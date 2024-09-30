美国佐治亚州亚特兰大市以东的一些居民星期天（9月29日）已经被疏散，而其他居民则被告知就地避难，以避免化工厂火灾产生的污染物。化工厂火灾向空中喷涌出滚滚的黑色、灰色浓烟。

佐治亚州运输局在X上发文称，当地的州际公路20号的双向交通已被关闭。

罗克代尔（Rockdale）县消防局局长玛丽安·麦克丹尼尔（Marian McDaniel）对记者说，星期天清晨5时许，科尼尔斯（Conyers）的生物实验室工厂（BioLab）的喷水装置头发生故障，由此引发了大火。这次故障导致水与一种与水反应的化学物质混合，产生一股化学物质。麦克丹尼尔说，她不能肯定烟雾中包含了什么化学品。

BioLab的网站说，大火发生在位于佐治亚州劳伦斯维尔（Lawrenceville）的KIK消费品公司的游泳池和水疗护理部门。有关人员致电该部门的母公司网站上的电话号码，收到的一条自动留言说，请在工作时间内打回来电。

BioLab的代表在向《亚特兰大宪章报》（The Atlanta Journal-Constitution）提供的一份声明中说，“我们在对佐治亚州科尼尔斯的一个设施发生的事故作出积极的回应。”

“我们的员工都安然无恙，没有人报告受伤。我们的团队已抵达现场，与第一时间赶赴的急救人员和地方当局一道评估并控制局势。”

警长埃里克·莱维特（Eric Levett）在脸书上发布的一段视频中说，起初工厂屋顶的一处小火被控制，但是星期天下午又死灰复燃。他说，当局在设法控制火势，并敦促市民们要远离事故地点。视频显示，莱维特说话时，滚滚灰色的浓烟直上云霄。

州际公路20号北侧的罗克代尔县北部区域的居民被要求疏散，其他人则被告知待在家中，关闭好门窗。警长办公室的发言人克里斯汀·内斯比特（Christine Nesbitt）不清楚有多少人已经被疏散。

应急管理局局长莎朗·韦伯（Sharon Webb）说，美国联邦环境保护署和佐治亚州环境保护局均已进入事故发生地。有关机构正在监测空气质量，“让我们更好地了解烟雾中所含的成分。”

麦克丹尼尔说，救援人员们正在清除建筑物内的化学品，远离水源。她说，一旦化学品被控制，将评估局势，然后官员们将告诉居民们是否能安全返回家园。

（本文依据了美联社的报道。）