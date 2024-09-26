【禁聞】核潛艇武漢沉沒 爆出中共海軍最大弱點

【新唐人北京時間2024年09月28日訊】美國媒體9月26日報導說，中共最新一艘核動力攻擊潛艇於今年春季在武漢水域沉沒，至今官方都在極力掩蓋潛艇沉沒的消息。

《華爾街日報》9月26日報導說，中共最新一艘核動力攻擊潛艇今年春季在武漢附近一家造船廠沉沒。這起事件發生在5月底或6月初，但中共當局極力掩蓋此事。

台灣國防安全研究院研究員兼所長沈明室：「當然就中國（中共）來講，它隱瞞的事情太多，我們知道潛艦的事故就不只這一件而已。還記不記得，在黃海，曾經謠傳它們有一個潛艦爆炸沉沒，而且是核動力的。那有很多不同的版本，那也沒看到中國（中共）出來說明或承認過。」

報導稱，這艘潛艇是中共新型核動力潛艇中的第一艘，其船尾是獨特的X型。

該潛艇由國有企業中國船舶工業集團公司建造，5月底在長江上的一個碼頭上被外界發現，當時它正在進行出海前的最後裝備。

台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲：「這是因為中共這個潛艦在五月間、六月間、七月間，陸續在社群網站就是暴露這照片，當時美國國防部還沒有證實，應該是有掌握一些情報；第二個這艘潛艦的確是中共新型號的，它是從傳統的潛艦改裝動力系統，從柴電改成核電，算是一個實驗性的潛艦。」

據沉船地點的衛星照片顯示，6月初，大型浮式起重機在相關水域，將潛艇從河床中打撈出來。

蘇紫雲：「中共海軍還是有結構上的弱點，畢竟它就是要後發先制衝得太急了，所以從航艦到水下潛艦，這兩個指標性的船種就是，它不斷的在想要超英趕美，那麼在技術上可能就會留下一些，就是沒有發現的漏洞。這東西有時候就是，上百年科技的累積是快不起來的，所以如果一昧的求快，那可能就會造成一些潛在的隱憂了。」

五角大樓發言人隨後證實，中共新型首艘核動力攻擊潛艇於5月至6月間在碼頭附近沉沒。

沈明室：「美國國防部就有可能因為媒體的公布以後呢，他用查證的結果達成所謂的偵查嚇阻，這個偵查嚇阻呢，意思就是說，我有能力掌握，你所有的動態，那所以你也不要輕舉妄動，因為如果你輕舉妄動的話，我會採取有效的能力來反制你。」

目前還不清楚是什麼原因導致這艘中共潛艦沉沒，也不確定當時的實際傷亡人數。

而核潛艇沉沒同時也產生一系列安全隱患，外界擔憂這艘潛艇是否攜帶核燃料，或是有燃料洩漏的風險。

蘇紫雲：「目前看起來，它裡面核燃料的可能性是不高，因為它可能還沒有填充核燃料進去，除非說它的工廠，這已經填裝核燃料，但是又沒有依照規定，把這個核動力廠給完全關上，那造成核廢的污染，那就對長江來講就是災難了。」

針對此事件引起的各種猜測，無論是中共軍方還是地方政府都沒有承認。

沈明室：「但是不管怎麼樣，因為這個都低階錯誤，你出來說明或者承認人家都要問你理由。如果你說謊，人家很容易查證的。所以中國（中共）它為什麼隱匿呢？當然就可以不要讓人家知道它自己目前最大的潛艦的弱點是什麼。」

根據五角大樓的中國軍力評估報告，中共發展新型攻擊潛艇等軍事裝備的目的，是為了對抗美國及其夥伴在衝突期間向台灣提供援助。

沈明室：「我們看到這個中共它的傳統的潛艦有46艘吧，但是核動力潛艦比較少，那美國的所有潛艦都是核動力的，那中國如果要建造跟美國一樣的核動力潛艦，也許要10年或者15年，所以這方面可能差距這麼多。那另外，它的整個航母作戰的準則，或者是官兵的訓練等等，我想也落差美國非常多，我的預判也是大概10到15年。」

一位美國高級國防官員指出，中共核潛艦沉沒的事件，引發人們對中共軍方內部問責制和對中共國防工業監督的更深質疑。

編輯/孟心琪 採訪/易如/王明宇

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