京的一家日本媒体公司的雇员表示，“我们的电视台还发出了一个通知，如果常驻中国的雇员家属要求返回日本，电视台将给予补贴。但是现在还没有同事准备回国。”

据日本驻华大使馆提供的信息，中国是日本企业派往海外运作最多的国家。

这两天有网友转发了一些有关日本在华企业考虑允许员工暂时回国的消息。日本松下集团通知公司驻华员工，允许他们携带家人暂时回国，费用由公司承担。

日本汽车工业协会（JAMA）会长兼五十铃汽车公司董事长片山正则周四在新闻发布会上表示，“我想要求政府采取比以往任何时候都更多的措施确保日本居民的安全。”

深圳日本公民被杀害的事件发生后，中国当局对日方要求加强安全措施保护日本公民的呼吁作出回应。日本共同社说，深圳当局周五完成了在深圳日本学校周围以及杀人现场附近安装安全摄像头的工作。这项安装工作是周四开始的。

与此同时，中国外交部周五公布了中日两国就福岛第一核电站核污染水排海问题谈判达成的共识文件。文件称，中方承诺将逐步取消对日本水产品的进口限制，放开符合标准的相关产品的进口。

在周五举行的中国外交部例行新闻发布会上，有日本记者提问，中日发布共识文件的时间，与深圳日本人学校学生遇袭案件发生的时间离得很近，请问两者之间是否存在关联。中国外交部发言人毛宁表示，“两者没有关联。”