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（中央社記者林巧璉高雄26日電）中油「綠能科技研究所鈦酸鋰材料試量產工場」今天落成啟用，預計年產量為1200噸，可供應下游廠商測試製作儲能電池。中油董事長李順欽說，今天是中油跨足新能源材料重要里程碑。

中油是台灣目前唯一可供應商用鈦酸鋰（LTO, Lithium- titanate）儲能材料的公司，中油今天在楠梓舉辦落成典禮，工場設計符合多項綠建築指標，今年更獲綠建築標章，預計年產量為1200噸，可供應下游廠商測試製作儲能電池，讓高雄電動車產業生態系更完備。

李順欽致詞時表示，面對淨零碳排的普世價值，中油公司以優油、減碳及潔能等3大轉型策略，迎向淨零永續新世代。LTO負極材料具有高安全性、超快速充放電和長壽命的特性，適用於高功率及安全需求考量極高的大型儲能系統、電動巴士及半導體廠電動搬運設備等。

李順欽說，研發團隊透過材料改質與自動化連續製程，成功提升LTO負極材料電容量並降低生產成本。國內電池廠商格斯科技公司和恆科公司已與中油簽署採購合作意願書，優先採購LTO負極材料。

高雄市副市長李懷仁指出，感謝中油與市府合作，提早7年完成園區整治，從半導體到電動車等新進產業都有中油公司一同參與，共同推進高雄的產業、淨零與城市轉型。

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李懷仁強調，2050淨零目標使高雄高碳排產業必須朝向低污染、高附加價值的新興策略性產業轉型，隨著電動車產業鏈龍頭廠商，如穩懋、順益汽車等進駐，高雄電動車產業生態系已經成形，鈦酸鋰材料試量產工場落成，將進一步完善高雄新能源產業鏈。

高雄市經發局表示，市府持續打造優質投資環境，打造高雄成為全球最重要的電動車生產聚落，歡迎更多電動車產業鏈進駐，高雄「投資高雄事務所」提供一站式的協助，以專人專案的方式，提供全方位的服務，全程協助廠商加速行政流程。（編輯：謝雅竹）1130926