薯泥

Steam 平台今年初新增規定要求開發者在遞交遊戲時必須揭採用 AI 的開發內容,而母公司 Valve 開發的 MOBA 射擊新作《Deadlock》也開始與 AI 沾邊了,Valve 開發者向生成式 AI 工具 ChatGPT 諮詢成功找降低多人遊戲配對的等待時間。

Valve 工程師 Fletcher Dunn 近日透露,他在開發新作《Deadlock》的配對系統時向 ChatGPT 討教交流,得益於 AI 啟發發現「匈牙利演算法」(Hungarian algorithm),他讚揚 OpenAI 的大型語言模型是「令人驚嘆的」開發工具。

外媒 PC Gamer 報導,Dunn 自 2011 年以來一直在 Valve 工作,曾參與製作《Dota 2》、《絕地要塞 2》和《CS:GO》等多款遊戲及 Steam 平台的開發。

過去 Dunn 的貢獻包括為 Steam 建立大型 DDoS 防禦系統,展現他對網路技術的深入了解,他還在網路上免費發表針對遊戲開發者的 3D 數學入門書籍《3D Math Primer for Graphics and Game Development》。

根據 Dunn 10 月 2 日推文,幾天前他將《Deadlock》的角色選擇配對系統切換為運用匈牙利演算法的模式,附圖是與 AI 對話過程:他向 ChatGPT 討教一種能夠實現特定條件的配對算法,條件包括一方擁有加權選項,並以分數形式表達,而該分數的總量配對需要最小化。

ChatGPT 分析到 Dunn 遭遇問題是「最小權重配對」(minimum weight matching),並建議使用匈牙利演算法能有效解決這一問題。

I'm gonna keep posting my ChatGPT wins, because this thing keeps blowing my mind, and I think there are some skeptics who don't get how amazing this tool is.

A few days ago we switched Deadlock's matchmaking hero selection to the Hungarian algorithm. I found it using ChatGPT pic.twitter.com/dyLPDPyBJ8 — Fletcher Dunn (@ZPostFacto) October 2, 2024

匈牙利演算法是一種用於解決「分配問題」的算法,旨在有效地分配各個任務給不同的人,並妥善考量到每個任務的成本或權重。

應用在《Deadlock》線上模式配對時,每場比賽由 6 名玩家組成兩隊進行對抗,敵我雙方角色不會重複,因此每場比賽都會出現 12 位不同的英雄,玩家可選擇至少三名英雄,並為每個英雄設置優先順序,替每個選項賦予權重。

Dunn表示,匈牙利演算法被用來最大程度滿足每位玩家的需求,從而減少「想要的角色沒有空缺而導致配對時間過長」以及「被迫使用完全不想玩的英雄」等問題,以實現更流暢的多人配對體驗。

Dunn 承認,如果使用合適的 Google 搜尋關鍵字也可以找到同樣的答案,但他強調重點在於不需要這麼做,即便他只是模糊地描述需求,ChatGPT 立刻回應他想要的答案。

I use it for "tip of the tongue" scenarios all the time. I'm thinking of a movie but can't remember the title? Describe the movie as best I can and it will tell me the title. I love it for that. — Troopster (@TroopsterCS2) October 2, 2024

此外,Dunn 今年 9 月對當前的 ChatGPT 抱持高度評價,並表示我們正處於「ChatGPT 的黃金時代」,他指出目前 Google 搜尋引擎已被 SEO(搜尋引擎優化)和誘餌式標題所污染,而 ChatGPT 則能更快速地獲取高品質的資訊。

不過這位 Valve 資深工程師提到,即便是 ChatGPT,未來也可能面臨低品質的內容泛濫、難以獲取優質資訊等問題,並表達 AI 引用「法律上有問題」內容的擔憂。