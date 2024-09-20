日本一名男童在深圳上學途中被刺死之後，引發日本朝野的憤怒，北京卻在今 ( 20 ) 日突然宣布，同意日本的核廢水排放計畫，還撤銷了對日本海鮮進口的限制。在此之前，中國一直以日本海鮮被輻射汙染為由，禁止日本水產品的進口。外界質疑，中國突然這樣做，是為了彌補與日本的外交關係。

18 日在深圳，一名 10 歲的日籍男童在上學途中被 44 歲男子刺傷，經送醫後不治。男孩的父親是日本人，母親是中國人。日本首相岸田文雄對事件表示悲痛，並譴責這一卑劣的犯罪行為。日本外相上川陽子要求中國提供案件詳情並加強安全措施。據悉，疑兇在行兇後高喊 「 是我幹的！ 」 ，警方尚未透露他的動機。外界對於事件發生在九一八事變紀念日感到敏感，並擔心這與仇恨教育有關。這是近三個月內第二起針對日本學校的襲擊事件。

日本政府與國際原子能機構 （ IAEA ） 就福島第一核電站核處理水排海事宜達成共識，將擴充監測框架，計劃讓中國參與樣本採集。日本首相岸田文雄將在 9 月 20 日與 IAEA 總幹事格羅西進行電話協商，並就新的監測框架達成協議，以擴大第三國的參與，確保監測的客觀性和公平性。

日本開始排放福島核汙水，使得中國反日浪潮高漲。 圖：翻攝自蔡慎坤 X 帳號

自 2023 年 8 月日本開始核處理水排海後，中國全面停止了日本水產品進口，之前曾要求獨立採樣以加強監測，但日本拒絕了這一要求。新監測體制將在 IAEA 框架下進行，旨在確保日本的主權並回應中國的關切。

中國外交部發言人毛寧重申中方反對日本單方面排海，表示中日雙方達成共識是為敦促日本履行國際法義務，避免對環境和人體產生負面影響。毛寧強調，現有評估和監測機制不足，缺乏透明度和可信性，需要加強國際監測安排，以確保中國等利益相關國有效參與。

此外，毛寧提出四點外交部聲明：

中方堅決反對日本擅自啟動排海，並希望國際社會加強對日本履行承諾的監督。 目前對排海的評估和監測不全面，需要設立長期國際監測安排，確保透明度。 如何妥善處置福島核污染水是政治和科學問題，中日共識為國際社會提供了解決基礎。 中方暫停進口日本水產品是基於法律和安全考量，將在確保安全的前提下逐步恢復進口。

外界懷疑中國原本強力抵制日本水產，進而轉變態度的做法，是不是因為日本男孩在中國被刺殺的事件為了日本而做出的外交彌補。

在深圳日本男童遇刺身亡的當天，中共還在高調的紀念918事變。 圖 : 翻攝自微博

中國與日本的互不對立可以追溯到 1931 年的中日戰爭，也可以稱 「 九一八事變 」 ， 1931 年 9 月 18 日，日本關東軍在瀋陽附近炸毀了南滿鐵道的一段鐵路，並以此為藉口發動侵略，迅速占領了瀋陽，隨後，日本軍隊迅速向滿洲其他地區擴展，短短幾個月內就控制了整個滿洲地區。中國國民政府無法有效抵抗，最終在 1932 年初日本已經完全控制了滿洲。

中日歷史的結仇，影響了中國對於教育如何對待日本人的態度，因為中日戰爭的影響，在中國的小孩從小就被灌輸要殺死日本人的思想，可以從影片中看到，不只思想上被影響，還要實際拿槍和拿刀演練如何殺死日本人，X 帳戶 「 李老師不是你老師 」 發布一則廣東深圳小學生集體踩踏日本國旗，由此可看來中國人對於日本人的贈恨與汙辱。

因排放福島核處理水問題，中國曾全面禁止日本水產品進口。 圖：翻攝日本旅遊網