中國官民養老金差距巨大 民眾憤然三退 黃真

「近期曝光的山東成武縣養老金事件讓我無比憤怒。公務員養老金高達普通居民的43倍，這種赤裸裸的特權和掠奪，徹底撕開了中共所謂『為人民服務』的謊言。這個政權一直以欺騙與壓迫為手段，剝削普通百姓，保障權貴利益，不僅無視民眾的痛苦，還進一步加劇社會不公和分化。」 9月19日，上海民眾張伍在退黨網站鄭重聲明退出少先隊。

張伍說已經看清了中共的真面目：「中共的邪惡與腐敗早已昭然若揭，它所做的一切都是為了維護其腐朽的統治，根本不關心人民的福祉。這樣的政權沒有任何合法性可言，它通過謊言、暴力和特權將人民置於奴役的深淵。作為一個有良知的人，我無法再與這樣的體制同流合污。」

他還說：「堅決退出少先隊，不僅是對中共罪惡行徑的徹底否定，更是為了喚醒所有被其謊言蒙蔽的人。中共幾十年來通過謊言、暴力和壓迫，維持著它的獨裁統治，給人民帶來了無盡的苦難。我們每一個有良知的人都應該看清它的邪惡本質，並勇敢站出來推翻這個腐朽的政權。唯有如此，才能讓我們的國家和人民獲得真正的自由與尊嚴。」

中國養老金官民差距巨大，引起民憤

近日，社群媒體上熱傳一份山東「成武縣2023年國民經濟和社會發展統計公報」，暴露體制內外養老金的巨大差距，引發關注。

該公報披露：

2023年機關事業單位退休人員8778人，發放養老待遇7.85億元；

企業單位離退休人員13220人，發放養老待遇3.69億元；

城鄉居民養老保險待遇領取人員11.94萬人，發放養老待遇2.51億元；

上述公報披露的數據顯示，2023年成武縣機關事業單位（也就是我們所說的體制內）退休人員，人均退休金每年為89,428元；企業單位人均退休金為每年27,912元；城鄉居民人均退休金每年僅為2,102元。機關事業單位退休人員人均退休金是企業單位的3倍多，是普通居民的近43倍。人數占比僅6%的體制內退休人員，領取高達56%成武縣的退休金。

成武縣只是中國社會的一個縮影，放眼全國每個地方都應該是這樣，這也是現實。在位時，有權力，工作輕鬆；退休了，有高退休金，醫食無憂。目前在微博等社交媒體上，分享該公報的文章已被陸續刪除。

海外社群平台上，網友紛紛留言：「中國養老金最大的問題是不公平，人分三六九等，他們只是一不留神暴露了實際情況」、 「大部分養老金，被體制人員領掉了」、「咱們交的社保全部養著官老爺，咱們自己的父母卻拿的少的可憐」、 「韭菜們的錢都被統治階級的基本盤給分光了，怪不得得延遲退休了。」

黑龍江省佳木斯市張友蓮聲明要三退，與惡黨紅魔劃清界限。她說：「我是佳木斯石油化工廠退休職工，是工廠的生產骨幹。可是，我的退休金大約是在市政府退休的同學的三分之一。中共惡黨用暴力驅趕我們的同胞，用政策扼殺我們退休工人的民生權。黑爪子掙錢白爪子花，只有中共惡黨才能幹得出來。我退出這個惡黨！」

黑龍江省才福安等16人聲明三退：「作為國家的一名公民，根本享受不到公民的任何權利，連養老金都得自己交，否則面臨沒有退休金的生活問題，不知道當這個公民還有何意義？既然沒跟黨借任何好光也決不跟其借壞光，其實也跟它沒有任何關係，將來也絕不與其有任何關係，徹底劃清界限，做個無黨派的自由人，不願被其污染！」

黑龍江省大平聲明退出曾經加入過的少先隊組織：「這個邪惡的黨太壞了，害死許多中國人，腐敗透頂；一個為邪黨工作四十年的工人退休時才給他不到1200元人民幣的每月退休金，他上告無果被逼上吊而死。他是黑龍江省鶴崗市鶴北林業局工人，姓王。這樣不公的事情太多了。我要遠離邪惡，做好人保平安。」

署名順利的中國民眾發表聲明：「人家外國一個老人退休金就大幾千上萬，可我們的退休金少的可憐，中共的貪官把我們老百姓的錢都貪了，沒辦法。共產黨完了 ，我要退黨，我不交黨費了，我還要到社區去退。」

金安琳表示要退出這腐敗透頂的惡黨組織,她說：「今年我都快九十歲了,原本3000多元的退休金,近兩年變成了兩千多,那一千元不知哪去了,說年年長工資,我反而少了,真是黑了心了,欺負我這麼大歲數的人,虧了他們能做的出來!這黨已沒有任何希望,只會坑害百姓,堅決退出這惡黨的一切組織。」

山西魏繼明：「我今年80歲了，從軍十多年，轉業地方工作幾十年，就因為我不是大學生，不會搞關係一直沒上去。退休金還不足2000元。天要滅這個黨，我看也是該滅了。滅了好哇!把我的黨團隊都退了。我心裡早就不是了，早就不交錢了。」李雲、劉麗、郝淨等三人也隨同聲明退出團隊組織。

潘福安是黑龍江省人，年68歲因為單位黃了從亞麻廠退休，退休金3千元。

他說：「我和老伴身體都不好，都得過腦血栓。兒子在外省打工，安裝門窗，生意也不好做，我家生活困難，租房住。我深刻認識到中共對人民的欺騙、剝削和迫害，深刻認識到了中共的腐敗，造成現在社會風氣的敗壞，老百姓在看病、住房和教育等方面負擔沉重。」

他表示：「在大法弟子的幫助下，我認識到了中共對法輪功的造謠抹黑和殘酷迫害。我自願退出共產黨、共青團和少先隊。」

北京張清道：「現如今物價飛漲，我不多的退休金越來越不夠花。日子很不好過。中共聲稱不惜代價和美國打貿易戰，我等普通百姓日子越來越困苦，壓力很大。可是共產黨什麼時候考慮過老百姓的生活，當年所謂的三年困難時期，老百姓餓肚子，餓死幾千萬人，它們還把糧食賣了買黃金。這個黨為了它們一黨之私，根本不管百姓死活。這樣的惡黨，我堅決退出！」

吉林換生（化名）是一位晚期癌症患者，希望通過退黨能像鳳凰涅盤一樣重生，他說：「我起的網名叫「換生」，希望我的覺醒能給我帶來好運，給我的老伴、孩子帶來好運，迎接新的一生。」

他還說：「工作期間為黨兢兢業業，經常無償加班加點，年老退休後僅拿1000多一點的退休金，艱難度日。面對日益污染的環境，日益腐敗的政權，日益有毒的食品，我別無選擇，終於在2011年患上了肺癌，在醫院看到千千萬萬和我一樣的人，感受到了惡黨給我們中華帶來的災難，明白了惡黨才是我們中華民族不幸的根源。」

「在此我宣布退出中國共產黨及其一切組織，希望全國人民早日覺醒，早日退垮中共，重建新中國。沒有邪黨的新中國一定會實現！」

哈爾濱的文博說：「我是一名退休工人，現在還沒有房子住，只有一點點微薄的退休金。共產黨的貪官太多了，老百姓活的又累又苦，今天退出少先隊，叫這個腐敗的可惡的共產黨快點解體掉，大家都有個好日子過。」

中國農民最苦沒有退休金，一天不打工一天沒飯吃

王全寶是河北省的農民，他說：「被老師哄騙加入少先隊，長大做黨的接班人，建設社會主義，實現共產主義，共同富裕，過好日子。幾十年過去了，現在共產黨的幹部無官不貪，肥的流油，我都六十多歲了，我還是農民，農民沒有退休金，一天不打工一天沒飯吃，還是受窮。（共產黨）口說為人民服務，全是欺騙老百姓的鬼話，我再也不相信共產黨。」

他表示：「在此聲明退出曾經加入過的少先隊、紅小兵組織，遠離騙人、害人的共產黨。」

袁運通表示：「現在當官的沒有幾個不貪的，醫生也沒有醫德，中國農民最苦，原來年年交公糧，60歲才能領到130元農保錢，沒到60歲每年要交30元農保錢，我們的公務員，一分錢沒交，卻領到退休金5、6千，上萬元。太不公平了，法輪功被迫害我也知道，我相信善惡有報，聲明退出中共邪黨所有組織，不與邪黨為伍。」

旅澳歷史學者李元華指出：「中共一直把人分成三六九等，它不是養老金制度，是不尊重人，把農民當成低等人去對待。中國人一直是非常重視尊老和愛幼的。老有所養是古代社會對開明盛世的描述。今天的中國社會大量的農村人口，實際上要靠自己來養活自己。」

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「實際上農民一直在交公糧，在過去幾十年間，中共刻意的壓低了農產品的收購價格，讓農民來補貼城市的工人。實際上農民的財富早已經被中共當局給搶去了。而農民的養老金自然應該屬於農民用糧食做貢獻的一部分。」

自媒體人「財經冷眼」：「中國的養老金全部都是老百姓交的，體制內的人是不交了，但是，在分養老金的時候，體制內的人領了95%養老金，中國的普通老百姓只領5%。這就是所謂的公平啊！大家看看，這是一喝血的國家啊。」

中共官員說一套做一套，光顧著貪污腐敗，哪管老百姓的死活

河北郭輝在退黨網站上發表：一個腦血栓患者的退團聲明，以下是他的苦難經歷和覺醒。

我和妻子以前在棉紡廠上班，單位倒閉後我靠打零工生活。八年前不幸患了腦血栓，喪失工作能力，生活無任何來源，僅靠妻子的一點退休金來維持生活和正常的吃藥，孩子上大學靠給親戚借錢供養，生活艱難極了。我極力尋求有關部門給我辦病退手續，再有兩年我就到了退休年齡了，跑了幾年辦不下來，他們都是在推諉扯皮，不聞不問。

後來想找個熟人給變通一下，結果說，光送禮錢就得七八萬，這一說把我嚇蒙了。心想我連吃飯、吃藥的錢都困難，怎麼能拿出這麼多錢呢？這個社會徹底讓我絕望了，我連基本的吃飯生存權利都沒有，這是個什麼社會呀！電視廣播、報紙宣傳的是人權最好的時期，平等、法制、民主等等，都是口號，全是騙人的鬼話。

當官的全是說一套做一套，光顧著自己貪污腐敗，那管咱老百姓的死活呢。從我的苦難經歷讓我深深的痛覺，共產黨真是一個徹頭徹尾的流氓政權，是一個黑社會組織。相信誰也不要相信共產黨，千萬不要相信這個最耍不要臉，最不講理的東西……

我是信天主教的、也相信法輪功朋友說善惡有報的天理，這個欺壓百姓、作惡多端的中共邪黨一定會遭到老天的報應，讓老百姓能過上一個沒有共產黨的嶄新幸福生活！在此我用真名退出共產黨的團隊邪教組織，為不久的將來解體中共獻出愛我中華的一片誠心，奉勸受苦的中國民眾趕快清醒吧，儘快擺脫邪惡的魔爪，做回真正的炎黃子孫吧！

退團隊人：郭輝（真名）、衛戌海；退隊:王平福、李天福。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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