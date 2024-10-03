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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）颱風山陀兒逼近，疾管署今天提醒，強風豪雨可能導致積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水，增加感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等風險，應注意防疫。

根據氣象署最新預報，中度颱風山陀兒今天中午前後將登陸。衛生福利部疾病管制署上午透過新聞稿指出，颱風登陸將帶來強風豪雨，導致多處出現積水或淹水，傳染病風險暗藏其中。

颱風後一週為 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 防治關鍵期，疾管署呼籲，民眾須落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾要特別注意「二溝」，也就是屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），雨後須特別檢查，有積水立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。

颱風過後除了嚴防登革熱，同時也是 類鼻疽 類鼻疽 類鼻疽由感染類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，此菌存在於在土壤、水池及積水環境中，會感染馬、羊、豬等動物以及人類。疾管署觀察，國內自2005年開始，只要颱風後就會發生此疫情。

主要感染途徑：

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。 症狀：

常見發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽等，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 疫情高峰，疾管署解釋，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染。

疾管署表示，颱風後因強風暴雨，使得土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，因此更加容易傳播，常為吸入性感染，且慢性病患感染後重症機率較高，颱風天儘量待在室內、避免開窗，建議在室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。

類鼻疽常見病徵，疾管署說明，包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，如出現疑似症狀時，應儘速就醫並告知污水、污泥相關暴露史；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療，24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

疾管署強調，打掃環境務必要穿戴適當防護工具，包括應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染；若限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。（編輯：陳政偉）1131003