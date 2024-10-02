近年来，中非共和国与中国的关系逐渐恶化。尽管中非总统福斯坦-阿尔尚热·图瓦德拉(Faustin-Archange Touadera)与中国国家主席习近平曾在北京的中非合作论坛(FOCAC)上进行了面对面的会晤，但实际情况表明，中国在中非的商业运营，尤其是采矿业，面临着巨大挑战。中国公司被指责违反当地法律，不与当地政府合作，甚至与反叛团体勾结，这引发了当地局势的恶化。

采矿业中的暴力与冲突

中非共和国拥有丰富的矿产资源，吸引了大量外国投资，尤其是中国企业。然而，持续的内战与反叛团体的活动使得采矿行业充满危险。近年来，中国国民及其当地员工在采矿业中遭遇绑架、伤害甚至死亡事件频发。反叛团体与前瓦格纳集团(现称“非洲军团”)的俄罗斯私人军事公司(PMC)人员被指参与了这些暴力事件。

此外，美国和法国也试图进入中非共和国，意图限制俄罗斯和中国在该国和该地区的影响力，但未取得特别成功。中国政府谴责了中国人在中非共和国所受的待遇，但中国采矿公司也被指控与反叛分子合作，不支付员工工资，且不关心当地政府发布的采矿规定。

根据政府与非政府组织的消息，中国公司在中非的运营经常违反采矿法规。当地当局不止一次吊销了中国采矿公司购买的许可证。去年6月，中非共和国政府吊销了中国大庆SARL公司在南部城镇明加拉的采矿许可证，指控其与武装团体合作，非法开采和逃税。

明加拉地区靠近与刚果民主共和国(DRC)的边界，已经动荡多年。中非共和国武装部队与变革爱国者联盟(CPC)反叛团体之间的冲突最近有所缓和，但过去的战斗非常激烈，许多平民在战斗中丧生，但具体人数难以核实。

中非与中国的紧张关系

“事实上，我们或许应该将班吉与北京的关系与由中非当局管理的地面上的采矿部门的现实区分开来，”国际危机组织(International Crisis Group）中非研究员查尔斯·布塞尔(Charles Bouessel)解释道。“中国公司在中非共和国运营的采矿公司往往不遵守法律，特别是采矿法，部分原因是该领域的腐败程度很高。中国公司有时还与俄罗斯非洲军团竞争，后者进行大规模开采，可能在镇压中国公司的行动中发挥了作用。但可以肯定的是，所有这些与中国国民的事件都不利于中非共和国的形象，这再次显示该国是一个做生意非常危险的地方。”

近年来，中非当局多次制裁中国采矿公司，部分原因是中国公司未能遵守环保规定。矿区的污染和恶劣的工作环境，尤其是在手工采矿中，给当地居民造成了严重的健康和环境威胁。妇女和儿童经常参与危险的矿井工作，而这些矿井常常无人监管。

奥雷利奥·加泽拉(Aurelio Gazzera)是一位意大利传教士，已在中非共和国居住超过15年。的意大利传教士，他决定通过记录一家中国公司的工作进行调查。几个月前，一家中国公司在该地区开始挖掘寻找黄金。然而，挖掘过程中对环境和人类造成的破坏可能对当地居民是致命的。

“在中非，几乎整个采矿业都涉及手工采矿工人，他们在挖掘时没有采取应有的预防措施，”加泽拉说，“在许多矿区，甚至有妇女和儿童在那里工作，而这些地方在初期开采后基本上无人监管，随后也造成了污染。”不过，中国并不仅仅是在挖掘黄金和钻石。中国人已经在该国东北部地区进行了一段时间的勘探，试图开发该地区的不稳定油田。

外国势力的角力

不仅中国，其他国家也在中非共和国争夺影响力。美国和法国试图通过进入该国采矿行业限制中国和俄罗斯的势力扩张，但尚未取得显著成果。

在当地电台Ndeke Luka的一次节目中，美国驻中非共和国大使帕特里夏·马奥尼(Patricia Mahoney)最近承认了美国私人军事公司Bancroft的存在。不过她表示，美国政府与Bancroft公司在中非共和国的存在没有任何关系，也不对其负责。

卢旺达人、俄罗斯人、中非政府军和联合国士兵正在相对控制局势。在靠近喀麦隆边界的西南部森林地区莫纳萨奥，有当地居民为中国公司工作。“我们距离这里15公里有一家从事木材行业的中国公司，”当地居民指出。“距离我们30公里外还有另一家中国公司在寻找黄金和钻石。”

暴力事件与中非采矿业的困境

中非共和国的采矿业充满了暴力事件。2023年5月中旬，一个武装团体袭击了西南部城镇加加的一个中国矿场，导致至少四名工人死亡。同年8月，枪手袭击了一个中国运营的金矿，杀死了9名中国人，另有两人受伤。2020年，当地居民在苏索纳康布的矿山发动起义，导致两名中国人死亡。2018年，在一位传统领袖在陪同中国矿工前往矿区时发生船只事故后，三名中国人被谋杀。

尽管中非总统图瓦德拉努力改善国内局势，但反叛团体依旧活跃，尤其是在与乍得接壤的边境地区。尽管安全局势在某些地区有所改善，外国投资者依然面临巨大风险，必须依赖武装保安来维持运营。